ПАКСТОН ДЖОЗЕФ
ПАКСТОН ДЖОЗЕФ - английский архитектор, мастер садово-паркового искусства.
С 1823 года садовник в парке Королевского садоводческого общества в Чизике (ныне в черте Лондона), в 1826-1858 годах главный садовник в имении Чатсуорт (графство Дербишир) герцога Девонширского; заново разбил парк, в котором сочетался «живописный» стиль Х. Рептона и «садовый» стиль Дж. К. Лаудона, устроил там древесный питомник (1834–1835), скалистый массив (1842–44), водопады, фонтаны (выс. до 81 м) и др. Создал гор. парк в Беркенхеде (1843–47; послужил одним из образцов Центр. парка в Нью-Йорке Ф. Л. Олмстеда), ландшафтный дизайн кладбища в Ковентри (1845-1847 годы), парки в городах северной Англии и Шотландии (Глазго и др.; после 1851 года).
В Чатсуорте Пакстон спроектировал и возвёл многочисленные теплицы и парники, используя каркасные остеклённые конструкции из дерева, иногда с металлическими стержнями в балках (Большая оранжерея, 1836-1840 годы; 69 м×37,5 м, не сохранились; теплица «Дом лилии», 1850 год). На основе этого опыта он разработал проект Хрустального дворца - главного павильона Всемирной выставки 1851 года в лондонском Гайд-парке, на сборном чугунном каркасе со стеклянным заполнением (длина 564 м; не сохранился).
Также возвёл «образцовую деревню» Иденсор близ Чатсуорта с коттеджами в разных архитектурных стилях (1838-1842 годы, совместно с архитектором Дж. Робертсоном), расширил дворцы в имениях герцога Девонширского Болтон-абби в Йоркшире (1845 год) и Лисмор-касл в Ирландии (1850-1858 годы). Работая совместно с архитектором Дж. Г. Стоуксом, Пакстон построил для барона М. А. де Ротшильда имение Ментмор в духе тюдоровского стиля (графство Бакингемшир; 1852-1854 годы) и для барона Я. М. (Дж. М.де) Ротшильда - Шато-де-Ферьер, близ Парижа, в стиле неоренессанс (1853-1861 годы). Публиковал статьи и издавал журналы по садоводству и садово-парковому искусству.