Пала́у

Пала́у (Республика Палау) — государство на западе Тихого океана в Микронезии , ассоциированное с США. Занимает западную часть Каролинских о-вов (всего около 340), самый большой из которых — Бабелтуап (367 кв. км), граничит по морю с Федеративными Штатами Микронезии (см. Микронезия ) на востоке, Индонезией на юге и Филиппинами на северо-­западе. Площадь — 466 кв. км. Численность населения — 18 223 человек (2022), около 73 % палау (2015). Народ палау живет также на Марианских о-вах, включая Гуам. Столица — Нгерулмуд . 16 штатов. Крупнейший город — Корор.

П. заселен микронезийцами в середине II тысячелетия до н. э. Вплоть до начала XX в. П. — основной источник каменных денег острова Яп (см. Микронезия ). Первые европейцы, увидевшие П., — видимо, участники экспедиции Ф. Магеллана (1522) и, менее вероятно, Ф. Дрейка (1579). В 1710 и 1711 на П. неудачно пытались развернуть миссию иезуиты. В конце XVIII в. на П. останавливались британские купцы. В это время признавалось, что П. как часть Филиппин принадлежит Испании. В 1899 вместе с другими Каролинскими о-вами продан Мадридом Германии, вошел в состав Германской Новой Гвинеи. После Первой мировой вой­ны 1914–1918 — в составе Южного Тихоокеанского мандата Лиги Наций под управлением Японии. К 1938 коренное население П. насчитывало около 6 тыс. человек, тогда как японские переселенцы — около 15 тыс. человек. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 использовался в ходе атаки на Филиппины в конце 1941–1942. После битвы за Пелелиу 15 сентября — 27 ноября 1944 П. занят вой­сками США; японское население репатриировано.

С 1947 в составе Микронезии, наряду с Маршалловыми Островами и Содружеством Северных Марианских Островов (сегодня неинкорпорированная организованная территория США), подопечная территория ООН под управлением США (в 1947–1951 в ведении ВМФ США, с 1951 — Департамента внутренних дел). В 1978 на Конституционном референдуме в подопечной территории Тихоокеанские острова 55,11 % избирателей П. при явке 94,97 % проголосовали против вступления в состав Федеративных Штатов Микронезии. 2 апреля 1979 принята конституция П. П. — унитарная президентская республика, двухпалатный Национальный конгресс состоит из Сената (9 депутатов, пропорционально населению) и Палаты делегатов (16 депутатов, по одному от штата). Министры назначаются президентом и утверждаются Сенатом. Президент и парламент избираются всеобщим голосованием раз в четыре года, число президентских сроков ограничено двумя. Действует консультативный Совет старейшин из вождей.

С 1 октября 1994 по итогам референдума 1993 — свободно ассоциированное с США государство (Сompact of Free Association), наряду с Федеративными Штатами Микронезии, Маршалловыми Островами. Около 500 палауанцев служат в Вооруженных силах США.

Основа народного хозяйства — туризм (53 тыс. туристов в 1995, 162 тыс. в рекордном 1995, 94 тыс. в 2019, 18 400 — в 2020); экспортируются рыба и дары моря, но с 2011 П. запретил коммерческий вылов акулы, а с 2020 резко сократил морскую зону, открытую для рыбной ловли; существенная часть расходов покрывается за счет помощи США. Важная проблема П., как и Науру и других стран Микронезии, — ожирение.

Член ООН (1994), МВФ (1997), МБРР (1997), Форума тихоокеанских островов (1995).

Лит. : Force R. Leadership and Cultural Change in Palau. Chicago (Ill.), 1960; Hezel Fr. S. J. Foreign Ships in Micronesia: A Compendium of Ship Contacts with the Caroline and Marshall Islands, 1521–1885. Saipan (Mariana Islands), 1979; Idem . Strangers in Their Own Land: A Century of Colonial Rule in the Caroline and Marshall Islands. Honolulu (Hi.), 1995; Лебедева А. А. Мореходное искусство народов Микронезии. СПб., 2013. А. А. Исэров .