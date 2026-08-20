ПАЛАТА ОБЩИН

ПАЛАТА ОБЩИН - часть юридически триединого британского парламента, включающего монарха, Палату лордов и Палату общин.

Английский House of Commons, офи­ци­аль­но - Поч­тен­ные об­щи­ны Со­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Северной Ир­лан­дии, со­брав­шие­ся в пар­ла­мен­те. В двух­па­лат­ном пар­ла­мен­те вест­мин­стер­ской (по на­зва­нию двор­ца, в ко­то­ром за­се­да­ет пар­ла­мент) сис­те­мы счи­та­ет­ся ниж­ней па­ла­той, хо­тя имен­но она в этой сис­те­ме име­ет ре­шаю­щее зна­че­ние. Па­ла­та об­щин - ниж­няя па­ла­та и в пар­ла­мен­тах стран Со­дру­же­ст­ва , вос­при­няв­ших мо­дель британского пар­ла­мен­та.

Палата общин раз­ви­лась из со­ве­ща­ния при ко­ро­ле (Knights of the shire), ко­то­рое со­би­ра­лось на крат­кий пе­ри­од и вклю­ча­ло свя­щен­но­слу­жи­те­лей, дво­рян и пред­ста­ви­те­лей графств (ры­ца­рей графств). Сей­час па­ла­та из­би­ра­ет­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательным ок­ру­гам по ма­жо­ри­тар­ной сис­те­ме аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва. Вы­дви­гать кан­ди­да­ту­ру мож­но по не­сколь­ким ок­ру­гам (по­том ре­шить - ка­кой ок­руг пред­став­лять) при сбо­ре 10 под­пи­сей гра­ж­дан-из­би­ра­те­лей в под­держ­ку кан­ди­да­та (ны­не, как пра­ви­ло, кан­ди­да­ты вы­дви­га­ют­ся пар­тия­ми).

Из­би­ра­те­ли - гра­ж­да­не, дос­тиг­шие 18 лет, из­бран­ны­ми мо­гут быть гра­ж­да­не с 21 го­да. Не мо­гут из­би­рать и быть из­бран­ны­ми ино­стран­цы, не­ко­то­рые долж­но­ст­ные ли­ца, чле­ны Па­ла­ты лор­дов, государственные гражданские слу­жа­щие и во­ен­но­слу­жа­щие, свя­щен­ни­ки Анг­ли­кан­ской церк­ви , ли­ца, осу­ж­дён­ные за государственную из­ме­ну, пси­хи­че­ски боль­ные, бан­кро­ты, ли­ца, ви­нов­ные в не­за­кон­ных и бес­че­ст­ных приё­мах на вы­бо­рах.

Чис­ло чле­нов Палаты общин (имен­но они, а не лор­ды на­зы­ва­ют­ся чле­на­ми пар­ла­мен­та, английский MPs - members of parliament) из­ме­ня­ет­ся в свя­зи с пе­рио­ди­че­ски про­во­ди­мой пе­ре­пи­сью на­се­ле­ния (прак­ти­че­ски че­рез 8-12 лет, ино­гда - ча­ще) и на­рез­кой ак­том пар­ла­мен­та но­вых из­би­рат. ок­ру­гов.

По ре­зуль­та­там по­след­них дос­роч­ных вы­бо­ров 2010 года в па­ла­те 650 чле­нов. По­мес­тить­ся на скамь­ях мо­гут мак­си­мум около 400 чел. Кво­рум для за­се­да­ний 40 человек, но для при­ня­тия за­ко­нов нуж­но аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во, по­это­му «кну­ты» (долж­но­ст­ные ли­ца пар­тий) конт­ро­ли­ру­ют яв­ку де­пу­та­тов на го­ло­со­ва­ние. Срок пол­но­мо­чий де­пу­та­тов - 5 лет, но па­ла­та мо­жет са­мо­рас­пус­тить­ся, быть рас­пу­ще­на мо­нар­хом по пред­ло­же­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра и про­длить срок сво­их пол­но­мо­чий. На прак­ти­ке про­дле­ния не бы­ва­ет, а дос­роч­ные вы­бо­ры про­во­дят­ся час­то (в XX-XXI веке толь­ко несколько со­ста­вов пар­ла­мен­та дей­ст­во­ва­ли в те­че­ние сво­его 5-лет­не­го сро­ка).

