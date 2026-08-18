ПАЛАТИНСКАЯ AНТОЛОГИЯ

ПАЛАТИНСКАЯ AНТОЛОГИЯ - cобрание греческой эпиграмматической поэзии, составленное в X веке византийским грамматиком Константином Кефалой.

На­зва­на по эк­зем­п­ля­ру ру­ко­пи­си, об­на­ру­жен­ной в 1606 году в Па­ла­тин­ской библиотеке города Гей­дель­бер­г (Codex Palatinus Gr. 23) французским фи­ло­ло­гом К. де Со­ме­зом.

Палатинская антология со­дер­жит около 3700 эпи­грамм (около 23 тыс. сти­хов) раз­ных эпох и различной ху­дожественной цен­но­сти, раз­де­лён­ных в современных из­да­ни­ях на 15 книг.

В ос­но­ву со­б­ра­ния лег­ли по­этические ан­то­ло­гии, соз­дан­ные в эпо­ху эл­ли­низ­ма: два сбор­ни­ка с оди­на­ко­вым на­зва­ни­ем «Ве­нок» - Ме­леа­гра (около 60 года до н. э.) и Фи­лип­па Фес­са­ло­ни­кий­ско­го (около 40 года до н. э.); «Круг» Ага­фия Ми­ри­ней­ско­го (VI век), а так­же сбор­ни­ки Дио­ге­ниа­на, Стра­то­на и др.

К эпи­грам­мам греческих по­этов (Сап­фо, Пла­то­на, Кал­ли­ма­ха, Нос­си­ды , Ле­о­ни­да Та­рент­ско­го и др. - все­го около 370 ав­то­ров) бы­ли до­бав­ле­ны ано­ним­ные над­гроб­ные над­пи­си, со­б­ран­ные в Гре­ции и Ма­лой Азии са­мим Ке­фа­лой и на­стоя­те­лем Гри­го­ри­ем Ма­ги­ст­ром из г. Кам­псы.

Эпи­грам­мы раз­де­ле­ны на несколько те­ма­тических групп: хри­сти­ан­ские , по­свя­ти­тель­ные, лю­бов­ные, над­гроб­ные, на­ста­ви­тель­ные, са­тирические, за­столь­ные и др. Около 1300 года Мак­сим Пла­нуд, опи­ра­ясь на Палатинскую антологию, соз­дал собственную ан­то­ло­гию в 7 кни­гах, ко­то­рая бы­ла из­да­на Лас­ка­рем Ио­ан­ном в 1494 году и ста­ла основным ис­точ­ни­ком зна­ний по греческой эпи­грам­ме, в то вре­мя как сбор­ник Ке­фа­лы дол­гое вре­мя счи­тал­ся ут­ра­чен­ным.

Палатинская антология c до­бав­ле­ни­ем 388 эпи­грамм со­б­ра­ния Мак­си­ма Пла­ну­да, а так­же эпи­грамм из др. ис­точ­ни­ков со­став­ля­ет Гре­че­скую ан­то­ло­гию (Anthologia Graeca, опубликована французским эл­ли­ни­стом Р. Брён­ком в 1772-1776 годах; пер­вое кри­тическое из­да­ние осу­ще­ст­в­ле­но нем. учё­ным Ф. Якоб­сом в 1794-1803 годах), со­дер­жа­щую бо­лее 6000 эпи­грамм и ох­ва­ты­ваю­щую об­раз­цы греческой эпи­грам­ма­тической по­эзии от ар­ха­ического пе­рио­да (на­чи­ная с ро­до­на­чаль­ни­ка жан­ра Си­мо­ни­да) до вре­мён императора Юс­ти­ниа­на I .

Издания:

Epigrammatum Anthologia Palatina: cum Planudeis et appendice nova / Éd. J.-F. Düb­ner, E. Cougny. P., 1864–1890. Vol. 1–3;

An­thologie grecque / Texte établi et traduit par P. Waltz e. a. P., 1928–1994. Vol. 1–13;

Гре­че­ские эпи­грам­мы / Пер., ст. и прим. Л. В. Блу­ме­нау. Ред. и доп. Ф. А. Пет­ров­ско­го. М.; Л., 1935;

An­thologia Graeca. Griechisсh-Deutsch / Hrsg. H. Beckby. M ̈unch., 1957–1958. Bd 1–4;

Гре­че­ская эпи­грам­ма / Изд. под­гот. Н. А. Чис­тя­ко­ва. СПб., 1993;

Древ­не­гре­че­ская за­столь­ная, шут­ли­вая и эро­ти­че­ская эпи­грам­ма / Пер. Е. В. Свия­со­ва. СПб., 1997;

Эпи­грам­мы гре­че­ской Ан­то­ло­гии / Под ред. и с ком­мент. М. Л. Гас­па­ро­ва, Ю. Ф. Шуль­ца. М., 1999.

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