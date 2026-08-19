ПАИЗИЕЛЛО ДЖОВАННИ

ПАИЗИЕЛЛО ДЖОВАННИ - итальянский ком­по­зи­тор, пред­ста­ви­тель не­апо­ли­тан­ской шко­лы .

В 1754-1763 годах учил­ся в кон­сер­ва­то­рии «Сант-Оноф­рио» в Не­апо­ле (сре­ди его учи­те­лей - Ф. Ду­ран­те). Ран­ние ко­мические опе­ры Паизиелло ста­ви­лись в те­ат­рах Пар­мы («Смеш­ные вир­ту­оз­ки», либретто К. Голь­до­ни), Мо­де­ны («Же­на в шта­нах», по од­но­именной ко­ме­дии Я. А. Нел­ли), Бо­ло­ньи («Бол­тун», все три 1764 год), Ве­не­ции («Лю­бовь на ба­лу», 1765 год).

С 1766 года жил в Не­апо­ле, где бы­ли по­став­ле­ны «Ки­тай­ский идол» (1767 год, те­атр «Нуо­во»), «Дон Ки­хот Ла­манч­ский» (либретто Дж. Ло­рен­ци по М. де Сер­ван­те­су, 1769 год, «Те­ат­ро деи Фьо­рен­ти­ни»), «Мни­мый Со­крат» (1775 год, те­атр «Нуо­во»). В жан­ре опе­ры-се­риа им со­зда­ны «Дик­та­тор Лу­ций Па­пи­рий» (либретто А. Дзе­но, 1767 год, те­атр «Сан-Кар­ло»), «Ар­та­ксеркс», «Де­мет­рий» (обе 1771 год, Мо­де­на), «Алек­сандр в Ин­дии» (1773 год, там же; все три на либретто П. Ме­та­ста­зио), «Ан­дро­ме­да» (1774 год, Ми­лан), «Де­мо­фонт» (либретто Ме­та­ста­зио, 1775 год, Ве­не­ция).

В 1776-1784 годах при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Санкт-Пе­тер­бур­ге, был треть­им (по­сле Б. Га­луп­пи и Т. Тра­эт­ты) из круп­ных итальянских мас­те­ров, ру­ко­во­див­ших музыкальной жизнью русского императосркого дво­ра в XVIII веке. Де­бю­тиро­вал здесь опе­рой-се­риа «Нит­те­ти» (либретто Ме­та­ста­зио, 1777 год). В Рос­сии им на­пи­са­ны «те­ат­раль­ное дей­ст­во» «Лу­цин­да и Ар­ми­дор» (1777 год), опе­ры-се­риа «Ахилл на Ски­ро­се» (либретто Ме­та­ста­зио, 1778 год), «Ал­кид на рас­пу­тье» (1780 год), опе­ра-буф­фа «Се­виль­ский ци­рюль­ник, или Тщет­ная пре­дос­то­рож­ность» (по ко­ме­дии П. Бо­мар­ше, 1782 год, Эр­ми­таж­ный те­атр) и др.

Не­ко­то­рые из ра­нее соз­дан­ных про­из­ве­де­ний Паизиелло бы­ли по­став­ле­ны на русской сце­не (опе­ра «Мни­мый Со­крат» под названием «Мни­мые фи­ло­со­фы», при­вед­шая в вос­торг Ека­те­ри­ну II ; ин­тер­ме­дия «Слу­жан­ка-гос­по­жа» на либретто Дж. А. Фе­де­ри­ко, ра­нее ис­поль­зо­ван­ное Дж. Б. Пер­го­ле­зи, 1781 год). Его опе­ры ста­ви­лись так­же в за­го­род­ных ре­зи­ден­ци­ях им­пе­рат­ри­цы (Ка­мен­ный ост­ров, Пе­тер­гоф, Цар­ское Се­ло). Опе­ра «Лун­ный мир» (либретто К. Голь­до­ни) ис­пол­ня­лась на от­кры­тии Боль­шо­го (Ка­мен­но­го) те­ат­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1783 год).

В Мо­ск­ве си­ла­ми итальянской труп­пы по­став­ле­ны опе­ры-буф­фа «При­твор­ная лю­бов­ни­ца», «Мни­мые ас­т­ро­ло­ги» (ре­дак­ция «Мни­мых фи­ло­со­фов») и ин­тер­ме­дия «Слу­жан­ка-гос­по­жа» (все 1782 года), опе­ра «Лу­цин­да и Ар­ми­дор» (1784 год; все они позд­нее во­шли в ре­пер­ту­ар русской труп­пы); опе­ра «Се­виль­ский ци­рюль­ник, или Бес­по­лез­ная пре­дос­то­рож­ность» бы­ла ис­пол­не­на на русский язык (1797 год).