Де­пу­та­ты об­ла­да­ют ог­ра­ни­чен­ным им­му­ни­те­том - толь­ко во вре­мя сес­сии, а так­же в те­че­ние 40 дней до на­ча­ла и окон­ча­ния сес­сии. Они об­ла­да­ют ин­дем­ни­те­том (сво­бо­да ре­чи и т. д.) в пар­ла­мен­те, их де­неж­ное воз­на­гра­ж­де­ние счи­та­ет­ся по срав­не­нию с др. пар­ла­мен­та­ми низ­ким (ме­нее по­ло­ви­ны ок­ла­да ми­ни­ст­ра, при­бли­зи­тель­но 65 тысяч фунтов стерлингов в год), но пар­ла­мен­та­рии впра­ве за­ра­ба­ты­вать день­ги на сто­ро­не. Де­пу­та­ты име­ют 3 оп­ла­чи­вае­мых го­су­дар­ст­вом по­мощ­ни­ков.

От­кры­ва­ет и за­кры­ва­ет пар­ла­мент ко­роль (ко­ро­ле­ва). Ру­ко­во­дит за­се­да­ния­ми па­ла­ты из­би­рае­мый спи­кер. Что­бы со­хра­нить беспри­ст­раст­ность, он вы­хо­дит из пар­тии, не уча­ст­ву­ет в пре­ни­ях, не го­ло­су­ет (го­ло­су­ет толь­ко в слу­чае ра­вен­ст­ва го­ло­сов), об­ла­да­ет оп­ре­де­лён­ной сво­бо­дой при ве­де­нии за­се­да­ния и не­ко­то­ры­ми лич­ны­ми дис­ци­п­ли­нар­ны­ми пол­но­мо­чия­ми по от­но­ше­нию к де­пу­та­там. Ему че­рез де­пу­та­тов по­да­ют­ся пе­ти­ции гра­ж­дан к пар­ла­мен­ту (их кла­дут в сум­ку на спин­ке крес­ла спи­ке­ра). Он оп­ре­де­ля­ет ко­ми­тет, ко­то­рый бу­дет ра­бо­тать над кон­крет­ным за­ко­но­про­ек­том, и в со­ста­ве та­ко­го временного «ко­ми­те­та в ко­ми­те­те» оп­ре­де­ля­ет его пред­се­да­те­ля. Спи­кер обес­пе­чи­ва­ет взаи­мо­дей­ст­вие па­ла­ты с мо­нар­хом, Па­ла­той лор­дов, пра­ви­тель­ст­вом. Под ру­ко­во­дством спи­ке­ра ра­бо­та­ет клерк па­ла­ты со сво­им ап­па­ра­том.

Су­ще­ст­ву­ет долж­ность ли­де­ра Палаты общин. Он на­зна­ча­ет­ся мо­нар­хом по пред­став­ле­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра. Его за­да­ча - пред­ста­ви­тель­ст­во пра­ви­тель­ст­ва в пар­ла­мен­те. Ли­дер (а не па­ла­та) оп­ре­де­ля­ет по­ве­ст­ку дня и про­грам­му за­ко­но­дательных ме­ро­прия­тий. В Палате общин обыч­но име­ют боль­шин­ст­во ли­бо кон­сер­ва­то­ры, ли­бо лей­бо­ри­сты, но ино­гда им при­хо­ди­лось для фор­ми­ро­ва­ния пра­ви­тель­ст­ва соз­да­вать коа­ли­цию с какой-либо не­боль­шой пар­ти­ей (так бы­ло в 2010 году, ко­гда для боль­шин­ст­ва у кон­сер­ва­то­ров не хва­та­ло го­ло­сов). В па­ла­те соз­да­ют­ся партийные фрак­ции, а так­же об­щие, специальные и объ­е­ди­нён­ные ко­ми­те­ты, в не­об­хо­ди­мых слу­ча­ях об­ра­зу­ет­ся ко­ми­тет всей па­ла­ты.

