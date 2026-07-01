ПАКСЕ

ПАКСЕ - город на юге Лаоса , административный центр провинции Тям­па­сак.

Население 108 тыс. человек (2012 год); вто­рой по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Вьен­ть­я­на. Рас­по­ло­жен на ле­вом (вос­точ­ном) бе­ре­гу реки Ме­конг, в мес­те впа­де­ния в неё реки Се­дон. Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1905 году как французский административный центр. С 1908 года сто­ли­ца провинции Тям­па­сак. Ак­тив­но за­се­лял­ся вьет­нам­ца­ми (к середине 1940-х годов их до­ля в на­се­ле­нии Паксе со­ста­ви­ла 62%). С 1966 года административный центр провинции Се­дон. В мае 1975 года один из по­след­них оп­ло­тов французской вла­сти в Лао­се, взят вой­ска­ми Пат­рио­тического фрон­та Лао­са.

С 1975 года административный центр рас­ши­рен­ной провинции Тям­па­сак. В начале XXI века строи­тель­ст­во (при под­держ­ке Япо­нии) мос­та че­рез Ме­конг ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло тор­го­вые от­но­ше­ния с Таи­лан­дом и да­ло им­пульс раз­ви­тию го­ро­да.

Центральная часть го­ро­да име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку с квад­рат­ной сет­кой улиц, за­стро­ен­ных в основном 2-4-этаж­ны­ми до­ма­ми. Со­хра­ни­лось несколько зда­ний первой половины XX века в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле с эле­мен­та­ми тра­диционного зод­че­ст­ва, а так­же зда­ние Ки­тай­ской об­щи­ны, ук­ра­шен­ное пыш­ной резь­бой и цвет­ной леп­ни­ной . В северной час­ти Паксе - бывший дво­рец тям­па­сак­ско­го прин­ца Бун Ума (1968-1970-е годы) (ны­не - отель).

В Паксе около 20 буд­дий­ских мо­на­сты­рей (ва­тов), круп­ней­шие из ко­то­рых - ва­ты Лу­анг и Тхам­фай (или Пха­бат, оба 1935 год). Ок­ру­жён­ный ог­ра­дой ват Лу­анг вклю­ча­ет храм-сим и храм-хоть­эк с вы­со­ки­ми че­ре­пич­ны­ми дву­скат­ны­ми кры­ша­ми, сту­пу-тхат, ко­ло­коль­ню-хо­тай, жи­лые по­ме­ще­ния для мо­на­хов (ку­ти) и шко­лы, ук­ра­шен­ные ис­кус­ной де­ревянной резь­бой и жи­во­пи­сью на тра­диционные буд­дий­ские сю­же­ты с ис­поль­зо­ва­ни­ем не­ко­то­рых приё­мов ев­ропейского искусства. В ва­те Тхам­фай - храм со свя­щен­ным «от­пе­чат­ком ступ­ни Буд­ды».

Паксе - ве­ду­щий центр об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры южной час­ти Лао­са. Тям­па­сак­ский университет (2002 год). Тям­па­сак­ский му­зей ис­то­рического на­сле­дия (1995 год; в экс­по­зи­ции - про­из­ве­де­ния искусства и бы­та VII-XX веков).

Паксе - тор­го­во-рас­пре­де­лительный центр сельскохозяйственного рай­она на пло­до­род­ном пла­то Бо­ла­вен (к вос­то­ку от Паксе). Дей­ст­ву­ют 4 ав­то­тер­ми­на­ла, че­рез ко­то­рые вы­во­зят­ся ти­ко­вая дре­ве­си­на, ко­фе, чай, ко­ра хин­но­го де­ре­ва, кар­да­мон, ка­пок (во­лок­но хлоп­ко­во­го де­ре­ва), фрук­ты и рис. Не­сколь­ко ле­со­пиль­ных за­во­дов, про­изводство кир­пи­ча и че­ре­пи­цы.

Паксе - центр раз­ме­ще­ния и об­слу­жи­ва­ния ту­ри­стов. Важ­ней­шие ту­ри­стические объ­ек­ты в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да: «тек­стиль­ные» де­рев­ни Сап­хай и Донк­хо (кус­тар­ное про­изводство шёл­ко­вых и хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней), ват Пху («Мо­на­стырь на го­ре»; ос­но­ван в V веке, по­строй­ки VII-XII веков; вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), несколько национальных пар­ков, де­рев­ни мон-кхмер­ских на­род­но­стей на пла­то Бо­ла­вен, район Си­фан­донг («Че­ты­ре ты­ся­чи ост­ро­вов») на реке Ме­конг.

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