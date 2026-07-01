«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 года
«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 года - пакт согласия и сотрудничества, между Великобританией, Германией, Италией и Францией.
Подписан 15 июля в Риме от имени короля Великобритании и Северной Ирландии Георга V британским послом Р. Грэхемом, от имени президента Германской империи П. фон Гинденбурга послом У. фон Хасселем, от имени короля Италии Виктора Эммануила III председателем Совета министров Италии Б. Муссолини, от имени президента Франции А. Лебрена франц. послом А. де Жувенелем.
Настойчивая постановка Германией на протяжении 1920-х годов вопроса об отмене ограничений в вопросе о вооружениях, которые налагались на неё Версальским мирным договором 1919 года, побудила правительства западных держав в ходе работы Женевской конференции по разоружению 1932-1935 годов в принципе дать согласие на пересмотр ряда статей договора и признать за Германией «равноправие в вооружениях в рамках системы безопасности, одинаковой для всех стран» (Декларация Великобритании, Франции, США, Италии и Германии от 11.12.1932 года). Однако приход в январе 1933 года к власти в Германии А. Гитлера, открыто заявлявшего о том, что он не намерен считаться с ограничительными статьями Версальского мирного договора 1919 года и прямо ставившего вопрос о возврате отторгнутых у Германии территорий и колоний, резко изменил как международную обстановку, так и настроения многих участников Женевской конференции по разоружению, прежде всего Франции и её союзников в Центральной и Восточной Европе, что, в свою очередь, поставило работу конференции на грань срыва.
Понимая, что предотвратить ремилитаризацию Германии не удастся, правящие круги западных держав склонялись к мнению, что необходимо в обход конференции удовлетворить требования Германии в вопросе о вооружениях путём постепенного пересмотра ограничительных статей Версальского мирного договора 1919 года, умиротворить её, если потребуется, за счёт некоторых территориальных уступок и на этой основе добиться с ней соглашения. Открытый антибольшевизм Гитлера и провозглашение им в качестве одной из главных программных целей германской внешней политики уничтожение СССР и завоевание нового «жизненного пространства» на востоке Европы позволяли правым кругам на Западе надеяться на то, что в перспективе германский «динамизм» будет развиваться в восточном направлении. В феврале 1933 года британский премьер-министр Дж. Р. Макдональд попросил Б. Муссолини подготовить проект договора между Великобританией, Италией, Францией и Германией, который позволил бы устранить имеющиеся между ними противоречия и достичь взаимопонимания по ключевым политич. вопросам.
Важное значение Макдональд придавал идее превращения союза 4 ведущих европейских держав в своего рода «директорию», которая диктовала бы свою волю др. государствам на континенте и в Лиге Наций (ЛН). Предложение главы британского правительства встретило горячий отклик у Муссолини, заинтересованного, как и Гитлер, в пересмотре условий послевоенных мирных договоров. 04.03.1933 года он подготовил проект «Политического пакта согласия и сотрудничества», который 18.03.1933 года вручил приглашённому в Рим Макдональду. Статья 1 проекта пакта предусматривала, что 4 державы примут на себя обязательство «осуществлять между собой эффективную политику сотрудничества в целях поддержания мира … и действовать в области европейских отношений так, чтобы эта мирная политика была в случае необходимости принята также другими государствами». В статье 2 значилось: «Четыре державы подтверждают принцип пересмотра мирных договоров… в случае, если бы выявились обстоятельства, способные вызвать конфликт между государствами». Статья 3 посвящалась вопросу о снятии ограничений на вооружения стран, потерпевших поражение в 1-й мировой войне. В ней говорилось: «Франция, Великобритания и Италия заявляют, что в случае, если Конференция по разоружению придёт под конец лишь к частичным результатам, равенство прав, признанное за Германией, должно иметь эффективное действие, а Германия должна будет обязаться осуществлять это равенство прав в порядке постепенности, которая будет фиксироваться последовательными соглашениями, подлежащими заключению между четырьмя державами обычным дипломатическим путём. Четыре державы обязуются условиться в том же смысле в отношении Австрии, Венгрии и Болгарии». Статья 4 проекта фиксировала договорённость, согласно которой «во всех политических и неполитических вопросах, как европейских, так и внеевропейских, равно как и в колониальной области, четыре державы обязуются принять насколько возможно общую линию поведения». Предусматривалось, что договор будет заключён сроком на 10 лет с возможностью его автоматического продления. 26.03.1933 года Муссолини предложил уточнённый текст проекта «Пакта четырёх», содержавший те же самые идеи.
Итальянский проект «Пакта четырёх» был с восторгом встречен в Германии, правительство которой квалифицировало его как «гениальную концепцию, которая могла бы обеспечить выход из нынешней трудной политической ситуации». Он был поддержан также администрацией США, назвавшей «Пакт четырёх» «добрым предзнаменованием». Однако в парламентах Великобритании и Франции проект подвергся резкой критике. Правительство Польши и Постоянный совет Антанты Малой прямо высказались против ревизии мирных договоров, завершивших 1-ю мировую войну, перевооружения Германии и создания системы, при которой 4 державы будут проводить политику принуждения по отношению к др. европейским государствам. С настороженностью идея создания «Пакта четырёх» была встречена в СССР: пакт обоснованно воспринимался как создающий угрозу не только отстранения Советского Союза от участия в решении многих международных вопросов, но и возникновения нового единого антисоветского фронта.
Критика предложенного Б. Муссолини проекта договора побудила правительства Великобритании и Франции предложить свои проекты «Пакта четырёх». 01.04.1933 года Форин оффис опубликовал проект, сходный с итальянским, но без пункта о воздействии 4 держав на третьи страны в вопросах международной политики. Британский проект подтверждал возможность пересмотра мирных договоров, но связывал его с заключением соглашений участников пакта с непосредственно заинтересованными правительствами. 10.04.1933 года свой проект представило французское правительство. Формально проект вписывал сотрудничество 4 держав в рамки Статута ЛН. Он содержал также подтверждение обязательств участников «Пакта четырёх» по Келлога - Бриана пакту 1928 года и Локарнским договорам 1925 года. Пересмотр мирных договоров допускался как средство повышения эффективности применения ряда статей Статута ЛН. В духе декларации от 11.12.1932 года в проекте признавалось равенство прав Германии на вооружение «в системе, обеспечивающей безопасность всем нациям». Упоминание об Австрии, Венгрии, Болгарии отсутствовало. После переговоров по французскому проекту, принятому за основу, был выработан и подписан окончательный текст договора. Он воспроизводил ключевые идеи первоначального итальянского проекта, изложенные лишь сложным языком дипломатии и обставленные ссылками на Статут ЛН.
Заключение «Пакта четырёх» не сняло противоречий между его участниками, которые остро проявились в последующие месяцы на Женевской конференции по разоружению. После того как в октябре 1933 года Германия демонстративно покинула её и вслед за этим вышла из ЛН, Франция отказалась ратифицировать «Пакт четырёх», в результате чего он не вступил в силу. Однако дух «Пакта четырёх» во многом определял линию поведения Великобритании и Франции в отношении Германии и Италии вплоть до 1939 года. «Пакт четырёх» можно с полным основанием рассматривать как отправную точку политики умиротворения агрессоров, апогеем которой стало заключение (тем же кругом держав) Мюнхенского соглашения 1938 года, и как акт, положивший начало слому версальской системы в Европе.
Исторические источники:
Пакт четырех. М., 1934 (Сборник документов по международной политике и по международному праву. Вып. 6)
Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie C: 1918–1945. Gött., 1971. Bd I,1.