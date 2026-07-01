ПАКИСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (ПНП)

ПАКИСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ ПАРТИЯ (ПНП) ос­но­ва­на 30.11.1967 года З. А. Бхут­то.

Штаб-квар­ти­ра - в городе Ис­ла­ма­бад. Выс­ший ор­ган - Центральный ис­пол­нительный комитет во гла­ве с пред­се­да­те­лем и со­пред­се­да­те­лем, оп­ре­де­ляю­щий про­грам­му и стра­те­гию пар­тии. Член Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла.

В пред­вы­бор­ном ма­ни­фе­сте ПНП 1970 года бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны 4 клю­че­вых для пар­тии прин­ци­па: ис­лам, де­мо­кра­тия, со­циа­лизм, на­ро­до­вла­стие. Про­грам­ма ПНП пре­ду­смат­ри­ва­ла ли­к­ви­да­цию мо­но­по­лий, на­цио­на­ли­за­цию основных от­рас­лей промыщленности, бан­ков, транс­пор­та, со­дей­ст­вие коо­пе­ра­тив­но­му дви­же­нию в де­рев­не; в во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки - раз­ви­тие от­но­ше­ний с му­сульманскими стра­на­ми и др. го­су­дар­ст­ва­ми ми­ра, про­ве­де­ние по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та.

В декабре 1970 года ПНП по­бе­ди­ла на пер­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, в 1977 году вновь по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во в Национальной ас­самб­лее (ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та) и за­ко­но­дательных со­б­ра­ни­ях про­вин­ций. В го­ды прав­ле­ния ПНП бы­ла на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на часть пред­при­ятий тя­жё­лой промышленности, бан­ков, экс­порт­ная тор­гов­ля хлоп­ком, вве­де­но государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние тор­гов­ли са­ха­ром, мас­лом и др.

В мар­те 1972 года в рам­ках аг­рар­ной ре­фор­мы ог­ра­ни­че­ны раз­ме­ры круп­ных зе­мель­ных вла­де­ний, изъ­я­тые зем­ли рас­пре­де­ле­ны сре­ди ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян. В начале 1977 года про­из­ве­де­но но­вое ог­ра­ни­че­ние круп­но­го зем­ле­вла­де­ния, ма­ло­зе­мель­ные кре­сть­я­не ос­во­бо­ж­де­ны от уп­ла­ты на­ло­гов. В июле 1977 года в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та М. Зия уль-Ха­ка ПНП бы­ла от­стра­не­на от вла­сти, в 1978 году рас­ко­ло­лась (вы­шед­шие из неё чле­ны во гла­ве с М. К. Ния­зи объ­еди­ни­лись в Про­грес­сив­ную народную пар­тию). В 1979 году ли­дер ПНП З. А. Бхут­то был каз­нён по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к по­ли­тическому убий­ст­ву. Пар­тию воз­гла­ви­ла его суп­ру­га - Н. Бхут­то, а в 1983 году его дочь - Б. Бхут­то. В 1981 году ПНП во­шла в коа­ли­цию оп­по­зиционных пар­тий Дви­же­ние за вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тии.

В но­ябре 1988 года по ито­гам пар­ла­мент­ских вы­бо­ров ПНП вновь по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во в Национальной ас­самб­лее. В этот пе­ри­од пар­тия от­ка­за­лась от кур­са на про­ве­де­ние со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний и за­яви­ла о сво­ей при­вер­жен­но­сти со­ци­ал-де­мо­кра­тической по­ли­ти­ке ев­ропейского об­раз­ца. Пра­ви­тель­ст­во ПНП во гла­ве с Б. Бхут­то от­ме­ни­ло чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, дей­ст­во­вав­шее в стра­не в пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти Зия уль-Ха­ка, вос­ста­но­ви­ло дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и проф­сою­зов, ос­во­бо­ди­ло по­лит­за­клю­чён­ных.

По­ли­ти­ка ПНП на­толк­ну­лась на ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние оп­по­зи­ции (осо­бен­но в ар­мии и бю­ро­кра­тическом ап­па­ра­те), по­пы­тав­шей­ся в 1989 году до­бить­ся вы­не­се­ния пар­ла­мен­том во­ту­ма не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву. В августе1990 года в ус­ло­ви­ях обо­ст­рив­ше­го­ся внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са, вы­зван­но­го ме­жэт­ническими столк­но­ве­ния­ми в провинции Синд, ука­зом пре­зи­ден­та ка­би­нет Б. Бхут­то был от­прав­лен в от­став­ку.

В октябре 1993 года ПНП вновь по­бе­ди­ла на вы­бо­рах в Национальную ас­самб­лею, сфор­миро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­лен­ное Б. Бхут­то, а так­же ад­ми­ни­ст­ра­ции в про­вин­ци­ях Синд и Пенд­жаб. То­гда же пред­ста­ви­тель ПНП С. Ф. Ах­мад Хан Ле­га­ри был из­бран пре­зи­ден­том Па­ки­ста­на. Пра­ви­тель­ст­во ПНП про­дол­жи­ло курс на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки и про­ве­де­ние ре­форм, од­на­ко в но­ябре 1996 года под дав­ле­ни­ем кон­сер­ва­тив­ных кру­гов бы­ло от­стра­не­но от вла­сти пре­зи­дент­ским ука­зом. По­сле убий­ст­ва Б. Бхут­то в 2007 году пред­се­да­те­ля­ми ПНП ста­ли её суп­руг А. А. Зар­да­ри и сын Б. Зар­да­ри. В 2008-2013 годах ПНП воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во Па­ки­ста­на (пре­мьер-ми­ни­ст­ры от ПНП - с мар­та 2008 года Ю. Р. Ги­ла­ни, с ию­ня 2012 года по март 2013 года Р. П. Аш­раф). Пост пре­зи­ден­та Па­ки­ста­на с сентября 2008 года по сентябрь 2013 года за­ни­мал А. А. Зар­да­ри.

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