Паизиелло пи­сал так­же ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку для при­двор­ных празд­неств (со­хра­ни­лось 24 ди­вер­тис­мен­та для 2 флейт, 2 клар­не­тов , 2 вал­торн и фа­го­та, не­ко­то­рые из них име­ют про­грамм­ные под­за­го­лов­ки - «Диа­на», «Пол­день», «За­ход солн­ца», «От­ход ко сну»), кла­вир­ные пье­сы (из­вест­ны 2 кон­цер­та для кла­ве­си­на с ор­ке­ст­ром) и ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли (изданы в Па­ри­же в конце XVIII века), пред­на­зна­чен­ные для великой княгини Ма­рии Фёдо­ров­ны (бу­ду­щей им­пе­рат­ри­цы), ко­то­рая бра­ла у Паизиелло уро­ки. Ей же по­свя­ще­но его учеб­ное по­со­бие «Пра­ви­ла хо­ро­ше­го ак­ком­па­не­мен­та…» («Regole per bene ac­compagnare il partimento…», из­дан­ное на итальянском языке в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1782 год). Для ис­пол­не­ния в пе­тербургских ду­хов­ных кон­цер­тах Паизиелло на­пи­сал ора­то­рию «Стра­сти Хри­сто­вы» («Passione di Gesu Cristo», 1783 год).

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну Паизиелло был на­зна­чен при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром и ком­по­зи­то­ром не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­ля. В 1799 году стал ди­рек­то­ром му­зы­ки в ре­во­люционном пра­ви­тель­ст­ве Не­апо­ля, но по­сле вос­ста­нов­ле­ния вла­сти Бур­бо­нов от­стра­нён от всех долж­но­стей. В 1802-1803 годах в Па­ри­же ру­ко­во­дил лич­ной ка­пел­лой На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та. Здесь бы­ла по­став­ле­на его опе­ра «Про­зер­пи­на» (на французское либретто Ф. Ки­но, 1803 год), не имев­шая, од­на­ко, ус­пе­ха. По­сле по­ста­нов­ки в Не­а­по­ле опе­ры «Пи­фа­го­рей­цы» (1808 год) Паизиелло ото­шёл от творческой дея­тель­но­сти.

Паизиелло - круп­ней­ший пред­ста­ви­тель итальянского опер­но­го искусства второй половины XVIII века. Им соз­да­но около 100 опер (се­риа и буф­фа; неко­то­рые су­ще­ст­ву­ют в раз­ных ре­дак­ци­ях). На­ря­ду с Н. Пич­чин­ни, Паизиелло был круп­ней­шим мас­те­ром итальянской ко­мической опе­ры в по­ру её наи­выс­ше­го рас­цве­та во второй половине XVIII века. Опе­ры-буф­фа Паизиелло от­ли­ча­ют­ся све­же­стью и раз­но­об­ра­зи­ем ме­ло­ди­ки, впи­тав­шей эле­мен­ты не­апо­ли­тан­ской народной пес­ни, рит­мической ост­ро­той и изо­бре­та­тель­но­стью, воз­рос­шей ро­лью ор­ке­ст­ра. При­су­щий ком­по­зи­то­ру дар мет­ких и бро­ских ха­рак­те­ри­стик по­зво­лял ему соз­да­вать за­по­ми­наю­щие­ся музыкально-сце­нические об­ра­зы. Уме­ло ис­поль­зуя кон­тра­сты, он дос­ти­гал стре­ми­тель­но­сти дей­ст­вия и яр­ких ко­ме­дий­ных эф­фек­тов.

Не ог­ра­ни­чи­ва­ясь чис­то ко­ме­дий­ной те­ма­ти­кой, Паизиелло об­ра­щал­ся к сю­же­там и об­раз­ам эк­зо­ти­че­ско­го («Ки­тай­ский идол», 1766 год), чув­ст­ви­тель­но-пас­то­раль­но­го («Мель­ни­чи­ха», 1789 год; не­од­но­крат­но ста­ви­лась в московском Боль­шом те­ат­ре) ха­рак­те­ра. В опе­ре «Ни­на, или Бе­зум­ная от люб­ви» (либретто Дж. Ло­рен­ци, 1789 год; в Рос­сии ста­ви­лась под названием «Ни­на, или От люб­ви су­ма­сшед­шая», 1797 год, Боль­шой те­атр), од­ной из вер­шин твор­че­ст­ва Паизиелло, он при­бли­жа­ет­ся к ти­пу сен­ти­мен­таль­ной бур­жу­аз­ной дра­мы. Паизиелло ока­зал влия­ние на В. А. Мо­цар­та и Дж. Рос­си­ни.

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