ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ

ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ - архимандрит, переводчик святоотеческих и богословских текстов, аскетический писатель, богослов, православный святой.

В ми­ру Ве­лич­ков­ский Пётр Ива­но­вич. Сын со­бор­но­го про­тои­е­рея. Учил­ся в Ки­ев­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1735-1740 годы). Об­ще­ние с мо­на­ха­ми Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры, изу­че­ние свя­то­оте­че­ских со­чи­не­ний по­бу­ди­ли его к мо­на­ше­ской жиз­ни. В 1740 году по­ки­нул Ки­ев и по­сту­пил в Лю­беч­ский монастырь (город Лю­беч), от­ку­да ушёл в 1741 году в Мед­ве­дов­ский Ни­ко­ла­ев­ский монастырь (близ города Чи­ги­рин), где был по­стри­жен в ря­со­фор, по­лу­чив имя Пла­тон. По­сле за­кры­тия мо­на­стыр­ско­го хра­ма униа­та­ми под­ви­зал­ся в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре (январь 1742 года - начало 1743 года).

В по­ис­ках мо­на­ше­ской жиз­ни пу­те­ше­ст­во­вал по мо­на­сты­рям и ски­там Мол­да­вии и Уг­ро­вла­хии, где по­зна­ко­мил­ся со стар­цем Ва­си­ли­ем По­ля­но­ме­руль­ским (около 1692 года - 1767 год). Ле­том 1746 года от­пра­вил­ся на Афон. В по­ис­ках ду­хов­но­го ру­ко­во­ди­те­ля обо­шёл многие афон­ские мо­на­сты­ри и ски­ты, по­се­лил­ся в ка­ли­ве (от­дель­ной «хи­жи­не») близ монастыря Пан­то­кра­тор. В 1750 году во вре­мя по­се­ще­ния Афо­на Ва­си­ли­ем По­ля­но­ме­руль­ским по­стри­жен им в ман­тию с име­нем Паи­сий. По­сте­пен­но во­круг Паисия Величковского об­ра­зо­ва­лась об­щи­на еди­но­мыш­лен­ни­ков. Около 1757 года он пе­ре­шёл в кел­лию Святого Кон­стан­ти­на. В 1758 году ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи.

Рост чис­ла бра­тии по­бу­дил Паисия Величковского пе­рей­ти в опус­тев­ший скит Про­ро­ка Илии при монастыре Пан­то­кра­тор. В 1763 году Паисий Величковский с бра­ти­ей пере­се­лил­ся в Мол­дав­ское княжество, на Бу­ко­ви­не им был пре­дос­тав­лен монастырь Дра­го­мир­на (близ города Су­ча­ва). Вско­ре Паисий Величковский при­нял по­стриг в ве­ли­кую схи­му. Жизнь и бо­го­слу­же­ние в монастыре Дра­го­мир­на бы­ли уст­рое­ны по афон­ско­му чи­ну. Чте­ние и пе­ние за бо­го­слу­же­ни­ем - на славянском и румынском язы­ках. Ве­лась ра­бо­та по ис­прав­ле­нию пе­ре­во­дов свя­то­оте­че­ских книг.

В 1774 году по до­го­во­ру ме­ж­ду Рос­си­ей и Тур­ци­ей Бу­ко­ви­на бы­ла пе­ре­да­на Австрийской им­пе­рии. Не же­лая жить в ка­то­лической стра­не, Паисий Величковский пе­ре­шёл в молдавский Се­куль­ский монастырь, где обу­ст­ро­ил жизнь по дра­го­мирн­ско­му об­раз­цу. В 1779 году гра­ж­дан­ские и цер­ков­ные вла­сти Мол­да­вии пе­ре­да­ли Паисию Величковскомму Ня­мец­кий монастырь (свыше 300 мо­на­хов), не­смот­ря на не­же­ла­ние стар­ца пе­ре­се­лять­ся в зна­ме­ни­тую и час­то по­се­щае­мую па­лом­ни­ка­ми оби­тель. В Ням­це Паисий Величковский про­дол­жил тру­ды по пе­ре­во­ду свя­то­оте­че­ских книг; об­ра­зо­ва­лась шко­ла пе­ре­вод­чи­ков и пе­ре­пис­чи­ков. В 1790 году, во вре­мя по­се­ще­ния Ням­ца русским ар­хи­епископом Ам­вро­си­ем (Се­реб­рен­ни­ко­вым) (1745-1792 годы), Паисий Величковский был воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та.

Главное де­ло жиз­ни Паисия Величковского - ис­прав­ле­ние ста­рых пе­ре­во­дов и но­вый пе­ре­вод свя­то­оте­че­ских тек­стов на славянский язык. В 1793 году в Мо­ск­ве был на­пе­ча­тан славянский перевод «Доб­ро­то­лю­бия», ос­но­ву ко­то­ро­го со­ста­ви­ли тек­сты, ис­прав­лен­ные или пе­ре­ве­дён­ные Паисием Величковским. Он пе­ре­вёл так­же многие др. свя­то­оте­че­ские со­чи­не­ния, со­бор­ные до­ку­мен­ты и по­ле­мические про­из­ве­де­ния, в т. ч. XVIII века.

Соз­дал но­вые ре­дак­ции (по су­ти но­вые пе­ре­во­ды) «Слов» преподобного Исаа­ка Си­ри­на и «Ле­ст­ви­цы» преподобного Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка . Паисию Величковскому при­над­ле­жат ас­ке­тические со­чи­не­ния («Сви­ток об ум­ной мо­лит­ве», «Сло­во на по­стри­же­ние мо­на­ше­ско­го чи­на»), мно­го­численные по­сла­ния (в т. ч. Афа­на­сию и Ага­фо­ну в за­щи­ту ум­ной мо­лит­вы), го­ми­ле­тические и по­ле­мические со­чи­не­ния, ав­то­био­гра­фия (на­пи­са­на в по­след­ние го­ды жиз­ни, ос­та­лась не­окон­чен­ной).

Паисий Величковский ка­но­ни­зи­ро­ван в 1988 году РПЦ, в 1992 году - Румынской пра­во­слав­ной цер­ко­вью; служ­бы Паисию Величковскому со­став­ле­ны на славянском, румынском и греческом язы­ках. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 15(28) но­яб­ря.

Сочинения:

Жи­тие и пи­са­ния. М., 1847. М., 2001

Ав­то­био­гра­фия, жиз­не­опи­са­ние и из­бран­ные тво­ре­ния по ру­ко­пис­ным ис­точ­ни­кам ХVIII– ХIХ вв. / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун. М., 2004

По­ле­ми­че­ские про­из­ве­де­ния, по­уче­ния, пись­ма / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун. М., 2006.

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