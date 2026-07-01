ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ
ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ - русский церковный деятель.
Предположительно происходил из боярского рода Ярославовых, потомственных служилых людей великого князя ярославского Александра Фёдоровича Брюхатого (умер 1471 год). Пострижен в монахи, вероятно, в Спасо-Каменном монастыре на Кубенском озере.
«Письмо о нелюбках иноков Кириллова и Иосифова монастырей» сообщает, что великий князь московский Иван III Васильевич «держал в великой чести» старцев Паисия Ярославова и Нила Сорского, последнего тот же источник называет учеником Паисия Ярославова. Возможно, в 1479 году Паисий Ярославов стал игуменом Троице-Сергиева монастыря (смотрите Троице-Сергиева лавра). 04.04.1479 года крестил сына Ивана III - будущего великого князя московского Василия III Ивановича, весной 1480 года - его брата Юрия Ивановича.
Как троицкий игумен Паисий Ярославов выступал истцом в споре из-за земельных владений с настоятелем Кирилло-Белозерского монастыря. игуменом Нифонтом. В сентябре 1480 года вместе с митрополитом Московским Геронтием и архиепископом Ростовским Вассианом Рыло пытался примирить Ивана III c его братьями - князьями Андреем Васильевичем Большим (Горяем) и Борисом Васильевичем и побуждал великого князя выступить для решительного сражения навстречу ордынскому хану Ахмеду.
В феврале 1481 года Паисий Ярославов присутствовал при составлении духовной грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого. В том же году вследствие падения нравов среди иноков Троице-Сергиева монастыря отказался от игуменства. В 1484 году Иван III предлагал Паисию Ярославову занять митрополичью кафедру вместо вызвавшего нерасположение князя митрополита Геронтия, но Паисий Ярославов отказался.
В конце 1480-х годов он, вероятно, жил в Белозерье, поскольку упоминается в послании 1489 года архиепископом Новгородского Геннадия (Гонзова), в котором святитель Геннадий рекомендует архиепископу Ростовскому Иоасафу (Оболенскому) посоветоваться с Паисием Ярославовым по поводу ереси «жидовствующих».
В 1490 году Паааисий Ярославов участвовал в соборе против «жидовствующих». Возможно, его собеседником был племянник прп. Иосифа Волоцкого Досифей (Топорков), который включил в «Волоколамский патерик» рассказ Паисия Ярославова о монашеских искушениях. Согласно «Письму о нелюбках…», Паисий Ярославов присутствовал на церковном соборе 1503 года и выступал на нём против права монастырей владеть сёлами. Однако краткий летописец Кирилло-Белозерского монастыря свидетельствует, что Паисий Ярославов умер в Москве в 1501 году.
По мнению современных исследователей, приписываемое Паисию Ярославову авторство «Сказания о Спасо-Каменном монастыре» в нынешнем его виде не принадлежит ему. Вероятно, Паисий Ярославов собирал материалы по истории монастыря и был автором первоначальных записок, ставших основой «Сказания…».
Издания:
Сказание Паисия Ярославова о Спасо- Каменном монастыре // Православный собеседник. Казань, 1861. Ч. 1.