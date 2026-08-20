ОСКИ

ОСКИ "Опики (Osci, Opsci, ’Οσϰοί, ’Οπι- ϰοί)" - общее название италийских племён, населявших с конца 2-го тысячелетия до н. э. южную и часть средней Италии и говоривших на различных диалектах оскско-умбрской языковой ветви.

Пле­ме­на, ус­лов­но на­зы­вае­мые Осками, де­ли­лись на 3 груп­пы: се­вер­ную (са­би­ны, пе­лиг­ны, мар­ру­ци­ны и другие), цен­траль­ную (кам­пан­цы, сам­ни­ты и другие) и юж­ную (лу­ка­ны, ло­кры и другие). Оски ис­пы­та­ли влия­ние греческой куль­ту­ры. Около 500 года до н. э. Оски бы­ли по­ко­ре­ны эт­ру­сками, за­тем рим­ля­на­ми. Со­хра­ни­лось несколько со­тен ос­к­ских над­пи­сей, да­ти­руе­мых V-I веками до н. э.: мо­нет­ные ле­ген­ды, над­пи­си на ме­же­вых кам­нях, над­гроб­ные и по­свя­ти­тель­ные над­пи­си (вы­пол­не­ны с ис­поль­зо­ва­ни­ем за­им­ст­во­ван­но­го у эт­ру­сков ал­фа­ви­та ).

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