ПАКИСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (ПНП)
ПАКИСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (ПНП) основана 30.11.1967 года З. А. Бхутто.
Штаб-квартира - в городе Исламабад. Высший орган - Центральный исполнительный комитет во главе с председателем и сопредседателем, определяющий программу и стратегию партии. Член Социалистического интернационала.
В предвыборном манифесте ПНП 1970 года были сформулированы 4 ключевых для партии принципа: ислам, демократия, социализм, народовластие. Программа ПНП предусматривала ликвидацию монополий, национализацию основных отраслей промыщленности, банков, транспорта, содействие кооперативному движению в деревне; в вопросах внешней политики - развитие отношений с мусульманскими странами и др. государствами мира, проведение политики нейтралитета.
В декабре 1970 года ПНП победила на первых парламентских выборах, в 1977 году вновь получила большинство в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) и законодательных собраниях провинций. В годы правления ПНП была национализирована часть предприятий тяжёлой промышленности, банков, экспортная торговля хлопком, введено государственное регулирование торговли сахаром, маслом и др.
В марте 1972 года в рамках аграрной реформы ограничены размеры крупных земельных владений, изъятые земли распределены среди малоземельных крестьян. В начале 1977 года произведено новое ограничение крупного землевладения, малоземельные крестьяне освобождены от уплаты налогов. В июле 1977 года в результате военного переворота М. Зия уль-Хака ПНП была отстранена от власти, в 1978 году раскололась (вышедшие из неё члены во главе с М. К. Ниязи объединились в Прогрессивную народную партию). В 1979 году лидер ПНП З. А. Бхутто был казнён по обвинению в причастности к политическому убийству. Партию возглавила его супруга - Н. Бхутто, а в 1983 году его дочь - Б. Бхутто. В 1981 году ПНП вошла в коалицию оппозиционных партий Движение за восстановление демократии.
В ноябре 1988 года по итогам парламентских выборов ПНП вновь получила большинство в Национальной ассамблее. В этот период партия отказалась от курса на проведение социалистических преобразований и заявила о своей приверженности социал-демократической политике европейского образца. Правительство ПНП во главе с Б. Бхутто отменило чрезвычайное положение, действовавшее в стране в период нахождения у власти Зия уль-Хака, восстановило деятельность политических партий и профсоюзов, освободило политзаключённых.
Политика ПНП натолкнулась на ожесточённое сопротивление оппозиции (особенно в армии и бюрократическом аппарате), попытавшейся в 1989 году добиться вынесения парламентом вотума недоверия правительству. В августе1990 года в условиях обострившегося внутриполитического кризиса, вызванного межэтническими столкновениями в провинции Синд, указом президента кабинет Б. Бхутто был отправлен в отставку.
В октябре 1993 года ПНП вновь победила на выборах в Национальную ассамблею, сформировала правительство, возглавленное Б. Бхутто, а также администрации в провинциях Синд и Пенджаб. Тогда же представитель ПНП С. Ф. Ахмад Хан Легари был избран президентом Пакистана. Правительство ПНП продолжило курс на либерализацию экономики и проведение реформ, однако в ноябре 1996 года под давлением консервативных кругов было отстранено от власти президентским указом. После убийства Б. Бхутто в 2007 году председателями ПНП стали её супруг А. А. Зардари и сын Б. Зардари. В 2008-2013 годах ПНП возглавляла правительство Пакистана (премьер-министры от ПНП - с марта 2008 года Ю. Р. Гилани, с июня 2012 года по март 2013 года Р. П. Ашраф). Пост президента Пакистана с сентября 2008 года по сентябрь 2013 года занимал А. А. Зардари.