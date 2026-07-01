ПАККАЛА ТЕУВО

ПАККАЛА ТЕУВО (настоящее имя и фамилия Тео­дор Ос­кар Фро­сте­рус) - финский пи­са­тель.

Из се­мьи юве­ли­ра. Учил­ся в Алек­сан­д­ров­ском университете в Гель­синг­фор­се (1882-1890 годы), ра­бо­тал жур­на­ли­стом. Ран­няя про­за Паккала но­сит бы­то­пи­са­тель­ский ха­рак­тер: по­весть о жиз­ни сплав­щи­ков и смо­ло­ку­ров «На вёс­лах по ре­ке Оулу» («Oulua soutamassa») и ав­то­био­гра­фическая по­весть «Вос­по­ми­на­ния мое­го дет­ст­ва» («Lapsuuteni muistoja», обе 1885 год).

Глу­би­на со­ци­аль­но­го обоб­ще­ния, мас­тер­ст­во са­ти­ры, са­мо­быт­ность язы­ка при­су­щи ко­ме­дии «Бык со­вет­ни­ка ком­мер­ции» («Kauppaneuvoksen härkä», 1901 год), пе­ре­кли­каю­щей­ся по сю­же­ту с «Ре­ви­зо­ром» Н. В. Го­го­ля . В cоциально-пси­хо­ло­гическом ро­ма­не-ди­ло­гии «На Гор­ке» («Vaa­ralla», 1891 год) и «Эл­са» («Elsa», 1894 год) вос­соз­да­на жизнь ра­бо­чей ок­раи­ны пор­то­во­го го­ро­да.

Пер­вым об­раз­цом мо­дер­низ­ма в финской литературе ста­ли но­ва­тор­ские по по­ве­ст­во­вательной тех­ни­ке рас­ска­зы Паккала, от­ли­чаю­щие­ся глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем в спе­ци­фи­ку дет­ской пси­хо­ло­гии: сборники «Де­ти» («Lapsia», 1895 год) и «Ма­лень­кие лю­ди» («Pikku ihmisiä», 1913 год, русский перевод 1959 год).

Экс­пе­ри­мен­том от­ме­чен ро­ман «Ма­лень­кая ис­то­рия жиз­ни» («Pieni elä- mäntarina», 1902 год), в ко­то­ром ис­поль­зо­ван при­ём внут­рен­не­го мо­но­ло­га. Для язы­ка про­из­ве­де­ний ха­рак­тер­но ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние финского фольк­ло­ра ма­лых форм (па­ре­мии, по­теш­ки и час­туш­ки). Сре­ди др. со­чи­не­ний - ко­ме­дии «На сплав­ной ре­ке» («Tuk­kijoella», 1899 год), «Мо­ря­ки» («Meripoikia», 1915 год).

Сочинения:

Kootut teokset. Hels., 1921–1922. Nide 1–4.

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