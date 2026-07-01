ПАКО ДЕ ЛУСИЯ
ПАКО ДЕ ЛУСИЯ (настоящие имя и фамилия Франсиско Санчес Гомес) - испанский гитарист и композитор.
Испытал влияние Н. Рикардо, Сабикаса (А. Кастельон Кампос) и М. Эскудеро. В 1960-х годах аккомпанировал танцорам и вокалистам, выступающим в стиле фламенко. В 1967 году выпустил первую сольную грампластинку «Фантастическая гитара Пако де Лусии», где показал себя как виртуоз.
Крупнейший современный гитарист - представитель традиционного фламенко и один из родоначальников «нового фламенко» (nuevo flamenco), для которого характерен синтез фламенко с джазом, роком, босса-новой и др. направлениями неакадемической музыки. В основанном им Секстете (1981 год), ставшем образцом построения современного ансамбля фламенко, широко использовал несвойственные традиционному фламенко музыкальные инструменты (саксофон, флейта, бас-гитара, скрипка, мандолина, перуан. ударный инструмент кахон, арабский уд и др.).
Выступал в дуэте с певцом фламенко К. де ла Ислой, записал с ним около 10 альбомов (последний в 1992 году). С конца 1960-х годов гастролировал по всему миру, в т. ч. в 1970 году дебютировал в Карнеги-холле (Нью-Йорк), в России впервые выступил в 1986 году. Гастролировал и записывался со многими знаменитыми музыкантами, среди которых - саксофонист П. Итурральде (середина 1960-х годов), гитарист К. Сантана (1977 год), в составе гитарного трио с Дж. Маклафлином и Л. Кориеллом (1979 год, в т. ч. в Альберт-холле, Лондон), позднее с Дж. Маклафлином и Э. Ди Меолой (альбомы «В пятницу вечером в Сан-Франциско», 1981 год; «Страсть, грация и пламя», 1983 год; «Гитарное трио», 1996 год), с джазовым пианистом Ч. Кориа (1982 год, 1990 год), рок-музыкантом Б. Адамсом (1995 год).
В классическом репертуаре Пако де Луссия - сочинения М. де Фальи, И. Альбениса, Х. Родриго (аудиозапись «Аранхуэсского концерта», 1991 год). Среди собственных сочинений - «Между двух вод» («Entre dos aguas», 1973 год) и «Широкая река» («Río ancho», 1976 год). Писал музыку для кино, снимался как актёр в фильме «Кармен» (1983 год, режиссер К. Саура).