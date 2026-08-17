Пала́к

Пала́к ( древнегреч. Πάλακος) (до 114–110? до н. э.) — один из сыновей и, вероятно, наследник скифского царя Скилура. П. возглавил вой­ско скифов во время военных действий 113 до н. э. против пришедшего на помощь Херсонесу Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора , в результате которых скифы потерпели поражение. Около 112 до н. э. П. привлек на свою сторону 50‑тысячное вой­ско роксолан во главе с Тасием и снова был разбит Диофантом. Его именем, по-видимому, была названа крепость Палакий — одно из трех укреплений, построенных, согласно Страбону , Скилуром и его сыновьями.

Лит. : Соломоник Э. И . Сравнительный анализ свидетельств Страбона и декрета в честь Диофанта о скифских царях // Вестник древней истории. 1977. № 3. С. 53–63; Вино­градов Ю. Г . Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и Боспора во II в. до н. э. // Вестник древней истории. 1987. № 1. С. 55–87. Высотская Т. Н . Усть-­Альминское городище и некрополь. Киев, 1994. В. И. Мордвинцева.