ПАЛАЦЦО ПУБЛИКО

ПАЛАЦЦО ПУБЛИКО - дво­рец го­род­ско­го са­мо­управ­ле­ния в Си­е­не.

Про­ект Палаццо Публико раз­ра­бо­тан в 1280-х годах, ко­гда бы­ло ре­ше­но объ­е­ди­нить зда­ния та­мож­ни, мо­нет­но­го дво­ра и по­ме­ще­ния городского со­ве­та. Строи­тель­ст­во центрального объ­ё­ма - 1297 год или 1298-1304 годы (под руководством мас­те­ра Кон­те ди Рин­фре­до, с 1299 года мас­те­ра Джо­ван­ни); бо­ко­вые кры­лья воз­во­ди­лись ме­ж­ду 1307-1310 годами (в 1680 году над­стро­ен ещё этаж, архитектор Дж. Б. Пик­ко­ло­ми­ни), в 1325-1330 годах при­строе­на ре­зи­ден­ция поде­стá с ле­вой сто­ро­ны зда­ния.

В 1325-1348 годах по­строе­на баш­ня Тор­ре-дель-Манд­жа (под руководством Аго­сти­но ди Джо­ван­ни, Муч­чо и Фран­че­ско ди Ри­наль­до, ко­ло­коль­ню в верх­ней час­ти спро­ек­ти­ро­вал художник Лип­по Мем­ми). В 1352-1354 годах в ос­но­ва­нии баш­ни по­строе­на Ка­пел­ла ди-Пьяц­ца (в 1468-1470 годах до­бав­лен ре­нес­санс­ный ки­во­рий, архитектор А. Фе­де­ри­ги).

Главный фа­сад, вы­хо­дя­щий на Пьяц­ца дель-Кам­по, име­ет во­гну­тые очер­та­ния, по­вто­ряю­щие фор­му пло­ща­ди. В об­ли­ке фа­са­да с ниж­ним ка­мен­ным и кир­пич­ны­ми верх­ни­ми эта­жа­ми, увен­чан­ны­ми зуб­ца­ми и про­ре­зан­ны­ми 3-ча­ст­ны­ми ок­на­ми стрель­ча­тых очер­та­ний, пре­об­ла­да­ют го­тические чер­ты.

В ин­терь­е­ре со­хра­ни­лись рос­пи­си различных пе­рио­дов, лишь от­час­ти до­нёс­шие не­ко­гда су­ще­ст­во­вав­шую слож­ную ико­но­гра­фическую про­грам­му, вклю­чав­шую ре­ли­ги­оз­ные, ис­то­рические, ал­ле­го­рические и др. сю­же­ты, от­ра­жаю­щие ком­му­наль­ное са­мо­соз­на­ние го­ро­да.

От эпо­хи Про­то­ре­нес­сан­са со­хра­ни­лись фре­ски «Ма­эстá» С. Мар­ти­ни (1315 год) в Са­ла-дель-Мап­па­мон­до, изо­бра­же­ния кон­доть­е­ра Гви­до­рич­чо да Фоль­я­но (ху­дож­ник тот же) и под­чи­нён­ных Сие­ной кре­по­стей Мон­те­мас­си и Сас­со­фор­те (1330-е годы), так­же Ар­чи­дос­со и Кас­тель-дель-Пья­но. В За­ле Де­вя­ти (За­ле Ми­ра) - Ал­ле­го­рии Доб­ро­го и Дур­но­го прав­ле­ний и их по­след­ст­вия (Вой­ны и Ми­ра, 1338-1340 годы, художник А. Ло­рен­цет­ти).

От эпо­хи Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния со­хра­ни­лись отдельные фи­гу­ры и сце­ны Спи­нел­ло Аре­ти­но и Пар­ри Спи­нел­ли, Са­но ди Пьет­ро, Век­кь­ет­ты, Джо­ван­ни ди Кри­сто­фа­но Ги­ни, Фран­че­ско ди Ан­д­реа, До­ме­ни­ко ди Бар­то­ло и др. ху­дож­ни­ков.

От эпо­хи мань­е­риз­ма со­хра­ни­лись рос­пи­си Со­до­мы, Д. Бек­ка­фу­ми (1529-1535 годы, по­то­лок в Са­ла-дель-Кон­чи­сто­ро). В конце XVI-XVII веках в Палаццо Публико ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки Вен­ту­ра Са­лим­бе­ни, Р. и Дж. Ма­нет­ти, В. Рус­ти­чи, Ф. Ван­ни.

Ны­не в Палаццо Публико раз­ме­ща­ют­ся мэ­рия и Городская ад­ми­ни­ст­ра­ция, Городской му­зей (Museo Civico, от­крыт в 1930 году, про­из­ве­де­ния мас­те­ров си­ен­ской шко­лы) и Городской те­атр «Те­ат­ро деи Рин­но­ва­ти».

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