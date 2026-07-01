ПАЛАЦЦО ВЕККЬО
ПАЛАЦЦО ВЕККЬО - памятник архитектуры и истории во Флоренции, музей.
Основан как Палаццо деи-Приори (здание для заседания приоров, т. е. глав городских цехов, и Гонфалоньере делла Джустиция - верховного органа городского самоуправления).
Основной объём здания возведён в 1299-1302 годах (предположительно архитектором Арнольфо ди Камбио). Асимметрия плана и фасадов объясняется длительным процессом строительства, которое продвигалось вперёд по мере приобретения дополнительных земельных участков и продолжалось на протяжении всего XIV века. В этот период сформировался наружный облик здания: рустованные стены, прорезанные готическими окнами, горизонтальные карнизы, разделяющие фасады на ярусы, венчающие зубчатые галереи с машикулями.
В XV веке получил название Палаццо делла-Синьория (место заседания Синьории - органа городского самоуправления); архитектор Микелоццо ди Бартоломмео отреставрировал колокольню, перестроил внутренний двор, создав в нём ренессансную арочно-ордерную галерею, изменил внешний вид окон и интерьеров.
От эпохи Раннего Возрождения в интерьерах сохранились деревянный резной потолок Джулиано и Бенедетто да Майано (1476-1481 годы) и интарсии Франчоне (1475-1480 годы) в Сала- делл’Удиенца, росписи Д. Гирландайо в Сала-дель-Оролоджо (Сала-деи-Джильи, 1482-1484 годы).
После изгнания Медичи архитектор Кронака (С. дель Поллайоло) построил в интерьерах дворца Зал Большого Совета (1495 год); для росписей его интерьеров были приглашены Леонардо да Винчи и Микеланджело (создавшие картоны «Битва при Ангиари» и «Битва при Кашине»).
В 1540-1550 годах дворец служил резиденцией герцога Козимо I Медичи и его семьи. В этот период были созданы росписи Ф. Сальвиати (1542-1545 годы) в стиле маньеризма, ансамбль капеллы Элеоноры Толедской (художник А. Бронзино). После переезда герцогской семьи в Палаццо Питти дворец получил своё нынешнее название, в нём разместилась т. н. Гуардароба Медичеа (управление, ведавшее предметами домашней обстановки семьи Великого герцога, включая произведения искусства).
В 1555-1572 годах Дж. Вазари провёл ряд преобразований во дворце. Он декорировал внутренний двор (стукко и фрески), построил лестницу, ведущую из двора в «Салон 500», в который был превращён Зал Большого Совета. В этом зале с помощью обширной мастерской Вазари создал росписи по разработанной им самим сложной иконографической программе, красноречиво воспевавшей процветание Флоренции под властью семейства Медичи. Он спроектировал Студиоло герцога Франческо I (1570 год), главным украшением которого является тематически развешенная коллекция картин.
С 1871 года палаццо - флорентийский муниципалитет, с 1909 года музей. Во дворце экспонируются произведения ренессансной пластики: статуи «Юдифь и Олоферн» Донателло, «Путто с дельфином» А. дель Верроккьо, в «Салоне 500» экспонируются статуи флорентийских скульпторов XVI века (Микеланджело, Б. Бандинелли, Джамболоньи и др.). На верхнем этаже размещается коллекция средневековых и ренессансных произведений, подаренная Ч. Лозером.
Под фундаментами Палаццо Веккьо обнаружены археологические остатки древнеримского театра античной Флорентии (конец I - начало II века). В результате тщательных исследований в начале 2010-х годов в Зале Большого Совета под фреской Вазари предположительно обнаружены следы фрески «Битва при Ангиари» Леонардо да Винчи.