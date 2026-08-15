ПАЛАК
На чтение: 1 минута
ПАЛАК - царь позднескифского государства (т. н. Малой Скифии) в Крыму, последней четверти II века до н.э.; старший сын царя Скилура.
После смерти отца активно продолжил борьбу с Херсонесом, граждане которого обратились за военной помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, отправившему в Крым полководца Диофанта. События его военной кампаний против Палака (около 113-111 года до н. э.) описаны в херсонесском почетном декрете в честь Диофанта и «Географии» Страбона.
Боевые действия Палака против Диофанта были неудачными, в течение нескольких лет понтийскому полководцу удалось отразить наступление скифов, осадить и захватить ряд их городов (Керкинитиду, Калос-Лимен) и крепостей (Хабеи, Неаполь), основать город (по Страбону, крепость) Евпаторий (возможно, городище Кара-Тобе), добиться нейтралитета Боспора и перехода его под власть Митридата. В конечном счёте Палак и его союзники были наголову разбиты 6-тысячной армией Диофанта в открытом сражении.
Дальнейшая судьба Палака неизвестна. Существует версия, согласно которой Палак или, вероятнее всего, его отец Скилур в конце II века до н. э. был погребён в каменном саркофаге мавзолея на скифском городище Керменчик (близ Симферополя). На городище, в частности, был найден небольшой мраморный горельеф (ныне утрачен) с изображением старика и юноши, отождествляемых иногда со Скилуром и Палаком.