ПАЛАРИК ЯН
ПАЛАРИК ЯН - словацкий общественный деятель, католический священник, издатель, драматург.
В 1839-1847 годах изучал теологию в Эстергоме, Братиславе и Трнаве. 15.01.1847 года рукоположен в священники в Эстергоме. Служил капелланом в Стари-Текове, Штьявницке-Бане, с 1850 года в Банска-Штьявнице - третьем по величине городе Венгерского королевства. В 1850-1851 годах издавал журнал «Cyrill a Method». За развивавшиеся на его страницах демократические идеи и критику высокопоставленных сановников в 1851 году осуждён на 3 недели заключения в Эстергомском монастыре. Затем в качестве наказания переведён в немецкий приход в Пеште.
В январе 1852 года - июле 1855 года редактор газеты «Katolícké noviny». Пытался объединить вокруг себя католическую интеллигенцию, стремившуюся к сотрудничеству с представителями словацких евангелистов, др. славянских народов. В Пеште вокруг Паларик и его друга Й. К. Викторина (1822-1874 годы) сложилась группа единомышленников (М. Храстек, А. Л. Радлинский и др.).
Они ставили своей целью распространение среди простого народа прогрессивных идей с помощью театра и публицистической деятельности. Приняв в 1852 году вариант кодификации словацкого языка (с учётом ряда изменений) Л. Штура, Паларик вместе с Викторином издавал на нём литературные альманахи «Concordia» (1858 год) и «Lipa» (1860, 1862, 1864 годы), в которых стремился предоставить трибуну различным течениям словацкой словесности.
В Пеште Паларик также участвовал в акциях «Новой школы» - словацкого либерального течения, выступавшего за союз с венгерскими прогрессивными силами и федеративное устройство Венгерского королевства как части империи Габсбургов. В трактате «О славянской взаимности» («O vz ́ajomnosti slovanskej»; 1862 год, опубликован в 1864 году) выступил с критикой концепции «литературной взаимности» Я. Коллара.
Пропагандировал отказ от традиционной русофильской ориентации, дал новую трактовку идеи славянской взаимности, утверждавшую прежде всего национальную идентичность каждого из славянских народов. В декабре 1862 года переведён служить пастором в западнословацкий культурный центр Майцихов, где и умер.
Паларик - автор пользовавшихся большой популярностью комедийных и нравоучительных пьес «Инкогнито» («Incognito», 1858 год), «Дротарь» («Drot ́ar», 1860 год), «Примирение, или Приключение при обжинках» («Smierenie alebo dobrodru ̌zstvo při obžínkoch», 1862 год), а также исторической драмы «Дмитрий Самозванец» («Dimitrij Samozvanec», 1871 год), не имевшей успеха. Писал под псевдонимом Бескидов, первое собрание его пьес («Sobrané dramatické spisy...») опубликовано в 1870-1871 годах в Пеште.
Паларик рассматривал театр как средство распространения в народе современных представлений об общественной жизни [статья «Значение драматической национальной литературы» («Dôležitost’ dramatickej národnej literatúry», 1860 год)]. Участвовал в издании стихов Я. Голлы, инициировал сбор пожертвований на памятник этому поэту (его открытие в 1854 году считается первым словацким торжеством, имевшим общенациональный характер).