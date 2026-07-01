ПАЛАСИО ВАЛЬДЕС АРМАНДО
ПАЛАСИО ВАЛЬДЕС АРМАНДО - испанский писатель, член Испанской королевской академии (1906 год).
Сын адвоката. Получил диплом бакалавра искусств Университета Овьедо (1870 год), окончил юридический факультет Мадридского университета (1874 год). Дебютировал как литературный критик: сборник эссе «Литературные портреты» («Semblanzas literarias», 1878 год) и др.
Автор многочисленных романов в духе костумбризма, затрагивающих проблему сохранения патриархальных ценностей в эпоху индустриальной современности: «Марта и Мария» («Marta y Marí a», 1883 год), «Идиллия больного» («El idilio de un enfermo», 1884 год), «Хосе» («José», 1885 год, русский перевод 1906 год), «Потерянная деревня» («La aldea perdida», 1903 год), «Сестра Сан-Сульписио» («La hermana de San Sulpicio», 1889 год, русский перевод 1913 года), «Роман о романисте» («La novela de un novelista», 1921 год), «Пасторальная симфония» («Sinfonía pastoral», 1931 год) и др.
Проникнутые элегическими интонациями и добродушным юмором произведения Паласио Вальдеса отличаются простотой и ясностью стиля.
Сочинения:
Obras completas. 3 ed. Madrid
Aguilar, 1952.