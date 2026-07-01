ПАЛАМАС КОСТИС
ПАЛАМАС КОСТИС - греческий писатель, поэт.
Председатель Афинской АН (1930 год). В 1876-1877 годах учился в Афинском университете. С 1879 года сотрудничал в периодике; в 1897-1926 годах секретарь Афинского университета. Первый поэтический сборник - «Песни моей родины» («Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου», 1886 год).
В 1896 году написал Олимпийский гимн, положенный на музыку греческим композитором С. Самарасом (впервые прозвучал на церемонии открытия первых Олимпийских игр современности в Афинах в 1896 году).
Автор поэтического сборника «Неподвижная жизнь» («’Ασάλευτη ζωή», 1904 год), сочетающего глубокий лиризм с политической актуальностью; философско- эпические поэмы в духе символизма «Двенадцать песен Цыгана» («‘Ο Δωδεϰάλογος τοῦ γύφτου», 1907 год) о необходимости национального возрождения.
Тема культурной преемственности от античности к современности - в центре насыщенной аллегориями и литературными ассоциациями (гомеровские гимны, В. Гюго, Г. Д’Аннунцио) лиро-эпические поэмы «Свирель императора» («‘Η φλογέρα τοῦ βασιλιᾶ», 1910 год) и др.
Творчество Паламаса, широко использовавшего в своих произведениях разговорный язык, способствовало обновлению поэтической традиции в Греции. Среди др. сочинений: лирические новеллы, в т. ч. «Смерть молодого человека» («Θάνατος παλληϰαριοῦ», 1901 год), драмы.
Сочинения:
'Apanta. Αθήνα, 1962–1969. 1–16 τόμοι
Избранная поэзия. М., 1970.