«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 года

«ПАКТ ЧЕТЫРЁХ» 1933 года - пакт со­гла­сия и со­труд­ни­че­ст­ва, ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Гер­ма­ни­ей, Ита­ли­ей и Фран­ци­ей.

Под­пи­сан 15 ию­ля в Ри­ме от име­ни ко­ро­ля Ве­ли­ко­бри­та­нии и Северной Ир­лан­дии Ге­ор­га V британским по­слом Р. Грэ­хе­мом, от име­ни пре­зи­ден­та Германской им­пе­рии П. фон Гин­ден­бур­га по­слом У. фон Хас­се­лем, от име­ни ко­ро­ля Ита­лии Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла III председателем Со­ве­та ми­ни­ст­ров Ита­лии Б. Мус­со­ли­ни , от име­ни пре­зи­ден­та Фран­ции А. Леб­ре­на франц. по­слом А. де Жу­ве­не­лем.

На­стой­чи­вая по­ста­нов­ка Гер­ма­ни­ей на про­тя­же­нии 1920-х годов во­про­са об от­ме­не ог­ра­ни­че­ний в во­про­се о воо­ру­же­ни­ях, ко­то­рые на­ла­га­лись на неё Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года, по­бу­ди­ла пра­ви­тель­ст­ва западных дер­жав в хо­де ра­бо­ты Же­нев­ской кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию 1932-1935 годов в прин­ци­пе дать со­гла­сие на пе­ре­смотр ря­да ста­тей до­го­во­ра и при­знать за Гер­ма­ни­ей «рав­но­пра­вие в во­ору­же­ни­ях в рам­ках сис­те­мы безо­пас­но­сти, оди­на­ко­вой для всех стран» (Дек­ла­ра­ция Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, США, Ита­лии и Гер­ма­нии от 11.12.1932 года). Од­на­ко при­ход в январе 1933 года к вла­сти в Гер­ма­нии А. Гит­ле­ра , от­кры­то за­яв­ляв­ше­го о том, что он не на­ме­рен счи­тать­ся с ог­ра­ни­чительными стать­я­ми Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года и пря­мо ста­вив­ше­го во­прос о воз­вра­те от­торг­ну­тых у Гер­ма­нии тер­ри­то­рий и ко­ло­ний, рез­ко из­ме­нил как ме­ж­ду­народную об­ста­нов­ку, так и на­строе­ния многих уча­ст­ни­ков Же­нев­ской кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию, пре­ж­де все­го Фран­ции и её со­юз­ни­ков в Центральной и Восточной Ев­ро­пе, что, в свою оче­редь, по­ста­ви­ло ра­бо­ту кон­фе­рен­ции на грань сры­ва.

По­ни­мая, что пре­дот­вра­тить ре­ми­ли­та­ри­за­цию Гер­ма­нии не уда­ст­ся, пра­вя­щие кру­ги западных дер­жав скло­ня­лись к мне­нию, что не­об­хо­ди­мо в об­ход кон­фе­рен­ции удов­ле­тво­рить тре­бо­ва­ния Гер­ма­нии в во­про­се о воо­ру­же­ни­ях пу­тём по­сте­пен­но­го пе­ре­смот­ра ог­ра­ни­чительных ста­тей Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, уми­ро­тво­рить её, ес­ли по­тре­бу­ет­ся, за счёт не­ко­то­рых тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок и на этой ос­но­ве до­бить­ся с ней со­гла­ше­ния. От­кры­тый ан­ти­боль­ше­визм Гит­ле­ра и про­воз­гла­ше­ние им в ка­че­ст­ве од­ной из главных про­грамм­ных це­лей германской внеш­ней по­ли­ти­ки унич­то­же­ние СССР и за­вое­ва­ние но­во­го «жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва» на вос­то­ке Ев­ро­пы по­зво­ля­ли пра­вым кру­гам на За­па­де на­де­ять­ся на то, что в пер­спек­ти­ве германский «ди­на­мизм» бу­дет раз­ви­вать­ся в восточном на­прав­ле­нии. В феврале 1933 года британский пре­мьер-министр Дж. Р. Мак­до­нальд по­про­сил Б. Мус­со­ли­ни под­го­то­вить про­ект до­го­во­ра ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ита­ли­ей, Фран­ци­ей и Гер­ма­ни­ей, ко­то­рый по­зво­лил бы уст­ра­нить имею­щие­ся ме­ж­ду ни­ми про­ти­во­ре­чия и дос­тичь взаи­мо­по­ни­ма­ния по клю­че­вым по­ли­тич. во­про­сам.

