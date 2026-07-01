ПАККАЛА ТЕУВО
ПАККАЛА ТЕУВО (настоящее имя и фамилия Теодор Оскар Фростерус) - финский писатель.
Из семьи ювелира. Учился в Александровском университете в Гельсингфорсе (1882-1890 годы), работал журналистом. Ранняя проза Паккала носит бытописательский характер: повесть о жизни сплавщиков и смолокуров «На вёслах по реке Оулу» («Oulua soutamassa») и автобиографическая повесть «Воспоминания моего детства» («Lapsuuteni muistoja», обе 1885 год).
Глубина социального обобщения, мастерство сатиры, самобытность языка присущи комедии «Бык советника коммерции» («Kauppaneuvoksen härkä», 1901 год), перекликающейся по сюжету с «Ревизором» Н. В. Гоголя. В cоциально-психологическом романе-дилогии «На Горке» («Vaaralla», 1891 год) и «Элса» («Elsa», 1894 год) воссоздана жизнь рабочей окраины портового города.
Первым образцом модернизма в финской литературе стали новаторские по повествовательной технике рассказы Паккала, отличающиеся глубоким проникновением в специфику детской психологии: сборники «Дети» («Lapsia», 1895 год) и «Маленькие люди» («Pikku ihmisiä», 1913 год, русский перевод 1959 год).
Экспериментом отмечен роман «Маленькая история жизни» («Pieni elä- mäntarina», 1902 год), в котором использован приём внутреннего монолога. Для языка произведений характерно широкое использование финского фольклора малых форм (паремии, потешки и частушки). Среди др. сочинений - комедии «На сплавной реке» («Tukkijoella», 1899 год), «Моряки» («Meripoikia», 1915 год).
Сочинения:
Kootut teokset. Hels., 1921–1922. Nide 1–4.