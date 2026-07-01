ПАЛАРИК ЯН

ПАЛАРИК ЯН - словацкий об­щественный дея­тель, ка­то­лический свя­щен­ник, из­да­тель, дра­ма­тург .

В 1839-1847 годах изу­чал тео­ло­гию в Эс­тер­го­ме, Бра­ти­сла­ве и Трна­ве. 15.01.1847 года ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки в Эс­тер­го­ме. Слу­жил ка­пел­ла­ном в Ста­ри-Те­кове, Штьяв­ниц­ке-Ба­не, с 1850 года в Бан­ска-Штьяв­ни­це - треть­ем по ве­ли­чи­не го­ро­де Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. В 1850-1851 годах из­да­вал журнал «Cyrill a Method». За раз­ви­вав­шие­ся на его стра­ни­цах де­мо­кра­тические идеи и кри­ти­ку вы­со­ко­по­став­лен­ных са­нов­ни­ков в 1851 году осу­ж­дён на 3 не­де­ли за­клю­че­ния в Эс­тер­гом­ском монастыре. За­тем в ка­че­ст­ве на­ка­за­ния пе­ре­ве­дён в немецкий при­ход в Пеш­те.

В январе 1852 года - ию­ле 1855 года ре­дак­тор газеты «Kato­lícké no­viny». Пы­тал­ся объ­е­ди­нить во­круг се­бя ка­то­лическую ин­тел­ли­ген­цию , стре­мив­шую­ся к со­труд­ни­че­ст­ву с пред­ста­ви­те­ля­ми сло­вацких еван­ге­ли­стов, др. славянских на­ро­дов. В Пеш­те во­круг Паларик и его дру­га Й. К. Вик­то­ри­на (1822-1874 годы) сло­жи­лась груп­па еди­но­мыш­лен­ни­ков (М. Хра­стек, А. Л. Рад­лин­ский и др.).

Они ста­ви­ли сво­ей це­лью рас­про­стра­не­ние сре­ди про­сто­го на­ро­да про­грес­сив­ных идей с по­мо­щью те­ат­ра и пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти. При­няв в 1852 году ва­ри­ант ко­ди­фи­ка­ции сло­вацкого языка (с учё­том ря­да из­ме­не­ний) Л. Шту­ра, Паларик вме­сте с Вик­то­ри­ном из­да­вал на нём литературные аль­ма­на­хи «Concordia» (1858 год) и «Li­pa» (1860, 1862, 1864 годы), в ко­то­рых стре­мил­ся пре­дос­та­вить три­бу­ну различным те­че­ни­ям сло­вацкой сло­вес­но­сти.

В Пеш­те Паларик так­же уча­ст­во­вал в ак­ци­ях «Но­вой шко­лы» - сло­вацкого ли­бе­раль­но­го те­че­ния, вы­сту­пав­ше­го за со­юз с венгерскими про­грес­сив­ны­ми си­ла­ми и фе­де­ра­тив­ное уст­рой­ст­во Венгерского ко­ро­лев­ст­ва как час­ти им­пе­рии Габс­бур­гов . В трак­та­те «О сла­вян­ской вза­им­но­сти» («O vz ́ajomnosti slovanskej»; 1862 год, опубликован в 1864 году) вы­сту­пил с кри­ти­кой кон­цеп­ции «литературной вза­им­но­сти» Я. Кол­ла­ра.

Про­па­ган­ди­ро­вал от­каз от тра­диционной ру­со­филь­ской ори­ен­та­ции, дал но­вую трак­тов­ку идеи славянской вза­им­но­сти, ут­вер­ждав­шую пре­ж­де все­го национальную иден­тич­ность ка­ж­до­го из славянских на­ро­дов. В декабре 1862 года пере­ве­дён слу­жить пас­то­ром в западносло­вацкий куль­тур­ный центр Май­ци­хов, где и умер.

Паларик - ав­тор поль­зо­вав­ших­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью ко­ме­дий­ных и нра­во­учи­тель­ных пьес «Ин­ког­ни­то» («Incogni­to», 1858 год), «Дро­тарь» («Drot ́ar», 1860 год), «При­ми­ре­ние, или При­клю­че­ние при об­жин­ках» («Smierenie alebo dobro­dru ̌zs­t­vo při obžínkoch», 1862 год), а так­же ис­то­рической дра­мы «Дмит­рий Са­мо­зва­нец» («Di­mi­trij Samozvanec», 1871 год), не имев­шей ус­пе­ха. Пи­сал под псевдонимом Бес­ки­дов, пер­вое со­б­ра­ние его пьес («Sobrané dramatické spisy...») опуб­ли­ко­ва­но в 1870-1871 годах в Пеш­те.

Паларик рас­смат­ри­вал те­атр как сред­ст­во рас­про­стра­не­ния в на­ро­де современных пред­став­ле­ний об об­щественной жиз­ни [статья «Зна­че­ние дра­ма­ти­че­ской на­цио­наль­ной ли­те­ра­ту­ры» («Dôležitost’ dramatickej národnej literatúry», 1860 год)]. Уча­ст­во­вал в из­да­нии сти­хов Я. Гол­лы, ини­ции­ро­вал сбор по­жерт­во­ва­ний на па­мят­ник это­му по­эту (его от­кры­тие в 1854 году счи­та­ет­ся пер­вым сло­вацким тор­же­ст­вом, имев­шим об­ще­на­цио­наль­ный ха­рак­тер).

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