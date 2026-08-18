ПАИСИЙ ХИЛАНДАРСКИЙ
ПАИСИЙ ХИЛАНДАРСКИЙ- первый историк эпохи Болгарского возрождения XVIII века, идеолог зарождавшегося болгарского национально-освободительного движения.
Из семьи торговца, в миру носил имя Пётр Вылчев. Его брат Йован щедро благотворительствовал православным храмам и монастырям, др. брат, Лаврентий, был игуменом Хиландарского (Хилендарского) монастыря на Афоне. Сам Паисий Хиландарский, не получив никакого образования, прошёл послушание в Рильском монастыре, в 1745 году перешёл к брату в Хиландарскую (Хилендарскую) обитель, где принял монашеский постриг. Здесь он глубоко изучил Священное Писание, был удостоен сана иеромонаха, стал проигуменом. В 1762 году из-за неурядиц в монашеской братии перебрался в Зографский монастырь.
Паисий Хиландарский известен прежде всего как автор «Истории славяно-болгарской о народе, о царях и о святых болгарских» (1762 год; оригинал рукописи хранится в библиотеке Зографского монастыря). При её написании он использовал различные исторические источники, собранные им (с 1760 года) в библиотеках афонских монастырей и (в 1761 году) в Сремски-Карловци (ныне Сербия), болгарские средневековые грамоты, жития святых, а также русские переводы сочинения аббата из Дубровника М. Орбини, Ц. Барония и др. книги. «История» состояла из 10 частей: двух введений, нескольких текстов, посвящённых важнейшим событиям болгарской и сербской истории, раздела «Об учителях славянских» о деятельности Кирилла и Мефодия, о крещении болгар и о зарождении болгарской письменности, главы об основных болгарских святых, а также эпилога.
В своём труде Паисий Хиландарский призывал к пробуждению национального самосознания болгар, к борьбе за культурно-национальное возрождение и за достижение церковной самостоятельности. Повествуя о положении болгар в Османской империи, он не говорил прямо о необходимости борьбы за освобождение от ига, хотя этот вывод и вытекал из содержания его работы. С патриотических позиций Паисий Хиландарский выдвинул идею восстановления Болгарского государства и наметил программу действий. Надежду на освобождение он связывал со славянско-православным миром, прежде всего с Россией. Паисий Хиландарский сумел выйти за рамки средневекового мировоззрения, подчеркнув значение новых, гуманистических ценностей в народной жизни.
Настоящим и богоугодным человеком для Паисия Хиландарского являлся не тот, кто молился о спасении своей души, а тот, кто любил свой народ и боролся за его освобождение от угнетателей. Труд Паисия Хиландарского учил любви к болгарскому отечеству и родному языку, призывал к созданию болгарских школ и развитию болгарской литературы. Говоря об опасности «эллинизации» Болгарии, Паисий Хиландарский обращал внимание соотечественников на долгую традицию болгарской государственности, подробно излагал историю Первого и Второго Болгарского царств, а также культурные достижения болгар до турецкого завоевания.
По завершении работы над рукописью Паисий Хиландарский объезжал болгарские земли с целью распространения своего труда. «История» в многочисленных «списках» (их обнаружено около 60) распространялась в Болгарии в XVIII-XIX веках. Её первую рукописную копию по поручению автора сделал в 1765 году в Котеле монах Софроний (впоследствии епископ Врачанский). Впервые труд Паисия Хиландарского издан в 1844 году в Будапеште Х. Павловичем и сыграл большую роль в пробуждении и укреплении национального самосознания болгарского народа.
26.06.1962 года Святой Синод Болгарской православной церкви постановил чтить Паисия Хиландарского в лике преподобных и совершать празднование памяти его 19 июня. Имя Паисия Хиландарского носят Государственный университет в Пловдиве, математическая гимназия в Софии, многие школы в городах и сёлах Болгарии. 28.07.2000 года болгарским правительством была учреждена награда его имени, присуждаемая ежегодно деятелям культуры, внёсшим значимый вклад в развитие Болгарии. Паисий Хиландарский изображён на государственной банкноте достоинством в 2 лева.
Сочинения:
История славянобългарска. София, 2008.