Важ­ное зна­че­ние Мак­до­нальд при­да­вал идее пре­вра­ще­ния сою­за 4 ве­ду­щих ев­ропейских дер­жав в сво­его ро­да «ди­рек­то­рию», ко­то­рая дик­то­ва­ла бы свою во­лю др. го­су­дар­ст­вам на кон­ти­нен­те и в Ли­ге На­ций (ЛН) . Пред­ло­же­ние гла­вы британского пра­ви­тель­ст­ва встре­ти­ло го­ря­чий от­клик у Мус­со­ли­ни, за­ин­те­ре­со­ван­но­го, как и Гит­лер, в пе­ре­смот­ре ус­ло­вий по­сле­во­ен­ных мир­ных до­го­во­ров. 04.03.1933 года он под­го­то­вил про­ект «По­ли­ти­че­ско­го пак­та со­гла­сия и со­труд­ни­че­ст­ва», ко­то­рый 18.03.1933 года вру­чил при­гла­шён­но­му в Рим Мак­до­наль­ду. Статья 1 про­ек­та пак­та пре­ду­смат­ри­ва­ла, что 4 дер­жа­вы при­мут на се­бя обя­за­тель­ст­во «осу­ще­ст­в­лять ме­ж­ду со­бой эф­фек­тив­ную по­ли­ти­ку со­труд­ни­че­ст­ва в це­лях под­дер­жа­ния ми­ра … и дей­ст­во­вать в об­лас­ти ев­ро­пей­ских от­но­ше­ний так, что­бы эта мир­ная по­ли­ти­ка бы­ла в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти при­ня­та так­же дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми». В статье 2 зна­чи­лось: «Че­ты­ре дер­жа­вы под­твер­жда­ют прин­цип пе­ре­смот­ра мир­ных до­го­во­ров… в слу­чае, ес­ли бы вы­яви­лись об­стоя­тель­ст­ва, спо­соб­ные вы­звать кон­фликт ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми». Статья 3 по­свя­ща­лась во­про­су о сня­тии ог­ра­ни­че­ний на воо­ру­же­ния стран, по­тер­пев­ших по­ра­же­ние в 1-й ми­ро­вой вой­не . В ней го­во­ри­лось: «Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ита­лия за­яв­ля­ют, что в слу­чае, ес­ли Кон­фе­рен­ция по раз­о­ру­же­нию при­дёт под ко­нец лишь к час­тич­ным ре­зуль­та­там, ра­вен­ст­во прав, при­знан­ное за Гер­ма­ни­ей, долж­но иметь эф­фек­тив­ное дей­ст­вие, а Гер­ма­ния долж­на бу­дет обя­зать­ся осу­ще­ст­в­лять это ра­вен­ст­во прав в по­ряд­ке по­сте­пен­но­сти, ко­то­рая бу­дет фик­си­ро­вать­ся по­сле­до­ва­тель­ны­ми со­гла­ше­ния­ми, под­ле­жа­щи­ми за­клю­че­нию ме­ж­ду че­тырь­мя дер­жа­ва­ми обыч­ным ди­пло­ма­ти­че­ским пу­тём. Че­ты­ре дер­жа­вы обя­зу­ют­ся ус­ло­вить­ся в том же смыс­ле в от­но­ше­нии Ав­ст­рии, Венг­рии и Бол­га­рии». Статья 4 про­ек­та фик­си­ро­ва­ла до­го­во­рён­ность, со­глас­но ко­то­рой «во всех по­ли­ти­че­ских и не­по­ли­ти­че­ских во­про­сах, как ев­ро­пей­ских, так и вне­ев­ро­пей­ских, рав­но как и в ко­ло­ни­аль­ной об­лас­ти, че­ты­ре дер­жа­вы обя­зу­ют­ся при­нять на­сколь­ко воз­мож­но об­щую ли­нию по­ве­де­ния». Пре­ду­смат­ри­ва­лось, что до­го­вор бу­дет за­клю­чён сро­ком на 10 лет с воз­мож­но­стью его ав­то­ма­тического про­дле­ния. 26.03.1933 года Мус­со­ли­ни пред­ло­жил уточ­нён­ный текст про­ек­та «Пакта четырёх», со­дер­жав­ший те же са­мые идеи.

Итальянский про­ект «Пакта четырёх» был с вос­тор­гом встре­чен в Гер­ма­нии, пра­ви­тель­ст­во ко­то­рой ква­ли­фи­ци­ро­ва­ло его как «ге­ни­аль­ную кон­цеп­цию, ко­то­рая мог­ла бы обес­пе­чить вы­ход из ны­неш­ней труд­ной по­ли­ти­че­ской си­туа­ции». Он был под­дер­жан так­же ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей США, на­звав­шей «Пакт четырёх» «до­б­рым пред­зна­ме­но­ва­ни­ем». Од­на­ко в пар­ла­мен­тах Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции про­ект под­верг­ся рез­кой кри­ти­ке. Пра­ви­тель­ст­во Поль­ши и По­сто­ян­ный со­вет Ан­тан­ты Ма­лой пря­мо вы­ска­за­лись про­тив ре­ви­зии мир­ных до­го­во­ров, за­вер­шив­ших 1-ю ми­ро­вую вой­ну, пе­ре­воо­ру­же­ния Гер­ма­нии и соз­да­ния сис­те­мы, при ко­то­рой 4 дер­жа­вы бу­дут про­во­дить по­ли­ти­ку при­ну­ж­де­ния по от­но­ше­нию к др. ев­ропейским го­су­дар­ст­вам. С на­сто­ро­жен­но­стью идея соз­да­ния «Пакта четырёх» бы­ла встре­че­на в СССР: пакт обоснованно вос­при­ни­мал­ся как соз­даю­щий уг­ро­зу не толь­ко от­стра­не­ния Советского Сою­за от уча­стия в ре­ше­нии многих ме­ж­ду­народных во­про­сов, но и воз­ник­но­ве­ния но­во­го еди­но­го ан­ти­со­вет­ско­го фрон­та.

