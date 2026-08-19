ПАИЗИЕЛЛО ДЖОВАННИ
ПАИЗИЕЛЛО ДЖОВАННИ - итальянский композитор, представитель неаполитанской школы.
В 1754-1763 годах учился в консерватории «Сант-Онофрио» в Неаполе (среди его учителей - Ф. Дуранте). Ранние комические оперы Паизиелло ставились в театрах Пармы («Смешные виртуозки», либретто К. Гольдони), Модены («Жена в штанах», по одноименной комедии Я. А. Нелли), Болоньи («Болтун», все три 1764 год), Венеции («Любовь на балу», 1765 год).
С 1766 года жил в Неаполе, где были поставлены «Китайский идол» (1767 год, театр «Нуово»), «Дон Кихот Ламанчский» (либретто Дж. Лоренци по М. де Сервантесу, 1769 год, «Театро деи Фьорентини»), «Мнимый Сократ» (1775 год, театр «Нуово»). В жанре оперы-сериа им созданы «Диктатор Луций Папирий» (либретто А. Дзено, 1767 год, театр «Сан-Карло»), «Артаксеркс», «Деметрий» (обе 1771 год, Модена), «Александр в Индии» (1773 год, там же; все три на либретто П. Метастазио), «Андромеда» (1774 год, Милан), «Демофонт» (либретто Метастазио, 1775 год, Венеция).
В 1776-1784 годах придворный капельмейстер в Санкт-Петербурге, был третьим (после Б. Галуппи и Т. Траэтты) из крупных итальянских мастеров, руководивших музыкальной жизнью русского императосркого двора в XVIII веке. Дебютировал здесь оперой-сериа «Ниттети» (либретто Метастазио, 1777 год). В России им написаны «театральное действо» «Луцинда и Армидор» (1777 год), оперы-сериа «Ахилл на Скиросе» (либретто Метастазио, 1778 год), «Алкид на распутье» (1780 год), опера-буффа «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» (по комедии П. Бомарше, 1782 год, Эрмитажный театр) и др.
Некоторые из ранее созданных произведений Паизиелло были поставлены на русской сцене (опера «Мнимый Сократ» под названием «Мнимые философы», приведшая в восторг Екатерину II; интермедия «Служанка-госпожа» на либретто Дж. А. Федерико, ранее использованное Дж. Б. Перголези, 1781 год). Его оперы ставились также в загородных резиденциях императрицы (Каменный остров, Петергоф, Царское Село). Опера «Лунный мир» (либретто К. Гольдони) исполнялась на открытии Большого (Каменного) театра в Санкт-Петербурге (1783 год).
В Москве силами итальянской труппы поставлены оперы-буффа «Притворная любовница», «Мнимые астрологи» (редакция «Мнимых философов») и интермедия «Служанка-госпожа» (все 1782 года), опера «Луцинда и Армидор» (1784 год; все они позднее вошли в репертуар русской труппы); опера «Севильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность» была исполнена на русский язык (1797 год).
Паизиелло писал также инструментальную музыку для придворных празднеств (сохранилось 24 дивертисмента для 2 флейт, 2 кларнетов, 2 валторн и фагота, некоторые из них имеют программные подзаголовки - «Диана», «Полдень», «Заход солнца», «Отход ко сну»), клавирные пьесы (известны 2 концерта для клавесина с оркестром) и инструментальные ансамбли (изданы в Париже в конце XVIII века), предназначенные для великой княгини Марии Фёдоровны (будущей императрицы), которая брала у Паизиелло уроки. Ей же посвящено его учебное пособие «Правила хорошего аккомпанемента…» («Regole per bene accompagnare il partimento…», изданное на итальянском языке в Санкт-Петербурге, 1782 год). Для исполнения в петербургских духовных концертах Паизиелло написал ораторию «Страсти Христовы» («Passione di Gesu Cristo», 1783 год).
По возвращении на родину Паизиелло был назначен придворным капельмейстером и композитором неаполитанского короля. В 1799 году стал директором музыки в революционном правительстве Неаполя, но после восстановления власти Бурбонов отстранён от всех должностей. В 1802-1803 годах в Париже руководил личной капеллой Наполеона Бонапарта. Здесь была поставлена его опера «Прозерпина» (на французское либретто Ф. Кино, 1803 год), не имевшая, однако, успеха. После постановки в Неаполе оперы «Пифагорейцы» (1808 год) Паизиелло отошёл от творческой деятельности.
Паизиелло - крупнейший представитель итальянского оперного искусства второй половины XVIII века. Им создано около 100 опер (сериа и буффа; некоторые существуют в разных редакциях). Наряду с Н. Пиччинни, Паизиелло был крупнейшим мастером итальянской комической оперы в пору её наивысшего расцвета во второй половине XVIII века. Оперы-буффа Паизиелло отличаются свежестью и разнообразием мелодики, впитавшей элементы неаполитанской народной песни, ритмической остротой и изобретательностью, возросшей ролью оркестра. Присущий композитору дар метких и броских характеристик позволял ему создавать запоминающиеся музыкально-сценические образы. Умело используя контрасты, он достигал стремительности действия и ярких комедийных эффектов.
Не ограничиваясь чисто комедийной тематикой, Паизиелло обращался к сюжетам и образам экзотического («Китайский идол», 1766 год), чувствительно-пасторального («Мельничиха», 1789 год; неоднократно ставилась в московском Большом театре) характера. В опере «Нина, или Безумная от любви» (либретто Дж. Лоренци, 1789 год; в России ставилась под названием «Нина, или От любви сумасшедшая», 1797 год, Большой театр), одной из вершин творчества Паизиелло, он приближается к типу сентиментальной буржуазной драмы. Паизиелло оказал влияние на В. А. Моцарта и Дж. Россини.