ПАКСТОН ДЖОЗЕФ

ПАКСТОН ДЖОЗЕФ - английский архитектор, мастер садово-паркового искусства.

С 1823 года са­дов­ник в пар­ке Ко­ро­лев­ско­го са­до­водческого общества в Чи­зи­ке (ны­не в чер­те Лон­до­на ), в 1826-1858 годах главный са­дов­ник в име­нии Чат­су­орт (граф­ст­во Дер­би­шир) гер­цо­га Де­вон­шир­ско­го; за­но­во раз­бил парк, в ко­то­ром со­че­тал­ся «жи­во­пис­ный» стиль Х. Реп­то­на и «са­до­вый» стиль Дж. К. Лау­до­на, уст­ро­ил там дре­вес­ный пи­том­ник (1834–1835), ска­ли­стый мас­сив (1842–44), во­до­па­ды, фон­та­ны (выс. до 81 м) и др. Со­здал гор. парк в Бер­кен­хе­де (1843–47; по­слу­жил од­ним из об­раз­цов Центр. пар­ка в Нью-Йор­ке Ф. Л. Ол­м­сте­да), ланд­шафт­ный ди­зайн клад­би­ща в Ко­вен­три (1845-1847 годы), пар­ки в го­ро­дах северной Анг­лии и Шот­лан­дии (Глаз­го и др.; по­сле 1851 года).

В Чат­су­ор­те Пакстон спро­ек­ти­ро­вал и воз­вёл мно­го­численные те­п­ли­цы и пар­ни­ки, ис­поль­зуя кар­кас­ные ос­тек­лён­ные кон­ст­рук­ции из де­ре­ва, ино­гда с ме­тал­лическими стерж­ня­ми в бал­ках (Боль­шая оран­же­рея, 1836-1840 годы; 69 м×37,5 м, не сохранились; те­п­ли­ца «Дом ли­лии», 1850 год). На ос­но­ве это­го опы­та он раз­ра­бо­тал про­ект Хру­сталь­но­го двор­ца - главного па­виль­о­на Все­мир­ной вы­став­ки 1851 года в лон­дон­ском Гайд-пар­ке, на сбор­ном чу­гун­ном кар­ка­се со стек­лян­ным за­пол­не­ни­ем (дли­на 564 м; не сохранился).

Так­же воз­вёл «об­раз­цо­вую де­рев­ню» Иден­сор близ Чат­су­ор­та с кот­тед­жа­ми в раз­ных ар­хитектурных сти­лях (1838-1842 годы, совместно с архитектором Дж. Ро­берт­со­ном), рас­ши­рил двор­цы в име­ни­ях гер­цо­га Де­вон­шир­ско­го Бол­тон-аб­би в Йорк­шире (1845 год) и Лис­мор-касл в Ир­лан­дии (1850-1858 годы). Ра­бо­тая совместно с архитектором Дж. Г. Сто­ук­сом, Пакстон по­стро­ил для ба­ро­на М. А. де Рот­шиль­да име­ние Мен­тмор в ду­хе тю­до­ров­ско­го сти­ля (граф­ст­во Ба­кин­гем­шир; 1852-1854 годы) и для ба­ро­на Я. М. (Дж. М.де) Рот­шиль­да - Ша­то-де-Ферь­ер, близ Па­ри­жа, в сти­ле не­оре­нес­санс (1853-1861 годы). Пуб­ли­ко­вал ста­тьи и из­да­вал жур­на­лы по са­до­вод­ст­ву и са­до­во-пар­ко­во­му ис­кус­ст­ву.

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