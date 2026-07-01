ПАКСЕ
ПАКСЕ - город на юге Лаоса, административный центр провинции Тямпасак.
Население 108 тыс. человек (2012 год); второй по числу жителей в стране после Вьентьяна. Расположен на левом (восточном) берегу реки Меконг, в месте впадения в неё реки Седон. Крупный узел автомобильных дорог. Речной порт. Международный аэропорт.
Основан в 1905 году как французский административный центр. С 1908 года столица провинции Тямпасак. Активно заселялся вьетнамцами (к середине 1940-х годов их доля в населении Паксе составила 62%). С 1966 года административный центр провинции Седон. В мае 1975 года один из последних оплотов французской власти в Лаосе, взят войсками Патриотического фронта Лаоса.
С 1975 года административный центр расширенной провинции Тямпасак. В начале XXI века строительство (при поддержке Японии) моста через Меконг активизировало торговые отношения с Таиландом и дало импульс развитию города.
Центральная часть города имеет регулярную планировку с квадратной сеткой улиц, застроенных в основном 2-4-этажными домами. Сохранилось несколько зданий первой половины XX века в колониальном стиле с элементами традиционного зодчества, а также здание Китайской общины, украшенное пышной резьбой и цветной лепниной. В северной части Паксе - бывший дворец тямпасакского принца Бун Ума (1968-1970-е годы) (ныне - отель).
В Паксе около 20 буддийских монастырей (ватов), крупнейшие из которых - ваты Луанг и Тхамфай (или Пхабат, оба 1935 год). Окружённый оградой ват Луанг включает храм-сим и храм-хотьэк с высокими черепичными двускатными крышами, ступу-тхат, колокольню-хотай, жилые помещения для монахов (кути) и школы, украшенные искусной деревянной резьбой и живописью на традиционные буддийские сюжеты с использованием некоторых приёмов европейского искусства. В вате Тхамфай - храм со священным «отпечатком ступни Будды».
Паксе - ведущий центр образования и культуры южной части Лаоса. Тямпасакский университет (2002 год). Тямпасакский музей исторического наследия (1995 год; в экспозиции - произведения искусства и быта VII-XX веков).
Паксе - торгово-распределительный центр сельскохозяйственного района на плодородном плато Болавен (к востоку от Паксе). Действуют 4 автотерминала, через которые вывозятся тиковая древесина, кофе, чай, кора хинного дерева, кардамон, капок (волокно хлопкового дерева), фрукты и рис. Несколько лесопильных заводов, производство кирпича и черепицы.
Паксе - центр размещения и обслуживания туристов. Важнейшие туристические объекты в окрестностях города: «текстильные» деревни Сапхай и Донкхо (кустарное производство шёлковых и хлопчатобумажных тканей), ват Пху («Монастырь на горе»; основан в V веке, постройки VII-XII веков; включён в список Всемирного наследия), несколько национальных парков, деревни мон-кхмерских народностей на плато Болавен, район Сифандонг («Четыре тысячи островов») на реке Меконг.