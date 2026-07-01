ПАКУВИЙ МАРК

ПАКУВИЙ МАРК - римский поэт.

По про­ис­хо­ж­де­нию оск. Пле­мян­ник и, воз­мож­но, уче­ник Эн­ния. Про­из­ве­де­ния Пакувия со­хра­ни­лись во фраг­мен­тах: из­вест­ны (в т. ч. по со­чи­не­ни­ям Эс­хи­ла, Со­фок­ла и Ев­ри­пи­да ) 12 тра­ге­дий на греческом сю­же­ты и пре­тек­ста­та «Па­вел» («Paulus», по­сле 168 года) в честь пол­ко­вод­ца Лу­ция Эми­лия Пав­ла; спор­ны сви­де­тель­ст­ва о со­чи­не­нии Пакувием са­тир, ко­ме­дий и ав­то­эпи­та­фии.

Стиль Пакувия ас­со­ции­ру­ет­ся у римских ав­то­ров пре­ж­де все­го с изо­щрён­ным сло­во­об­ра­зо­ва­ни­ем; эпи­тет «учё­ный», ко­то­рым Пакувия на­гра­ж­да­ют Го­ра­ций и Квин­ти­ли­ан , ны­не обыч­но объ­яс­ня­ют вы­бо­ром ред­ких и слож­ных ва­ри­ан­тов ми­фо­ло­гических сю­же­тов. Ци­це­рон счи­тал Пакувия луч­шим из римских тра­ге­дио­гра­фов.

Издания:

Marco Pacuvio. Mil., 1977

Schierl Р. Die Tragödien des Pacuvius. B., 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)