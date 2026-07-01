ПАЛАМАРЧУК ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ
ПАЛАМАРЧУК ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ - русский писатель, историк, литературовед.
Сын морского офицера. По окончании факультета международного права МГИМО (1978 год) работал в Институте государства и права АН СССР (до 1989 года). В 1990-1994 годах заведующим исторической редакцией издательства «Столица»; с 1995 года вёл рубрику «Русское зарубежье» в журнал «Родина».
Начал публиковаться за рубежом (1981 год). На родине дебютировал биографической повестью «Един Державин» (1982 год), отмеченной искусной стилизацией русского языка XVIII века. Религиозными аспектам мировоззрения Н. В. Гоголя посвящено исследование «"Ключ" к Гоголю» (Лондон, 1985 год; под псевдонимом В. Д. Носов).
Составил иллюстрированный указатель всех московских храмов и монастырей, в т. ч. уничтоженных в годы советской власти («Сорок сороков», т. 1-4, Париж, 1988-1990 годы; под псевдонимом Семён Звонарёв, с раскрытием псевдонима в 4-м т.).
В середине 1980-х годов выступал как публикатор и комментатор произведений Г. Р. Державина, К. Н. Батюшкова и др. В библиографическом очерке «Александр Солженицын. Путеводитель» (1989 год; отдельное издание - 1991 год) дал фундаментальный обзор сочинений ещё не признанного в то время писателя-изгнанника.
Стремление возобновить традиции отечественного летописания, попытка вписать современность в контекст многовековой российской истории нашли отражение в сборнике рассказов «Чисто поле» (1987 год; под псевдонимом С. Звонарёв); романах «Ивановская горка» (1989 год), «Векопись Софийского собора Кременца-на-Славе…» (1991 год); книга «Хроники Смутного времени» (1993 год), включившей в себя повесть «Новый московский летописец» (1989-1990 годы) - хронику эпохи 1979-1988 годы, и роман о чудесах Богоматери «Золотой оклад, или Живые души»; и др. В романе «Нет. Да» (1995 год) обратился к истории Белого движения и русской эмиграции 1920-х годов.
Проза Паламарчука, сочетавшего в своём творчестве учёность историографа и мастерство рассказчика, отличается сложностью построения сюжета с характерным наличием двух или более контрастных линий повествования и обилием вставных новелл, виртуозным владением словом; часто на первый план в его произведениях выходят религиозные, философские и исторические размышления.
Среди др. произведений: визионерская повесть «Алфавит и океан. Краегранесие конца и начал» (1997 год), жизнеописания святых, исторические очерки, рассказы.
Сочинения:
Козацкие могилы: Повести, сказания, художественные исследования. М., 1990
Москва или Третий Рим?: Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. М., 1991
Свиток: Сб. прозы. М., 2000
«Ключ» к Гоголю. СПб., 2009.