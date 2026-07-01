ПАЛАЦКИЙ ФРАНТИШЕК

ПАЛАЦКИЙ ФРАНТИШЕК - чешский по­ли­тический и об­щественный дея­тель, ис­то­рик, фи­ло­соф; член (1830 год) и сек­ре­тарь (с 1839 года) Ко­ро­лев­ско­го чешского общества на­ук, член Академии Наук в Ве­не (1847 год), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1863 год).

Из се­мьи лю­те­ран­ско­го про­по­вед­ни­ка и учи­те­ля. Окон­чив еван­ге­лическую се­ми­на­рию в Трен­чи­не, в 1812-1818 годах учил­ся в ли­цее в Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва). Там под­ру­жил­ся с П. Й. Ша­фа­ри­ком и Я. Кол­ла­ром. В 1818 году вме­сте с Ша­фа­ри­ком опуб­ли­ко­вал «На­чат­ки чеш­ской по­эзии, особ­ли­во про­со­дии» («Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie») - об­ра­зец но­во­чеш­ской по­эти­ки , в ко­то­ром от­ра­зи­лись ро­ман­тические взгля­ды ав­то­ров. В 1818-1823 годах ак­тив­но изу­чал фи­ло­со­фию и эс­те­ти­ку, ре­зуль­та­том че­го ста­ли «Об­зор ис­то­рии эс­те­ти­ки и ли­те­ра­ту­ры о ней» («Přehled dějin krá­sovédy a její literatury», 1823 год) и «Нау­ка о пре­крас­ном» («Krásověda čili o kráse a umění», 1827 год) - пер­вые ра­бо­ты по эс­те­ти­ке, опуб­ли­ко­ван­ные на чешском язы­ке.

В 1823 году пе­ре­ехал в Пра­гу. Как уче­ник Й. Доб­ров­ско­го по­лу­чил ме­сто ар­хи­ва­риу­са у се­мьи Штерн­бер­ков (Штерн­бер­гов), за­ни­мал­ся на­пи­са­ни­ем их се­мей­ной ис­то­рии. По ре­ко­мен­да­ции Штерн­бер­ков по­лу­чил дос­туп к ар­хи­ву се­мьи Швар­цен­бер­гов - круп­ней­ше­му ча­ст­но­му ар­хи­ву, пе­ре­жив­ше­му Контр­ре­фор­ма­цию . В 1827 году ос­но­вал пер­вый чешский на­учный журнал « ̌Casopis spole ̌cnosti vlasteneсk ́eho museum v Čechách» (ны­не «Časopis Národ­ního muzea»), вы­хо­див­ший сна­ча­ла на чешском и немецком язы­ках, за­тем на чешском язы­ке.

До 1838 года Палацкий ос­та­вал­ся его ре­дак­то­ром, су­мел пре­вра­тить жур­нал в куль­тур­но-национальный центр чешских ин­тел­лек­туа­лов. В 1829 году опуб­ли­ко­вал се­рию чешских средневековых ле­то­пи­сей («Staří letopisové čeští od roku 1378 do roku 1527»). В 1831 году вы­сту­пил ини­циа­то­ром ре­ор­га­ни­за­ции Пат­рио­тического му­зея Че­хии (ос­но­ван в 1818 году) и соз­да­ния Ма­ти­цы чеш­ской. В том же го­ду на­зван зем­ским ис­то­рио­гра­фом (офи­ци­аль­ная долж­ность с 1838 года), по­лу­чил почетное по­ру­че­ние на­пи­сать ис­то­рию Чешского ко­ро­лев­ст­ва.

Палацкий пло­до­твор­но ра­бо­тал во мно­гих ар­хи­вах, в т. ч. в ар­хи­ве Ва­ти­ка­на, опуб­ли­ко­вал ши­ро­кий круг ис­точ­ни­ков по ис­то­рии, литературе и искусству средневековой Че­хии. В 1840-х годах вы­сту­пил ини­циа­то­ром из­да­ния мно­го­том­ных се­рий «Archiv ̌ces­k ́y» (лич­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке пер­вых 6 то­мов) и «Fontes rerum Bohemi­ca­rum».

Главный ис­то­рический труд Палацкого - 5-том­ная «Ис­то­рия чеш­ско­го на­ро­да в Че­хии и Мо­ра­вии» (на немецком язы­ке «Geschichte von B ̈oh­men», 1836-1867 годы; на чешском язы­ке - «D ̌ejiny n ́aro­du ̌cesk ́eho v ̌Cech ́ach a v Mo­rav ̌e», 1848-1876 годы), по­свя­щён­ная чешской ис­то­рии с древ­ней­ших вре­мён до 1526 года (всту­п­ле­ния на чешский трон Габс­бур­гов). Вы­даю­щим­ся со­бы­ти­ем чешской ис­то­рии счи­тал Гу­сит­ское дви­же­ние . Труд Палацкого сыг­рал важ­ную роль в раз­ви­тии чешской куль­ту­ры и национально-пат­рио­тического дви­же­ния.

