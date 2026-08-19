ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ РИККАРДИ

ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ РИККАРДИ - дво­рец во Фло­рен­ции.

Слу­жил ре­зи­ден­ци­ей се­мьи Ме­ди­чи до 1540 года. По­стро­ен­ное по за­ка­зу Ко­зи­мо Ме­ди­чи Ста­ро­го (Стар­ше­го) архитектором Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­лом­мео (про­ект 1444 года, строи­тель­ст­во - 1444-1460 годы), па­лац­цо ста­ло об­раз­цом городского двор­ца, ко­то­ро­му под­ра­жа­ли ар­хи­тек­то­ры Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко .

Центральный двор па­лац­цо ок­ру­жён арка­да­ми, опи­раю­щи­ми­ся на ко­лон­ны, их ук­ра­ша­ет фриз, в ко­то­ром круг­лые ме­даль­о­ны с ме­ди­чей­ски­ми гер­ба­ми и рель­е­фа­ми на ми­фо­ло­гические сю­же­ты (при­пи­сы­ва­ют­ся скульп­то­ру Бер­толь­до ди Джо­ван­ни, соз­да­ны по об­раз­цам ан­тич­ных гемм из кол­лек­ции Ме­ди­чи) со­еди­не­ны ме­ж­ду со­бой гри­зай­ле­вы­ми фес­то­на­ми (художник Ма­зо ди Бар­то­ло­мео). В цен­тре дво­ра - ста­туя «Ор­фей, ус­ми­ряю­щий Цер­бе­ра иг­рой на ли­ре» (около 1519 года, Б. Бан­ди­нел­ли).

Сре­ди по­ме­ще­ний - зна­ме­ни­тая Ка­пел­ла Вол­хвов, до­мо­вая ка­пел­ла се­мьи Ме­ди­чи, рас­пи­сан­ная Б. Гоц­цо­ли (1459-1462 годы). Мно­го­численные про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры и жи­во­пи­си Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, соз­дан­ные для па­лац­цо До­на­тел­ло , П. Уч­чел­ло, Фи­лип­по Лип­пи, С. Бот­ти­чел­ли, А. дель Вер­рок­кьо, А. дель Пол­лай­о­ло и др., ны­не на­хо­дят­ся во мно­гих му­зе­ях Фло­рен­ции и все­го ми­ра.

В 1659-1814 годах в соб­ст­вен­но­сти се­мей­ства Рик­кар­ди. Но­вы­ми вла­дель­ца­ми ре­нес­санс­ный дво­рец пре­вра­щён в рос­кош­ную ба­роч­ную ре­зи­ден­цию: бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны рас­ши­ре­ние зда­ния в северном на­прав­ле­нии, ре­кон­ст­рук­ция ин­терь­е­ров в со­от­вет­ст­вии со вку­са­ми эпо­хи (ар­хи­тек­то­ры Ф. Так­ка, П. М. Бал­ди, Дж. Б. Фод­жи­ни и др., сохранились ков­ры, скульп­ту­ра и мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись XVII века).

Пла­фо­ны в Га­ле­рее зер­кал и Библиотеке Рик­кар­ди­а­на рас­пи­са­ны Л. Джор­да­но (1682-1683 годы). В различных по­ме­ще­ни­ях двор­ца (в т. ч. во дво­ре Ми­ке­лоц­цо) раз­ме­ща­лась зна­ме­ни­тая кол­лек­ция ан­тич­ной скульп­ту­ры и эпи­гра­фи­ки, со­б­ран­ная Р. Рик­кар­ди в конце XVI - начале XVII веков. В 1814 году па­лац­цо вы­ку­п­ле­но ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей Ве­ли­ко­го гер­цо­га Тос­кан­ско­го.

В 1865-1871 годах, ко­гда Фло­рен­ция бы­ла сто­ли­цей объ­е­ди­нён­ной Ита­лии, в зда­нии рас­по­ла­га­лось Министерство внутренних дел; с 1874 года в соб­ст­вен­но­сти провинции Фло­рен­ция. С 1839 года в палаццо раз­ме­ща­ет­ся Библиотека Мо­ре­ниа­на. Ны­не ме­сто за­се­да­ния Со­ве­та про­вин­ции, ре­зи­ден­ция пре­фек­та и му­зей (с 1939 года). С 1972 года про­во­дят­ся вы­став­ки, по­свя­щён­ные искусству Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко.

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