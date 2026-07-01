ПАЛАМАРЧУК ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ

ПАЛАМАРЧУК ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ - русский писатель, историк, литературовед .

Сын мор­ско­го офи­це­ра. По окон­ча­нии факультета международного пра­ва МГИМО (1978 год) ра­ботал в Институте го­су­дар­ст­ва и пра­ва АН СССР (до 1989 года). В 1990-1994 годах заведующим исто­рической ре­дак­ци­ей издательства «Сто­ли­ца»; с 1995 года вёл руб­ри­ку «Русское за­ру­бе­жье» в журнал «Ро­ди­на».

На­чал пуб­ли­ко­вать­ся за ру­бе­жом (1981 год). На ро­ди­не де­бю­ти­ро­вал био­гра­фической по­ве­стью «Един Дер­жа­вин» (1982 год), от­ме­чен­ной ис­кус­ной сти­ли­за­ци­ей русского язы­ка XVIII века. Ре­лигиозными ас­пек­там ми­ро­воз­зре­ния Н. В. Го­го­ля по­свя­ще­но ис­сле­до­ва­ние «"Ключ" к Го­го­лю» (Лон­дон, 1985 год; под псевдонимом В. Д. Но­сов).

Со­ста­вил ил­лю­ст­ри­рованный ука­за­тель всех московских хра­мов и мо­на­сты­рей, в т. ч. унич­то­жен­ных в го­ды советской вла­сти («Со­рок со­ро­ков», т. 1-4, Па­риж, 1988-1990 годы; под псевдонимом Се­мён Зво­на­рёв, с рас­кры­ти­ем псевдонима в 4-м т.).

В середине 1980-х годов вы­сту­пал как пуб­ли­катор и ком­мен­та­тор про­из­ве­де­ний Г. Р. Дер­жа­ви­на , К. Н. Ба­тюш­ко­ва и др. В биб­лио­гра­фическом очер­ке «Алек­сандр Сол­же­ни­цын. Пу­те­во­ди­тель» (1989 год; отдельное издание - 1991 год) дал фун­даментальный об­зор со­чи­не­ний ещё не при­знан­но­го в то вре­мя пи­са­те­ля-из­гнан­ни­ка.

Стрем­ле­ние во­зоб­но­вить тра­ди­ции отечественного ле­то­пи­са­ния, по­пыт­ка впи­сать со­вре­мен­ность в кон­текст мно­го­ве­ко­вой российской ис­то­рии на­шли от­ра­же­ние в сборнике рас­ска­зов «Чис­то по­ле» (1987 год; под псевдонимом С. Зво­на­рёв); ро­ма­нах «Ива­нов­ская гор­ка» (1989 год), «Ве­ко­пись Со­фий­ско­го со­бо­ра Кре­мен­ца-на-Сла­ве…» (1991 год); книга «Хро­ни­ки Смут­но­го вре­ме­ни» (1993 год), вклю­чив­шей в се­бя по­весть «Но­вый мо­с­ков­ский ле­то­пи­сец» (1989-1990 годы) - хро­ни­ку эпо­хи 1979-1988 годы, и ро­ман о чу­де­сах Бо­го­ма­те­ри «Зо­ло­той ок­лад, или Жи­вые ду­ши»; и др. В ро­ма­не «Нет. Да» (1995 год) об­ра­тил­ся к ис­то­рии Бе­ло­го дви­же­ния и русской эмиг­ра­ции 1920-х годов.

Про­за Паламарчука, со­че­тав­ше­го в сво­ём твор­че­ст­ве учё­ность ис­то­рио­гра­фа и мас­тер­ст­во рас­сказ­чи­ка, от­ли­ча­ет­ся слож­но­стью по­строе­ния сю­же­та с ха­рак­тер­ным на­ли­чи­ем двух или бо­лее кон­тра­ст­ных ли­ний по­ве­ст­во­ва­ния и оби­ли­ем встав­ных но­велл, вир­ту­оз­ным вла­де­ни­ем сло­вом; час­то на пер­вый план в его про­из­ве­де­ни­ях вы­хо­дят ре­лигиозные, фи­лософские и ис­то­рические раз­мыш­ле­ния.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ви­зио­нер­ская по­весть «Ал­фа­вит и оке­ан. Крае­гра­не­сие кон­ца и на­чал» (1997 год), жиз­не­опи­са­ния свя­тых, ис­то­рические очер­ки, рас­ска­зы.

Сочинения:

Ко­зац­кие мо­ги­лы: По­вес­ти, ска­за­ния, ху­до­же­ст­вен­ные ис­сле­до­ва­ния. М., 1990

Мо­ск­ва или Тре­тий Рим?: Во­сем­на­дцать очер­ков о рус­ской ис­то­рии и сло­вес­но­сти. М., 1991

Сви­ток: Сб. про­зы. М., 2000

«Ключ» к Го­го­лю. СПб., 2009.

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