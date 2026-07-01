ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ

ПАИСИЙ ЯРОСЛАВОВ - русский цер­ков­ный дея­тель.

Пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дил из бо­яр­ско­го ро­да Яро­сла­во­вых, по­том­ст­вен­ных слу­жи­лых лю­дей великого князя яро­слав­ско­го Алек­сан­д­ра Фё­до­ро­ви­ча Брю­ха­то­го (умер 1471 год). По­стри­жен в мо­на­хи, ве­ро­ят­но, в Спа­со-Ка­мен­ном монастыре на Ку­бен­ском озере.

«Пись­мо о не­люб­ках ино­ков Ки­рил­ло­ва и Ио­си­фо­ва мо­на­сты­рей» со­об­ща­ет, что великий князь мо­с­ков­ский Иван III Ва­силь­е­вич «дер­жал в ве­ли­кой чес­ти» стар­цев Паисия Ярославова и Ни­ла Сор­ско­го , по­след­не­го тот же ис­точ­ник на­зы­ва­ет уче­ни­ком Паисия Ярославова. Воз­мож­но, в 1479 году Паисий Ярославов стал игу­ме­ном Трои­це-Сер­гие­ва монастыря (смотрите Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра). 04.04.1479 года кре­стил сы­на Ива­на III - бу­ду­ще­го великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, вес­ной 1480 года - его бра­та Юрия Ива­но­ви­ча.

Как тро­иц­кий игу­мен Паисий Ярославов вы­сту­пал ист­цом в спо­ре из-за зе­мель­ных вла­де­ний с на­стоя­телем Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го монастыря . игу­ме­ном Ни­фон­том. В сентябре 1480 года вме­сте с митрополитом Мо­с­ков­ским Ге­рон­ти­ем и ар­хи­епископом Рос­тов­ским Вас­сиа­ном Ры­ло пы­тал­ся при­ми­рить Ива­на III c его брать­я­ми - князь­я­ми Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Боль­шим (Го­ря­ем) и Бо­ри­сом Ва­силь­е­ви­чем и по­бу­ж­дал великого кня­зя вы­сту­пить для ре­шительного сра­же­ния на­встре­чу ор­дын­ско­му ха­ну Ах­ме­ду.

В феврале 1481 года Паисий Ярославов при­сут­ст­во­вал при со­став­ле­нии ду­хов­ной гра­мо­ты князя Ан­д­рея Ва­силь­е­ви­ча Мень­шо­го. В том же го­ду вслед­ст­вие па­де­ния нра­вов сре­ди ино­ков Трои­це-Сер­гие­ва монастыря от­ка­зал­ся от игу­мен­ст­ва. В 1484 году Иван III пред­ла­гал Паисию Ярославову за­нять ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру вме­сто вы­звав­ше­го не­рас­по­ло­же­ние кня­зя митрополита Ге­рон­тия, но Паисий Ярославов отка­зал­ся.

В конце 1480-х годов он, ве­ро­ят­но, жил в Бе­ло­зе­рье, по­сколь­ку упо­ми­на­ется в по­сла­нии 1489 года ар­хи­епископом Нов­го­род­ско­го Ген­на­дия (Гон­зо­ва), в ко­то­ром святитель Ген­на­дий ре­ко­мен­ду­ет ар­хи­епископу Рос­тов­ско­му Ио­а­са­фу (Обо­лен­ско­му) по­со­ве­то­вать­ся с Паисием Ярославовым по по­во­ду ере­си «жи­дов­ст­вую­щих».

В 1490 году Паааисий Ярославов уча­ст­во­вал в со­бо­ре про­тив « жи­дов­ст­вую­щих ». Воз­мож­но, его со­бе­сед­ни­ком был пле­мян­ник прп. Ио­си­фа Во­лоц­ко­го До­си­фей (То­пор­ков), ко­то­рый вклю­чил в «Во­ло­ко­лам­ский па­те­рик» рас­сказ Паисия Ярославова о мо­на­ше­ских ис­ку­ше­ни­ях. Со­глас­но «Пись­му о не­люб­ках…», Паисий Ярославов при­сут­ст­во­вал на цер­ков­ном со­бо­ре 1503 года и вы­сту­пал на нём про­тив пра­ва мо­на­сты­рей вла­деть сё­ла­ми. Од­на­ко крат­кий ле­то­пи­сец Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го монастыря сви­де­тель­ст­ву­ет, что Паисий Ярославов умер в Мо­ск­ве в 1501 году.

По мне­нию современных ис­сле­до­ва­те­лей, при­пи­сы­вае­мое Паисию Ярославову ав­тор­ст­во «Ска­за­ния о Спа­со-Ка­мен­ном мо­на­сты­ре» в ны­неш­нем его ви­де не при­над­ле­жит ему. Ве­ро­ят­но, Паисий Ярославов со­би­рал ма­те­риа­лы по ис­то­рии мо­на­сты­ря и был ав­то­ром пер­во­началь­ных за­пи­сок, став­ших ос­но­вой «Ска­за­ния…».

Издания:

Ска­за­ние Паи­сия Яро­сла­во­ва о Спа­со- Ка­мен­ном мо­на­сты­ре // Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник. Ка­зань, 1861. Ч. 1.

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