ПАЛАМАС КОСТИС

ПАЛАМАС КОСТИС​ - греческий пи­са­тель, поэт.

Председатель Афин­ской АН (1930 год). В 1876-1877 годах учил­ся в Афин­ском университете. С 1879 года со­труд­ни­чал в пе­рио­ди­ке; в 1897-1926 годах сек­ре­тарь Афин­ско­го университета. Пер­вый по­этический сбор­ник - «Пес­ни мо­ей ро­ди­ны» («Τραγούδια τῆς Πατρίδος μου», 1886 год).

В 1896 году на­пи­сал Олим­пий­ский гимн, по­ло­жен­ный на му­зы­ку греческим ком­по­зи­то­ром С. Са­ма­ра­сом (впер­вые про­зву­чал на це­ре­мо­нии от­кры­тия пер­вых Олим­пий­ских игр со­вре­мен­но­сти в Афи­нах в 1896 году).

Ав­тор по­этического сборника «Не­под­виж­ная жизнь» («’Ασάλευτη ζωή», 1904 год), со­че­таю­ще­го глу­бо­кий ли­ризм с по­ли­тической ак­ту­аль­но­стью; фи­лософско- эпические по­эмы в ду­хе сим­во­лиз­ма «Две­на­дцать пе­сен Цы­га­на» («‘Ο Δωδεϰάλογος τοῦ γύφτου», 1907 год) о не­об­хо­ди­мо­сти национального воз­ро­ж­де­ния.

Те­ма куль­тур­ной пре­ем­ст­вен­но­сти от ан­тич­но­сти к со­вре­мен­но­сти - в цен­тре на­сы­щен­ной ал­ле­го­рия­ми и литературными ас­со­циа­ция­ми (го­ме­ров­ские гим­ны, В. Гю­го, Г. Д’Аннунцио) ли­ро-эпические по­эмы «Сви­рель им­пе­ра­то­ра» («‘Η φλογέρα τοῦ βασιλιᾶ», 1910 год) и др.

Твор­че­ст­во Паламаса, ши­ро­ко ис­поль­зо­вав­ше­го в сво­их про­из­ве­де­ни­ях разговорный язык, спо­соб­ст­во­ва­ло об­нов­ле­нию по­этической тра­ди­ции в Гре­ции. Сре­ди др. со­чи­не­ний: ли­рические но­вел­лы, в т. ч. «Смерть мо­ло­до­го че­ло­ве­ка» («Θάνατος παλληϰαριοῦ», 1901 год), дра­мы .

Сочинения:

'Apanta. Αθήνα, 1962–1969. 1–16 τόμοι

Из­бран­ная по­эзия. М., 1970.

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