Об­щие ко­ми­те­ты пред­ва­ри­тель­но об­су­ж­да­ют бил­ли ( за­ко­но­про­ек­ты ) - пуб­лич­ные (пра­ви­тель­ст­ва) и ча­ст­ные (отдельных чле­нов па­ла­ты). В боль­шин­ст­ве слу­ча­ев это временные ко­ми­те­ты для ка­ж­до­го бил­ля, рас­пус­кае­мые по окон­ча­нии ра­бо­ты (select committee). Од­на­ко не­ко­то­рые об­щие ко­ми­те­ты име­ют свой про­филь (например, «боль­шие» шот­ланд­ский, уэль­ский и др.). Специальные ко­ми­те­ты соз­да­ют­ся по­сле из­бра­ния но­во­го со­ста­ва пар­ла­мен­та по от­рас­лям государственного управ­ле­ния. Их главная за­да­ча - кон­троль за дея­тель­но­стью ми­ни­ст­ров и ми­ни­стерств. Спе­ци­аль­ны­ми яв­ля­ют­ся так­же ко­ми­те­ты по де­лам Ев­ропейского сою­за, по от­бо­ру, по про­це­ду­ре и др.

Па­ла­та на­зна­ча­ет сво­их ко­мис­са­ров (ом­буд­сме­нов) по раз­ным сфе­рам управ­ле­ния (по здра­во­охра­не­нию, кон­тро­лю за ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей и др.). Объ­е­ди­нён­ные ко­ми­те­ты фор­ми­ру­ют­ся из рав­но­го чис­ла чле­нов Палаты общин и Па­ла­ты лор­дов (по пра­вам че­ло­ве­ка, по де­ле­ги­ро­ван­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву и др.). Па­ла­та пре­об­ра­зу­ет се­бя в ко­ми­тет всей па­ла­ты для рас­смот­ре­ния наи­бо­лее важ­ных, обыч­но круп­ных фи­нан­со­вых во­про­сов, то­гда пред­се­да­тель­ст­ву­ет не спи­кер (юри­ди­че­ски это не за­се­да­ние па­ла­ты), а его за­мес­ти­тель.

За­ко­но­про­ект мо­жет быть вне­сён в лю­бую па­ла­ту (об­щин или лор­дов), но на прак­ти­ке вно­сит­ся в Палату общин. Как и в боль­шин­ст­ве пар­ла­мен­тов, он рас­смат­ри­ва­ет­ся в трёх чте­ни­ях, но в Ве­лико­бри­та­нии в пер­вом чте­нии обыч­но ог­ла­ша­ет­ся лишь его за­го­ло­вок, во вто­ром - об­су­ж­да­ют­ся основные по­ло­же­ния (пер­вое чте­ние), за­тем он пе­ре­да­ёт­ся в ко­ми­тет, и вто­рое чте­ние про­дол­жа­ет­ся по­сле воз­вра­ще­ния с по­прав­ка­ми ко­ми­те­та. В треть­ем чте­нии воз­мож­на об­щая дис­кус­сия, но не­ред­ко спи­кер ста­вит про­ект на го­ло­со­ва­ние. При­ня­тый за­ко­но­про­ект пе­ре­да­ёт­ся в Па­ла­ту лор­дов, она впра­ве при­ме­нить ве­то. Элек­трон­но­го го­ло­со­ва­ния в пар­ла­мен­те нет; де­пу­та­ты го­ло­су­ют воз­гла­са­ми (си­лу их оп­ре­де­ля­ет спи­кер) или про­хо­дя в раз­ные две­ри (го­ло­са под­счи­ты­ва­ют счёт­чи­ки). Транс­ля­ция за­се­да­ний по ра­дио и те­ле­ви­де­нию вве­де­на в 1998 году. Палата общин фор­ми­ру­ет пра­ви­тель­ст­во - оно соз­да­ёт­ся из ли­де­ров по­бе­див­шей на вы­бо­рах пар­тии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)