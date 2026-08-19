ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ РИККАРДИ
ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ РИККАРДИ - дворец во Флоренции.
Служил резиденцией семьи Медичи до 1540 года. Построенное по заказу Козимо Медичи Старого (Старшего) архитектором Микелоццо ди Бартоломмео (проект 1444 года, строительство - 1444-1460 годы), палаццо стало образцом городского дворца, которому подражали архитекторы Возрождения и барокко.
Центральный двор палаццо окружён аркадами, опирающимися на колонны, их украшает фриз, в котором круглые медальоны с медичейскими гербами и рельефами на мифологические сюжеты (приписываются скульптору Бертольдо ди Джованни, созданы по образцам античных гемм из коллекции Медичи) соединены между собой гризайлевыми фестонами (художник Мазо ди Бартоломео). В центре двора - статуя «Орфей, усмиряющий Цербера игрой на лире» (около 1519 года, Б. Бандинелли).
Среди помещений - знаменитая Капелла Волхвов, домовая капелла семьи Медичи, расписанная Б. Гоццоли (1459-1462 годы). Многочисленные произведения скульптуры и живописи Раннего Возрождения, созданные для палаццо Донателло, П. Уччелло, Филиппо Липпи, С. Боттичелли, А. дель Верроккьо, А. дель Поллайоло и др., ныне находятся во многих музеях Флоренции и всего мира.
В 1659-1814 годах в собственности семейства Риккарди. Новыми владельцами ренессансный дворец превращён в роскошную барочную резиденцию: были осуществлены расширение здания в северном направлении, реконструкция интерьеров в соответствии со вкусами эпохи (архитекторы Ф. Такка, П. М. Балди, Дж. Б. Фоджини и др., сохранились ковры, скульптура и монументальная живопись XVII века).
Плафоны в Галерее зеркал и Библиотеке Риккардиана расписаны Л. Джордано (1682-1683 годы). В различных помещениях дворца (в т. ч. во дворе Микелоццо) размещалась знаменитая коллекция античной скульптуры и эпиграфики, собранная Р. Риккарди в конце XVI - начале XVII веков. В 1814 году палаццо выкуплено администрацией Великого герцога Тосканского.
В 1865-1871 годах, когда Флоренция была столицей объединённой Италии, в здании располагалось Министерство внутренних дел; с 1874 года в собственности провинции Флоренция. С 1839 года в палаццо размещается Библиотека Морениана. Ныне место заседания Совета провинции, резиденция префекта и музей (с 1939 года). С 1972 года проводятся выставки, посвящённые искусству Возрождения и барокко.