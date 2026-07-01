ПАКО ДЕ ЛУСИЯ

ПАКО ДЕ ЛУСИЯ (настоящие имя и фамилия Фран­си­ско Сан­чес Го­мес)​ - испанский гитарист и композитор.

Ис­пы­тал влия­ние Н. Ри­кар­до, Са­би­ка­са (А. Кас­тель­он Кам­пос) и М. Эс­ку­де­ро. В 1960-х годах ак­ком­па­ни­ро­вал тан­цо­рам и во­ка­ли­стам, вы­сту­паю­щим в сти­ле фла­мен­ко. В 1967 году вы­пус­тил пер­вую соль­ную грам­пла­стин­ку «Фан­та­сти­че­ская ги­та­ра Па­ко де Лу­сии», где по­ка­зал се­бя как вир­ту­оз.

Круп­ней­ший современный ги­та­рист - пред­ста­ви­тель тра­диционного фла­мен­ко и один из ро­до­на­чаль­ни­ков «но­во­го фла­мен­ко» (nuevo flamenco), для ко­то­ро­го ха­рак­те­рен син­тез фла­мен­ко с джа­зом , ро­ком, бос­са-но­вой и др. на­прав­ле­ния­ми не­ака­де­мической му­зы­ки. В основанном им Сек­сте­те (1981 год), став­шем об­раз­цом по­строе­ния современного ан­самб­ля фла­мен­ко, ши­ро­ко ис­поль­зо­вал не­свой­ст­вен­ные тра­ди­ци­он­но­му фла­мен­ко музыкальные ин­ст­ру­мен­ты (сак­со­фон, флей­та, бас-ги­та­ра, скрип­ка, ман­до­ли­на , пе­ру­ан. удар­ный ин­ст­ру­мент ка­хон, арабский уд и др.).

Вы­сту­пал в ду­эте с пев­цом фла­мен­ко К. де ла Ис­лой, за­пи­сал с ним около 10 аль­бо­мов (по­след­ний в 1992 году). С конца 1960-х годов га­ст­ро­ли­ро­вал по все­му ми­ру, в т. ч. в 1970 году де­бю­ти­ро­вал в Кар­не­ги-хол­ле (Нью-Йорк), в Рос­сии впер­вые вы­сту­пил в 1986 году. Га­ст­ро­ли­ро­вал и за­пи­сы­вал­ся со мно­ги­ми зна­ме­ни­ты­ми му­зы­кан­та­ми, сре­ди ко­то­рых - сак­со­фо­нист П. Итур­раль­де (середина 1960-х годов), ги­та­рист К. Сан­та­на (1977 год), в со­ста­ве ги­тар­но­го трио с Дж. Мак­лаф­ли­ном и Л. Ко­ри­еллом (1979 год, в т. ч. в Аль­берт-хол­ле, Лон­дон), позд­нее с Дж. Мак­лаф­ли­ном и Э. Ди Ме­о­лой (аль­бо­мы «В пят­ни­цу ве­че­ром в Сан-Фран­ци­ско», 1981 год; «Страсть, гра­ция и пла­мя», 1983 год; «Ги­тар­ное трио», 1996 год), с джа­зо­вым пиа­ни­стом Ч. Ко­риа (1982 год, 1990 год), рок-му­зы­кан­том Б. Адам­сом (1995 год).

В клас­сическом ре­пер­туа­ре Пако де Луссия - со­чи­не­ния М. де Фа­льи, И. Аль­бе­ни­са, Х. Род­ри­го (ау­дио­за­пись «Аранху­эс­ско­го кон­цер­та», 1991 год). Сре­ди собственных со­чи­не­ний - «Ме­ж­ду двух вод» («Entre dos aguas», 1973 год) и «Ши­ро­кая ре­ка» («Río ancho», 1976 год). Пи­сал му­зы­ку для ки­но, сни­мал­ся как ак­тёр в фильме «Кар­мен» (1983 год, режиссер К. Сау­ра).

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