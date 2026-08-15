ПАЛАК На чтение: 1 минута

ПАЛАК - царь позднескифского государства (т. н. Ма­лой Ски­фии) в Крыму, последней четверти II века до н.э.; старший сын царя Скилура.

По­сле смер­ти от­ца ак­тив­но про­дол­жил борь­бу с Хер­со­не­сом, гра­ж­да­не ко­то­ро­го об­ра­ти­лись за во­енной по­мо­щью к пон­тий­ско­му ца­рю Мит­ри­да­ту VI Ев­па­то­ру , от­пра­вив­ше­му в Крым пол­ко­вод­ца Дио­фан­та. Со­бы­тия его во­енной кам­па­ний про­тив Палака (около 113-111 года до н. э.) опи­са­ны в хер­со­нес­ском почетном дек­ре­те в честь Дио­фан­та и «Гео­гра­фии» Стра­бо­на.

Бое­вые дей­ст­вия Палака про­тив Дио­фан­та бы­ли не­удач­ны­ми, в те­че­ние не­сколь­ких лет пон­тий­ско­му пол­ко­вод­цу уда­лось от­ра­зить на­сту­п­ле­ние ски­фов, оса­дить и за­хва­тить ряд их го­ро­дов (Кер­ки­ни­ти­ду, Ка­лос-Ли­мен) и кре­по­стей (Ха­беи, Не­аполь), ос­но­вать го­род (по Стра­бо­ну, кре­пость) Ев­па­то­рий (воз­мож­но, го­ро­ди­ще Ка­ра-То­бе), до­бить­ся ней­тра­ли­те­та Бос­по­ра и пе­ре­хо­да его под власть Мит­ри­да­та. В ко­неч­ном счё­те Палак и его со­юз­ни­ки бы­ли на­го­ло­ву раз­би­ты 6-ты­сяч­ной ар­ми­ей Дио­фан­та в от­кры­том сра­же­нии.

Даль­ней­шая судь­ба Палака не­из­вест­на. Су­ще­ст­ву­ет вер­сия, со­глас­но ко­то­рой Палак или, ве­ро­ят­нее все­го, его отец Ски­лур в конце II века до н. э. был по­гре­бён в ка­мен­ном сар­ко­фа­ге мав­зо­лея на скиф­ском го­ро­ди­ще Кер­мен­чик (близ Сим­фе­ро­по­ля). На го­ро­ди­ще, в ча­ст­но­сти, был най­ден не­боль­шой мра­мор­ный го­рель­еф (ны­не ут­ра­чен) с изо­бра­же­ни­ем ста­ри­ка и юно­ши, ото­жде­ст­в­ляе­мых ино­гда со Ски­лу­ром и Па­ла­ком.

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