С конца 1840-х годов ак­тив­но вклю­чил­ся в по­ли­тическую борь­бу. В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Гер­ма­нии вы­сту­пил с от­кры­тым пись­мом (апрель 1848 года) в ад­рес Под­го­то­ви­тель­но­го комитета по со­зы­ву Франк­фурт­ско­го на­цио­наль­но­го со­б­ра­ния 1848-1849 годов, ко­то­рое долж­но бы­ло ре­шить во­прос об объ­е­ди­не­нии германских зе­мель в еди­ное го­су­дар­ст­во.

Опа­са­ясь вклю­че­ния в не­го славянских зе­мель Австрийской им­пе­рии, Палацкий сфор­му­ли­ро­вал те­зис о не­об­хо­ди­мо­сти со­хра­нить австрийское го­су­дар­ст­во как про­ти­во­вес аг­рес­сив­ным уст­рем­ле­ни­ям Гер­ма­нии и Рос­сии. В ию­не 1848 года пред­се­да­тель­ст­во­вал на Славянском съез­де в Пра­ге (смотрите Сла­вян­ские съез­ды), че­рез ме­сяц всту­пил в вы­бор­ное им­пер­ское со­б­ра­ние по раз­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции, за­се­дав­шее в Ве­не, за­тем в Кро­мер­жи­же. За­ре­ко­мен­до­вал се­бя как ли­дер чешского бур­жу­аз­но­го на­цио­наль­но-ли­бе­раль­но­го дви­же­ния, идео­лог ав­ст­ро­сла­виз­ма.

Пред­ло­жил ре­ор­га­ни­зо­вать Австрийскую им­пе­рию на фе­де­ра­тив­ных на­ча­лах. По­сле по­ра­же­ния ре­во­лю­ции и на­сту­п­ле­ния пе­рио­да не­оаб­со­лю­тиз­ма и ре­прес­сий (в Пра­ге на 4 го­да бы­ло вве­де­но во­енное по­ло­же­ние) был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от пуб­лич­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти и за­нял­ся на­учной ра­бо­той.

По­сле ост­рой дис­кус­сии, вы­зван­ной пред­ло­же­ни­ем из­дать чеш­ско-славацкий эн­цик­ло­пе­дический сло­варь, ока­зал­ся в изо­ля­ции, в 1852 году по­ки­нул пост сек­ре­та­ря Чешского му­зея и те­ат­раль­но­го комитета. В начале 1860-х годов вер­нул­ся к ак­тив­ной об­щественной дея­тель­но­сти. В 1860 году один из ос­но­ва­те­лей Чешской национальной пар­тии (смотрите Ста­ро­че­хи), её главный идео­лог. С 1861 года депутат чешского Сей­ма, то­гда же на­зна­чен Фран­цем Ио­си­фом I по­жиз­нен­ным чле­ном верх­ней па­ла­ты рейхс­ра­та (по­ки­нул её че­рез несколько ме­ся­цев).

Не­уда­чи в реа­ли­за­ции чешских по­ли­тических уст­рем­ле­ний по­бу­ди­ли Палацкого к на­пи­са­нию се­рии ста­тей, позд­нее во­шед­ших в труд «Идея ав­ст­рий­ско­го го­су­дар­ст­ва» («Idea státu ra­ko­u­s­kého», 1865 год). В нём, а так­же в по­сле­сло­вии к сборнику «Radhost» (1872 год; со­б­ра­ние по­ли­тических ре­чей, вы­сту­п­ле­ний и ста­тей Палацкого) окон­ча­тель­но сфор­му­ли­ро­вал свою по­ли­тическую кон­цеп­цию, квинт­эс­сен­ци­ей ко­то­рой ста­ли сло­ва: «Бы­ли мы до Ав­ст­рии, бу­дем и по­сле неё».

Палацкий не при­нял ав­ст­ро-вен­гер­ское со­гла­ше­ние 1867 года, вплоть до сво­ей смер­ти ос­та­вал­ся сто­рон­ни­ком пас­сив­ной оп­по­зи­ции - не­уча­стия в ра­бо­те рейхс­ра­та и чешского Сей­ма. В 1867 году воз­гла­вил чешскую де­ле­га­цию, от­пра­вив­шую­ся на Славянский съезд и эт­но­гра­фическую вы­став­ку в Мо­ск­ву (по­езд­ка бы­ла ак­цией про­тес­та чешской эли­ты про­тив ав­ст­ро-венгерского дуа­лиз­ма). В 1872 году Палацкий ото­шёл от по­ли­тической жиз­ни, ус­ту­пил роль ли­де­ра Чешской национальной пар­тии сво­ему зя­тю Ф. Л. Ри­ге­ру. С 1946 года имя Палацкого но­сит университет в Оло­мо­уце.

Сочинения:

Dějiny doby husitské. Praha, 1871-1872. Dl 1-2

Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419-1436. Prag, 1873. Bd 1-2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)