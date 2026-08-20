ОСКИ
ОСКИ "Опики (Osci, Opsci, ’Οσϰοί, ’Οπι- ϰοί)" - общее название италийских племён, населявших с конца 2-го тысячелетия до н. э. южную и часть средней Италии и говоривших на различных диалектах оскско-умбрской языковой ветви.
Племена, условно называемые Осками, делились на 3 группы: северную (сабины, пелигны, марруцины и другие), центральную (кампанцы, самниты и другие) и южную (луканы, локры и другие). Оски испытали влияние греческой культуры. Около 500 года до н. э. Оски были покорены этрусками, затем римлянами. Сохранилось несколько сотен оскских надписей, датируемых V-I веками до н. э.: монетные легенды, надписи на межевых камнях, надгробные и посвятительные надписи (выполнены с использованием заимствованного у этрусков алфавита).