ПАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ПАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский ис­то­рик-ко­рее­вед.

В 1941 году окон­чил ис­то­рический факультет Московского государственного института ис­то­рии, фи­ло­со­фии и литературы. Пре­по­да­вал ис­то­рию в сред­них шко­лах, за­тем в Ря­зан­ском пе­да­го­гическом институте, с 1949 года в МГУ . В 1971-1992 годах воз­глав­лял ка­фед­ру ис­то­рии стран Даль­не­го Вос­то­ка и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Аф­ри­ки при МГУ, ди­рек­тор Ме­ж­ду­народного цен­тра ко­рее­ве­де­ния при МГУ. С мая 1991 года пре­зи­дент Все­со­юз­ной ас­со­циа­ции советских ко­рей­цев.

Внёс круп­ный вклад в изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической и по­ли­тической ис­то­рии Ко­реи , про­блем корейской ис­то­рио­гра­фии . С име­нем Пака свя­за­но ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие ко­рее­ве­де­ния как са­мо­сто­ятельного ис­сле­до­ва­тель­ско­го на­прав­ле­ния в советской и российской ис­то­рической нау­ке.

Ав­тор ря­да фун­даментальных тру­дов по ис­то­рии Ко­реи с древ­ней­ших вре­мён до на­ших дней, ком­мен­ти­ро­ван­но­го пе­ре­во­да на русский язык па­мят­ни­ка корейской ис­то­рической мыс­ли «Сам­гук са­ги» (Ис­то­рических за­пи­сей трёх го­су­дарств) Ким Бу Си­ка. Пе­ру Пака при­над­ле­жат мно­го­численные ста­тьи в Боль­шой советской эн­цик­ло­пе­дии (2-е и 3-е из­да­ния), Ма­лой советской эн­цик­ло­пе­дии, Советской ис­то­рической эн­цик­ло­пе­дии.

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