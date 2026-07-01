ПАЛАЦЦО ВЕККЬО

ПАЛАЦЦО ВЕККЬО - па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры и ис­то­рии во Фло­рен­ции, му­зей.

Ос­но­ван как Па­лац­цо деи-При­ори (зда­ние для за­се­да­ния при­оров, т. е. глав городских це­хов, и Гон­фа­лонь­е­ре делла Джу­сти­ция - вер­хов­но­го ор­га­на городского са­мо­управ­ле­ния).

Основной объ­ём зда­ния воз­ве­дён в 1299-1302 годах (пред­по­ло­жи­тель­но архитектором Ар­ноль­фо ди Кам­био). Асим­мет­рия пла­на и фа­са­дов объ­яс­ня­ет­ся дли­тель­ным про­цес­сом строи­тель­ст­ва, ко­то­рое про­дви­га­лось впе­рёд по ме­ре при­об­ре­те­ния до­пол­нительных зе­мель­ных уча­ст­ков и про­дол­жа­лось на про­тя­же­нии все­го XIV века. В этот пе­ри­од сфор­ми­ро­вал­ся на­руж­ный об­лик зда­ния: рус­то­ван­ные сте­ны, про­ре­зан­ные го­тическими ок­на­ми, го­ри­зон­таль­ные кар­ни­зы, раз­де­ляю­щие фа­са­ды на яру­сы, вен­чаю­щие зуб­ча­тые га­ле­реи с ма­ши­ку­ля­ми.

В XV веке по­лу­чил название Па­лац­цо дел­ла-Синь­о­рия (ме­сто за­се­да­ния Синь­о­рии - ор­га­на городского са­мо­управ­ле­ния); архитектор Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­лом­мео от­рес­тав­ри­ро­вал ко­ло­коль­ню, пе­ре­стро­ил внутренний двор, соз­дав в нём ре­нес­санс­ную ароч­но-ор­дер­ную га­ле­рею, из­ме­нил внеш­ний вид окон и ин­терь­е­ров.

От эпо­хи Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния в ин­терь­е­рах со­хра­ни­лись де­ревянный рез­ной по­то­лок Джу­лиа­но и Бе­не­дет­то да Май­а­но (1476-1481 годы) и ин­тар­сии Фран­чо­не (1475-1480 годы) в Са­ла- делл’Удиенца, рос­пи­си Д. Гир­лан­дайо в Са­ла-дель-Оролод­жо (Са­ла-деи-Джи­льи, 1482-1484 годы).

По­сле из­гна­ния Ме­ди­чи архитектор Кро­на­ка (С. дель Пол­лай­о­ло) по­стро­ил в ин­терь­е­рах двор­ца Зал Боль­шо­го Со­ве­та (1495 год); для рос­пи­сей его ин­терь­е­ров бы­ли при­гла­ше­ны Ле­о­нар­до да Вин­чи и Ми­ке­ланд­же­ло (соз­дав­шие кар­то­ны «Бит­ва при Ан­гиа­ри» и «Бит­ва при Ка­ши­не»).

В 1540-1550 годах дво­рец слу­жил ре­зи­ден­ци­ей гер­цо­га Ко­зи­мо I Ме­ди­чи и его се­мьи. В этот пе­ри­од бы­ли соз­да­ны рос­пи­си Ф. Саль­виа­ти (1542-1545 годы) в сти­ле мань­е­риз­ма , ан­самбль ка­пел­лы Эле­о­но­ры То­лед­ской (художник А. Брон­зи­но). По­сле пе­ре­ез­да гер­цог­ской се­мьи в Па­лац­цо Пит­ти дво­рец по­лу­чил своё ны­неш­нее на­зва­ние, в нём раз­мес­ти­лась т. н. Гу­ар­да­ро­ба Ме­ди­чеа (управ­ле­ние, ве­дав­шее пред­ме­та­ми до­маш­ней об­ста­нов­ки се­мьи Ве­ли­ко­го гер­цо­га, вклю­чая про­из­ве­де­ния искусства).

В 1555-1572 годах Дж. Ва­за­ри про­вёл ряд пре­об­ра­зо­ва­ний во дворце. Он де­ко­ри­ро­вал внутренний двор (стук­ко и фре­ски), по­стро­ил ле­ст­ни­цу, ве­ду­щую из дво­ра в «Са­лон 500», в ко­то­рый был пре­вра­щён Зал Боль­шого Со­ве­та. В этом за­ле с по­мо­щью обшир­ной мас­тер­ской Ва­за­ри соз­дал рос­пи­си по раз­ра­бо­тан­ной им са­мим слож­ной ико­но­гра­фической про­грам­ме, крас­но­ре­чи­во вос­пе­вав­шей про­цве­та­ние Фло­рен­ции под вла­стью се­мей­ст­ва Ме­ди­чи. Он спро­ек­ти­ро­вал Сту­дио­ло гер­цо­га Фран­че­ско I (1570 год), главным ук­ра­ше­ни­ем ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся те­ма­ти­че­ски раз­ве­шен­ная кол­лек­ция кар­тин.

С 1871 года палаццо - фло­рен­тий­ский му­ни­ци­па­ли­тет, с 1909 года му­зей. Во двор­це экс­по­ни­ру­ют­ся про­из­ве­де­ния ре­нес­санс­ной пла­сти­ки: ста­туи «Юдифь и Оло­ферн» До­на­тел­ло, «Пут­то с дель­фи­ном» А. дель Вер­рок­кьо, в «Са­ло­не 500» экс­по­ни­ру­ют­ся ста­туи фло­рен­тий­ских скульп­то­ров XVI века (Ми­ке­ланд­же­ло, Б. Бан­ди­нел­ли, Джам­бо­ло­ньи и др.). На верх­нем эта­же раз­ме­ща­ет­ся кол­лек­ция средневековых и ре­нес­санс­ных про­из­ве­де­ний, по­да­рен­ная Ч. Ло­зе­ром.

Под фун­да­мен­та­ми Палаццо Веккьо об­на­ру­же­ны ар­хео­ло­гические ос­тат­ки древнеримского те­ат­ра ан­тич­ной Фло­рен­тии (конец I - начало II века). В ре­зуль­та­те тща­тель­ных ис­сле­до­ва­ний в начале 2010-х годов в За­ле Боль­шо­го Со­ве­та под фре­ской Ва­за­ри пред­по­ло­жи­тель­но об­на­ру­же­ны следы фре­ски «Бит­ва при Ан­гиа­ри» Ле­о­нар­до да Вин­чи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)