ПАЛАЦКИЙ ФРАНТИШЕК
ПАЛАЦКИЙ ФРАНТИШЕК - чешский политический и общественный деятель, историк, философ; член (1830 год) и секретарь (с 1839 года) Королевского чешского общества наук, член Академии Наук в Вене (1847 год), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1863 год).
Из семьи лютеранского проповедника и учителя. Окончив евангелическую семинарию в Тренчине, в 1812-1818 годах учился в лицее в Пресбурге (ныне Братислава). Там подружился с П. Й. Шафариком и Я. Колларом. В 1818 году вместе с Шафариком опубликовал «Начатки чешской поэзии, особливо просодии» («Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie») - образец новочешской поэтики, в котором отразились романтические взгляды авторов. В 1818-1823 годах активно изучал философию и эстетику, результатом чего стали «Обзор истории эстетики и литературы о ней» («Přehled dějin krásovédy a její literatury», 1823 год) и «Наука о прекрасном» («Krásověda čili o kráse a umění», 1827 год) - первые работы по эстетике, опубликованные на чешском языке.
В 1823 году переехал в Прагу. Как ученик Й. Добровского получил место архивариуса у семьи Штернберков (Штернбергов), занимался написанием их семейной истории. По рекомендации Штернберков получил доступ к архиву семьи Шварценбергов - крупнейшему частному архиву, пережившему Контрреформацию. В 1827 году основал первый чешский научный журнал « ̌Casopis spole ̌cnosti vlasteneсk ́eho museum v Čechách» (ныне «Časopis Národního muzea»), выходивший сначала на чешском и немецком языках, затем на чешском языке.
До 1838 года Палацкий оставался его редактором, сумел превратить журнал в культурно-национальный центр чешских интеллектуалов. В 1829 году опубликовал серию чешских средневековых летописей («Staří letopisové čeští od roku 1378 do roku 1527»). В 1831 году выступил инициатором реорганизации Патриотического музея Чехии (основан в 1818 году) и создания Матицы чешской. В том же году назван земским историографом (официальная должность с 1838 года), получил почетное поручение написать историю Чешского королевства.
Палацкий плодотворно работал во многих архивах, в т. ч. в архиве Ватикана, опубликовал широкий круг источников по истории, литературе и искусству средневековой Чехии. В 1840-х годах выступил инициатором издания многотомных серий «Archiv ̌cesk ́y» (лично участвовал в подготовке первых 6 томов) и «Fontes rerum Bohemicarum».
Главный исторический труд Палацкого - 5-томная «История чешского народа в Чехии и Моравии» (на немецком языке «Geschichte von B ̈ohmen», 1836-1867 годы; на чешском языке - «D ̌ejiny n ́arodu ̌cesk ́eho v ̌Cech ́ach a v Morav ̌e», 1848-1876 годы), посвящённая чешской истории с древнейших времён до 1526 года (вступления на чешский трон Габсбургов). Выдающимся событием чешской истории считал Гуситское движение. Труд Палацкого сыграл важную роль в развитии чешской культуры и национально-патриотического движения.
С конца 1840-х годов активно включился в политическую борьбу. В период Революции 1848-1849 годов в Германии выступил с открытым письмом (апрель 1848 года) в адрес Подготовительного комитета по созыву Франкфуртского национального собрания 1848-1849 годов, которое должно было решить вопрос об объединении германских земель в единое государство.
Опасаясь включения в него славянских земель Австрийской империи, Палацкий сформулировал тезис о необходимости сохранить австрийское государство как противовес агрессивным устремлениям Германии и России. В июне 1848 года председательствовал на Славянском съезде в Праге (смотрите Славянские съезды), через месяц вступил в выборное имперское собрание по разработке конституции, заседавшее в Вене, затем в Кромержиже. Зарекомендовал себя как лидер чешского буржуазного национально-либерального движения, идеолог австрославизма.
Предложил реорганизовать Австрийскую империю на федеративных началах. После поражения революции и наступления периода неоабсолютизма и репрессий (в Праге на 4 года было введено военное положение) был вынужден отказаться от публичной политической деятельности и занялся научной работой.
После острой дискуссии, вызванной предложением издать чешско-славацкий энциклопедический словарь, оказался в изоляции, в 1852 году покинул пост секретаря Чешского музея и театрального комитета. В начале 1860-х годов вернулся к активной общественной деятельности. В 1860 году один из основателей Чешской национальной партии (смотрите Старочехи), её главный идеолог. С 1861 года депутат чешского Сейма, тогда же назначен Францем Иосифом I пожизненным членом верхней палаты рейхсрата (покинул её через несколько месяцев).
Неудачи в реализации чешских политических устремлений побудили Палацкого к написанию серии статей, позднее вошедших в труд «Идея австрийского государства» («Idea státu rakouského», 1865 год). В нём, а также в послесловии к сборнику «Radhost» (1872 год; собрание политических речей, выступлений и статей Палацкого) окончательно сформулировал свою политическую концепцию, квинтэссенцией которой стали слова: «Были мы до Австрии, будем и после неё».
Палацкий не принял австро-венгерское соглашение 1867 года, вплоть до своей смерти оставался сторонником пассивной оппозиции - неучастия в работе рейхсрата и чешского Сейма. В 1867 году возглавил чешскую делегацию, отправившуюся на Славянский съезд и этнографическую выставку в Москву (поездка была акцией протеста чешской элиты против австро-венгерского дуализма). В 1872 году Палацкий отошёл от политической жизни, уступил роль лидера Чешской национальной партии своему зятю Ф. Л. Ригеру. С 1946 года имя Палацкого носит университет в Оломоуце.
Сочинения:
Dějiny doby husitské. Praha, 1871-1872. Dl 1-2
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419-1436. Prag, 1873. Bd 1-2.