Кри­ти­ка пред­ло­жен­но­го Б. Мус­со­ли­ни про­ек­та до­го­во­ра по­бу­ди­ла пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции пред­ло­жить свои про­ек­ты «Пакта четырёх». 01.04.1933 года Фо­рин оф­фис опуб­ли­ко­вал про­ект, сход­ный с италь­ян­ским, но без пунк­та о воз­дей­ст­вии 4 дер­жав на тре­тьи стра­ны в во­про­сах ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ки. Британский про­ект под­твер­ждал воз­мож­ность пе­ре­смот­ра мир­ных до­го­во­ров, но свя­зы­вал его с за­клю­че­ни­ем со­гла­ше­ний уча­ст­ни­ков пак­та с не­по­сред­ст­вен­но за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми. 10.04.1933 года свой про­ект пред­ста­ви­ло французское пра­ви­тель­ст­во. Фор­маль­но про­ект впи­сы­вал со­труд­ни­че­ст­во 4 дер­жав в рам­ки Ста­ту­та ЛН. Он со­дер­жал так­же под­твер­жде­ние обя­за­тельств уча­ст­ни­ков «Пакта четырёх» по Кел­ло­га - Бриа­на пак­ту 1928 года и Ло­карн­ским до­го­во­рам 1925 года. Пе­ре­смотр мир­ных до­го­во­ров до­пус­кал­ся как сред­ст­во по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти при­ме­не­ния ря­да ста­тей Ста­ту­та ЛН. В ду­хе дек­ла­ра­ции от 11.12.1932 года в про­ек­те при­зна­ва­лось ра­вен­ст­во прав Гер­ма­нии на воо­ру­же­ние «в сис­те­ме, обес­пе­чи­ваю­щей без­опас­ность всем на­ци­ям». Упо­ми­на­ние об Ав­ст­рии, Венг­рии, Бол­га­рии от­сут­ст­во­ва­ло. По­сле пе­ре­го­во­ров по французскому про­ек­ту, при­ня­то­му за ос­но­ву, был вы­ра­бо­тан и под­пи­сан окон­чательный текст до­го­во­ра. Он вос­про­из­во­дил клю­че­вые идеи пер­во­на­чаль­но­го итальянского про­ек­та, из­ло­жен­ные лишь слож­ным язы­ком ди­пло­ма­тии и об­став­лен­ные ссыл­ка­ми на Ста­тут ЛН.

За­клю­че­ние «Пакта четырёх» не сня­ло про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду его уча­ст­ни­ка­ми, ко­то­рые ост­ро про­яви­лись в по­сле­дую­щие ме­ся­цы на Же­нев­ской кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию. По­сле то­го как в октябре 1933 года Гер­ма­ния де­мон­ст­ра­тив­но по­ки­ну­ла её и вслед за этим вы­шла из ЛН, Фран­ция от­ка­за­лась ра­ти­фи­ци­ро­вать «Пакт четырёх», в ре­зуль­та­те че­го он не всту­пил в си­лу. Од­на­ко дух «Пакта четырёх» во мно­гом оп­ре­де­лял ли­нию по­ве­де­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в от­но­ше­нии Гер­ма­нии и Ита­лии вплоть до 1939 года. «Пакт четырёх» мож­но с пол­ным ос­но­ва­ни­ем рас­смат­ри­вать как от­пра­в­ную точ­ку по­ли­ти­ки уми­ро­тво­ре­ния аг­рес­со­ров, апо­ге­ем ко­то­рой ста­ло за­клю­че­ние (тем же кру­гом дер­жав) Мюн­хенско­го со­гла­ше­ния 1938 года, и как акт, по­ло­жив­ший на­ча­ло сло­му вер­саль­ской сис­те­мы в Ев­ро­пе.

Ис­торические источники:

Пакт че­ты­рех. М., 1934 (Сбор­ник до­ку­мен­тов по ме­ж­ду­на­род­ной по­ли­ти­ке и по ме­ж­ду­на­род­но­му пра­ву. Вып. 6)

Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie C: 1918–1945. Gött., 1971. Bd I,1.

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