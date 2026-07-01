ПАКУВИЙ МАРК
ПАКУВИЙ МАРК - римский поэт.
По происхождению оск. Племянник и, возможно, ученик Энния. Произведения Пакувия сохранились во фрагментах: известны (в т. ч. по сочинениям Эсхила, Софокла и Еврипида) 12 трагедий на греческом сюжеты и претекстата «Павел» («Paulus», после 168 года) в честь полководца Луция Эмилия Павла; спорны свидетельства о сочинении Пакувием сатир, комедий и автоэпитафии.
Стиль Пакувия ассоциируется у римских авторов прежде всего с изощрённым словообразованием; эпитет «учёный», которым Пакувия награждают Гораций и Квинтилиан, ныне обычно объясняют выбором редких и сложных вариантов мифологических сюжетов. Цицерон считал Пакувия лучшим из римских трагедиографов.
Издания:
Marco Pacuvio. Mil., 1977
Schierl Р. Die Tragödien des Pacuvius. B., 2006.