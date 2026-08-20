Пала́та ша́хматной доски́

Пала́та ша́хматной доски́ ( лат . Curia regis ad Scaccarium, англ . Exchequer) — высший финансовый орган управления в средневековой Англии. Получила название по клетчатой ткани, которой накрывали столы для удобства расчетов. Появилась, возможно, уже в 1085, как отдельный орган в королевской курии существовала в правление Генриха I . «Бароны шахматной доски» впервые упомянуты в 1110. В XIII в. выделилась в особое ведомство во главе с казначеем.

Находилась в Винчестере, но перемещалась при необходимости. К 1200 имела помещения в Вестминстере, Тауэре и других местах.

Делилась на Верхнюю палату (казначейство), где хранились деньги и документы, и Нижнюю (счетную) палату, где проверялись отчеты должностных лиц (прежде всего шерифов). П. ш. д. была хранилищем не только денег и отчетов (серия свитков, 1155–1832), но и других важных документов королевства (например, Книги страшного суда ). Архив был упорядочен и значительно реорганизован при казначее Степлдоне в 1320‑е. В П. ш. д. хранились стандарты ярда и фунта. Значение П. ш. д. в управлении королевскими землями возросло после роспуска монастырей в середине XVI в.

К концу XII в. появился свой суд (суд казначейства — Exchequer of Pleas) системы общего права для рассмотрения дел, затрагивавших материальные интересы короны. К XVI в. он развил юрисдикцию на основе права справедливости. В 1841 утратил юрисдикцию права справедливости в пользу суда канцелярии, оставался судом общего права до 1880.

В 1190–1290‑е в составе П. ш. д. существовало Казначейство евреев (Scaccarium Judaeorum), которое хранило записи о долгах и налогообложении евреев, разбирало дела между ними и христианами.

С XVII в. постепенно вытесняется Министерством финансов, особенно после реформ Уильяма Питта. В 1833 функция П. ш. д. как финансового ведомства закончилась.

Деятельность П. ш. д. описана епископом Лондона и канцлером Ричардом Фиц-­Нигелом («Диалог о шахматной доске», около 1176), канцлером Т. Феншау («Практика казначейства», конец XVI в.).

Ист. : Vernon C . Considerations for Regulating the Exchequer. London, 1642; Fanshawe T. Practice of the Exchequer, with its Severall Offices and Officers. London, 1658; Dialogus de Scaccario, and Constitutio Domus Regis / Ed. E. Amt, S. D. Church. Oxford, 2007; The Red Book of the Exchequer / Ed. H. Hall. 3 vols. Cambridge, 2012.

Лит. : Madox T. The History and Antiquities of the Exchequer of the Kings of England. 2 vols. London, 1769; Poole R. L. The Exchequer in the Twelfth Century. Oxford, 1912; Baker J. The Court of Exchequer // The Oxford History of the Laws of England. Oxford, 2003. Vol. 6. P. 159–170; Jones M. J. Origins of Medieval Exchequer Accounting // Accounting, Business & Financial History. 2009. Vol. 19. P. 259–285. А. А. Анисимова .