ПАЛАЦЦО ПУБЛИКО
ПАЛАЦЦО ПУБЛИКО - дворец городского самоуправления в Сиене.
Проект Палаццо Публико разработан в 1280-х годах, когда было решено объединить здания таможни, монетного двора и помещения городского совета. Строительство центрального объёма - 1297 год или 1298-1304 годы (под руководством мастера Конте ди Ринфредо, с 1299 года мастера Джованни); боковые крылья возводились между 1307-1310 годами (в 1680 году надстроен ещё этаж, архитектор Дж. Б. Пикколомини), в 1325-1330 годах пристроена резиденция подестá с левой стороны здания.
В 1325-1348 годах построена башня Торре-дель-Манджа (под руководством Агостино ди Джованни, Муччо и Франческо ди Ринальдо, колокольню в верхней части спроектировал художник Липпо Мемми). В 1352-1354 годах в основании башни построена Капелла ди-Пьяцца (в 1468-1470 годах добавлен ренессансный киворий, архитектор А. Федериги).
Главный фасад, выходящий на Пьяцца дель-Кампо, имеет вогнутые очертания, повторяющие форму площади. В облике фасада с нижним каменным и кирпичными верхними этажами, увенчанными зубцами и прорезанными 3-частными окнами стрельчатых очертаний, преобладают готические черты.
В интерьере сохранились росписи различных периодов, лишь отчасти донёсшие некогда существовавшую сложную иконографическую программу, включавшую религиозные, исторические, аллегорические и др. сюжеты, отражающие коммунальное самосознание города.
От эпохи Проторенессанса сохранились фрески «Маэстá» С. Мартини (1315 год) в Сала-дель-Маппамондо, изображения кондотьера Гвидориччо да Фольяно (художник тот же) и подчинённых Сиеной крепостей Монтемасси и Сассофорте (1330-е годы), также Арчидоссо и Кастель-дель-Пьяно. В Зале Девяти (Зале Мира) - Аллегории Доброго и Дурного правлений и их последствия (Войны и Мира, 1338-1340 годы, художник А. Лоренцетти).
От эпохи Раннего Возрождения сохранились отдельные фигуры и сцены Спинелло Аретино и Парри Спинелли, Сано ди Пьетро, Веккьетты, Джованни ди Кристофано Гини, Франческо ди Андреа, Доменико ди Бартоло и др. художников.
От эпохи маньеризма сохранились росписи Содомы, Д. Беккафуми (1529-1535 годы, потолок в Сала-дель-Кончисторо). В конце XVI-XVII веках в Палаццо Публико работали художники Вентура Салимбени, Р. и Дж. Манетти, В. Рустичи, Ф. Ванни.
Ныне в Палаццо Публико размещаются мэрия и Городская администрация, Городской музей (Museo Civico, открыт в 1930 году, произведения мастеров сиенской школы) и Городской театр «Театро деи Ринновати».