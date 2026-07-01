ПАЛАЦЦО ФАРНЕЗЕ

ПАЛАЦЦО ФАРНЕЗЕ - дво­рец в Ри­ме.

Ар­хитектурный об­лик Палаццо Фарнезе фор­ми­ро­вал­ся на про­тя­же­нии первой половины XVI века. Строи­тель­ст­во на­ча­лось с ре­кон­ст­рук­ции (1514-1516 годы) ста­ро­го двор­ца, при­об­ретён­но­го в 1495 году кар­ди­на­лом Алес­сан­д­ро Фар­не­зе. В 1517-1546 годах А. да Сан­гал­ло Млад­ший воз­вёл ны­неш­нее ку­бо­вид­ное зда­ние с внутренним дво­ром, оформ­лен­ным ароч­но-ор­дер­ны­ми фа­са­да­ми, где был реа­ли­зо­ван ан­тич­ный прин­цип сме­ны ор­де­ров по вер­ти­ка­ли, и главным фа­са­дом, на ок­нах ко­то­ро­го че­ре­ду­ют­ся тре­уголь­ные и луч­ко­вые фрон­то­ны, а вход вы­де­лен рус­том, - один из луч­ших об­раз­цов римской ар­хи­тек­ту­ры Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния.

По­сле из­бра­ния Алес­сан­д­ро Фар­не­зе па­пой Пав­лом III (1534 год) пер­во­на­чаль­ный про­ект был рас­ши­рен. Ми­ке­ланд­же­ло , ру­ко­во­див­ший строи­тель­ст­вом в 1546-1550 годах, увен­чал зда­ние мо­ну­мен­таль­ным кар­ни­зом, на главном фа­са­де офор­мил центральное ок­но над вхо­дом, уг­лу­бив его в плос­ко­сти фа­са­да и под­черк­нув вы­сту­паю­щей ба­лю­ст­ра­дой и ог­ром­ным пап­ским гер­бом, соз­дав тем са­мым ве­ли­че­ст­вен­ную де­ко­ра­цию для фи­гу­ры па­пы, по­ка­зы­вав­ше­го­ся из ок­на на­ро­ду.

Во дво­ре Ми­ке­ланд­же­ло соз­дал фа­сад 3-го эта­жа - пла­стич­ную и ди­на­мич­ную мно­го­слой­ную де­ко­ра­цию, кон­тра­сти­рую­щую с су­ро­вой про­сто­той ниж­них яру­сов. С 1550 года Дж. да Винь­о­ла при­стро­ил лод­жию на са­до­вом фа­са­де (за­ло­же­на в 1572 году Дж. дел­ла Пор­той, со­здав­шим др. от­кры­тую лод­жию над ней).

В ин­терь­е­ре - рос­пи­си ху­дож­ни­ков- мань­е­ри­стов: рос­пи­си по­тол­ка в За­ле Фас­тов Фар­не­зе, про­слав­ляю­щие па­пу (1549-1556 годы, художник Ф. Саль­виа­ти), ис­то­рические ком­по­зи­ции Т. и Ф. Цук­ка­ри (Цук­каро; 1563-1564 годы), де­ко­ра­тив­ные рос­пи­си Да­ние­​ле да Воль­тер­ра . Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи соз­дал рос­пи­си «ка­ме­ри­но» Фар­не­зе (1596-1597 годы) на ми­фо­ло­гические сю­же­ты.

Главным ук­ра­ше­ни­ем Палаццо Фарнезе яв­ля­ют­ся рос­пи­си т. н. га­ле­реи Фар­не­зе на те­му «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия (художник Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи совместно с Аго­сти­но Кар­рач­чи и До­ме­ни­ки­но), оз­на­ме­но­вав­шие пе­ре­ход от Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния к ба­рок­ко.

В Палаццо Фарнезе раз­ме­ща­лась зна­ме­ни­тая кол­лек­ция ан­тич­ных ста­туй, при­над­ле­жав­шая се­мей­ст­ву Фар­не­зе («Бык Фар­не­зе», «Фло­ра Фар­не­зе», «Ге­ракл Фар­не­зе», «Ге­ний Рим­ско­го на­ро­да», «Ура­ния», ны­не - в Национальном ар­хео­ло­гическом му­зее в Не­апо­ле). В XVI веке пе­ред фа­са­дом Палаццо Фарнезе бы­ли ус­та­нов­ле­ны две гра­нит­ные ча­ши из терм Ка­ра­кал­лы в Ри­ме.

C 1874 года в Палаццо Фарнезе раз­ме­ща­ет­ся По­соль­ст­во Фран­ции в Ита­лии, в нём так­же ра­спо­ло­же­на Французская шко­ла в Ри­ме с биб­лио­те­кой по ар­хео­ло­гии Ита­лии и ис­то­рии пап­ст­ва в сред­ние ве­ка.

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