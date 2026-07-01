ПАЛАЦЦО ФАРНЕЗЕ
ПАЛАЦЦО ФАРНЕЗЕ - дворец в Риме.
Архитектурный облик Палаццо Фарнезе формировался на протяжении первой половины XVI века. Строительство началось с реконструкции (1514-1516 годы) старого дворца, приобретённого в 1495 году кардиналом Алессандро Фарнезе. В 1517-1546 годах А. да Сангалло Младший возвёл нынешнее кубовидное здание с внутренним двором, оформленным арочно-ордерными фасадами, где был реализован античный принцип смены ордеров по вертикали, и главным фасадом, на окнах которого чередуются треугольные и лучковые фронтоны, а вход выделен рустом, - один из лучших образцов римской архитектуры Высокого Возрождения.
После избрания Алессандро Фарнезе папой Павлом III (1534 год) первоначальный проект был расширен. Микеланджело, руководивший строительством в 1546-1550 годах, увенчал здание монументальным карнизом, на главном фасаде оформил центральное окно над входом, углубив его в плоскости фасада и подчеркнув выступающей балюстрадой и огромным папским гербом, создав тем самым величественную декорацию для фигуры папы, показывавшегося из окна народу.
Во дворе Микеланджело создал фасад 3-го этажа - пластичную и динамичную многослойную декорацию, контрастирующую с суровой простотой нижних ярусов. С 1550 года Дж. да Виньола пристроил лоджию на садовом фасаде (заложена в 1572 году Дж. делла Портой, создавшим др. открытую лоджию над ней).
В интерьере - росписи художников- маньеристов: росписи потолка в Зале Фастов Фарнезе, прославляющие папу (1549-1556 годы, художник Ф. Сальвиати), исторические композиции Т. и Ф. Цуккари (Цуккаро; 1563-1564 годы), декоративные росписи Даниеле да Вольтерра. Аннибале Карраччи создал росписи «камерино» Фарнезе (1596-1597 годы) на мифологические сюжеты.
Главным украшением Палаццо Фарнезе являются росписи т. н. галереи Фарнезе на тему «Метаморфоз» Овидия (художник Аннибале Карраччи совместно с Агостино Карраччи и Доменикино), ознаменовавшие переход от Позднего Возрождения к барокко.
В Палаццо Фарнезе размещалась знаменитая коллекция античных статуй, принадлежавшая семейству Фарнезе («Бык Фарнезе», «Флора Фарнезе», «Геракл Фарнезе», «Гений Римского народа», «Урания», ныне - в Национальном археологическом музее в Неаполе). В XVI веке перед фасадом Палаццо Фарнезе были установлены две гранитные чаши из терм Каракаллы в Риме.
C 1874 года в Палаццо Фарнезе размещается Посольство Франции в Италии, в нём также расположена Французская школа в Риме с библиотекой по археологии Италии и истории папства в средние века.