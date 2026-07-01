ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ
ПАИСИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ - архимандрит, переводчик святоотеческих и богословских текстов, аскетический писатель, богослов, православный святой.
В миру Величковский Пётр Иванович. Сын соборного протоиерея. Учился в Киевской духовной академии (1735-1740 годы). Общение с монахами Киево-Печерской лавры, изучение святоотеческих сочинений побудили его к монашеской жизни. В 1740 году покинул Киев и поступил в Любечский монастырь (город Любеч), откуда ушёл в 1741 году в Медведовский Николаевский монастырь (близ города Чигирин), где был пострижен в рясофор, получив имя Платон. После закрытия монастырского храма униатами подвизался в Киево-Печерской лавре (январь 1742 года - начало 1743 года).
В поисках монашеской жизни путешествовал по монастырям и скитам Молдавии и Угровлахии, где познакомился со старцем Василием Поляномерульским (около 1692 года - 1767 год). Летом 1746 года отправился на Афон. В поисках духовного руководителя обошёл многие афонские монастыри и скиты, поселился в каливе (отдельной «хижине») близ монастыря Пантократор. В 1750 году во время посещения Афона Василием Поляномерульским пострижен им в мантию с именем Паисий. Постепенно вокруг Паисия Величковского образовалась община единомышленников. Около 1757 года он перешёл в келлию Святого Константина. В 1758 году рукоположен в иеромонахи.
Рост числа братии побудил Паисия Величковского перейти в опустевший скит Пророка Илии при монастыре Пантократор. В 1763 году Паисий Величковский с братией переселился в Молдавское княжество, на Буковине им был предоставлен монастырь Драгомирна (близ города Сучава). Вскоре Паисий Величковский принял постриг в великую схиму. Жизнь и богослужение в монастыре Драгомирна были устроены по афонскому чину. Чтение и пение за богослужением - на славянском и румынском языках. Велась работа по исправлению переводов святоотеческих книг.
В 1774 году по договору между Россией и Турцией Буковина была передана Австрийской империи. Не желая жить в католической стране, Паисий Величковский перешёл в молдавский Секульский монастырь, где обустроил жизнь по драгомирнскому образцу. В 1779 году гражданские и церковные власти Молдавии передали Паисию Величковскомму Нямецкий монастырь (свыше 300 монахов), несмотря на нежелание старца переселяться в знаменитую и часто посещаемую паломниками обитель. В Нямце Паисий Величковский продолжил труды по переводу святоотеческих книг; образовалась школа переводчиков и переписчиков. В 1790 году, во время посещения Нямца русским архиепископом Амвросием (Серебренниковым) (1745-1792 годы), Паисий Величковский был возведён в сан архимандрита.
Главное дело жизни Паисия Величковского - исправление старых переводов и новый перевод святоотеческих текстов на славянский язык. В 1793 году в Москве был напечатан славянский перевод «Добротолюбия», основу которого составили тексты, исправленные или переведённые Паисием Величковским. Он перевёл также многие др. святоотеческие сочинения, соборные документы и полемические произведения, в т. ч. XVIII века.
Создал новые редакции (по сути новые переводы) «Слов» преподобного Исаака Сирина и «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника. Паисию Величковскому принадлежат аскетические сочинения («Свиток об умной молитве», «Слово на пострижение монашеского чина»), многочисленные послания (в т. ч. Афанасию и Агафону в защиту умной молитвы), гомилетические и полемические сочинения, автобиография (написана в последние годы жизни, осталась неоконченной).
Паисий Величковский канонизирован в 1988 году РПЦ, в 1992 году - Румынской православной церковью; службы Паисию Величковскому составлены на славянском, румынском и греческом языках. День памяти по календарю РПЦ - 15(28) ноября.
Сочинения:
Житие и писания. М., 1847. М., 2001
Автобиография, жизнеописание и избранные творения по рукописным источникам ХVIII– ХIХ вв. / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун. М., 2004
Полемические произведения, поучения, письма / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун. М., 2006.