Пак Кын Хе

Пак Кын Хе (род. 02.02.1952, Тэгу) — первая женщина-президент Республики Корея (РК, 25 февраля 2013 —10 марта 2017). Дочь Пак Чон Хи , возглавлявшего РК в 1961–1979. В 1974 окончила университет Соган. В 1974–1979, после трагической гибели матери исполняла обязанности первой леди, занимаясь благотворительностью и участвуя в протокольных мероприятиях. С 1998 по 2012 — депутат парламента от консервативной партии «Ханнарадан» («Партия великой страны»), с 2012 переименованной в «Сенури» («Партия новых рубежей»), в качестве ее главы (2003–2006, 2012) — первая женщина — лидер ведущей политической партии.

В декабре 2012 стала первым президентом Шестой Республики, избранной абсолютным большинством голосов избирателей (51,6 %). Выдвигала центристские, социально ориентированные лозунги (бесплатные ясли и сады для детей до 3 лет, бесплатная учеба в старших классах средней школы, снижение вдвое платы за учебу в высших учебных заведениях, повышение так называемых народных пенсий, списание задолженностей домохозяйств и др.). Добилась консолидации всех консервативных сил, привлекла на свою сторону несколько знаковых фигур либерального лагеря. Провозгласила курс на креативную экономику, «создание нового Корейского полуострова, идущего по пути счастливого объединения» путем нормализации межкорейских отношений на основе процесса доверия на полуострове («ханбандо силле просес»).

Стремясь усилить роль РК на международной арене, санкционировала образование группы средних стран (МИКТА — Мексика, Индонезия, Корея, Турция и Австралия). Уделяла внимание развитию отношений с Россией, в 2013 в центре Сеула был установлен памятник А. С. Пушкину (первый памятник иностранному писателю в РК).

Стала первым президентом РК, отстраненным от должности решением Конституционного суда, признавшего ее вину по 12 пунктам обвинения (злоупотребление властью, взяточничество, передача секретной информации и др.). Приговорена к 24 годам лишения свободы и штрафу в 18 млрд вон. Помилована в конце 2021 президентом Мун Чжэ Ин. 10 мая 2022 присутствовала на инаугурации президента Юн Сок Ёля.

Соч. : Грусть не возникает ниоткуда. Сеул, 2021. (на кор. яз.).

Лит .: Современная Корея: метаморфозы турбулентных лет (2008–2020 гг.). М., 2021. Ким Ен Ун .