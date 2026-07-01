ПАЛАСИО ВАЛЬДЕС АРМАНДО

ПАЛАСИО ВАЛЬДЕС АРМАНДО - испанский писатель, член Испанской королевской академии (1906 год).

Сын ад­во­ка­та. По­лу­чил ди­плом ба­ка­лав­ра ис­кусств Университета Овь­е­до (1870 год), окон­чил юри­дический факультет Мад­рид­ско­го университета (1874 год). Де­бю­ти­ро­вал как литературный кри­тик: сборник эс­се «Ли­те­ра­тур­ные порт­ре­ты» («Semblan­zas literarias», 1878 год) и др.

Ав­тор мно­го­численных ро­ма­нов в ду­хе кос­тум­бриз­ма , за­тра­гиваю­щих про­бле­му со­хра­не­ния пат­ри­ар­халь­ных цен­но­стей в эпо­ху ин­ду­ст­ри­аль­ной со­вре­мен­но­сти: «Мар­та и Ма­рия» («Marta y Marí a», 1883 год), «Идил­лия боль­но­го» («El idilio de un enfermo», 1884 год), «Хо­се» («José», 1885 год, русский перевод 1906 год), «По­те­рян­ная де­рев­ня» («La aldea per­di­da», 1903 год), «Се­ст­ра Сан-Суль­пи­сио» («La hermana de San Sulpicio», 1889 год, русский перевод 1913 года), «Ро­ман о ро­ма­ни­сте» («La novela de un novelista», 1921 год), «Пас­то­раль­ная сим­фо­ния» («Sinfonía pas­toral», 1931 год) и др.

Про­ник­ну­тые эле­гическими ин­то­на­ция­ми и доб­ро­душ­ным юмо­ром про­из­ве­де­ния Паласио Вальдеса от­ли­ча­ют­ся про­сто­той и яс­но­стью сти­ля.

Сочинения:

Obras completas. 3 ed. Madrid

Aguilar, 1952.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)