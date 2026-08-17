ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

ПАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский гра­фик и жи­во­пи­сец, народный художник СССР (1971 год), действительный член АХ СССР (1964 год).

Учил­ся в Пет­ро­гра­де-Ле­нин­гра­де в Центральном училище тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца (1915-1918 годы) у В.И. Шу­хае­ва, С.В. Че­хо­ни­на, во Вху­те­ма­се-Вху­теи­не (1919-1925 годы) у Н.А.Тыр­сы, В.В. Ле­бе­де­ва, А.Е. Ка­ре­ва, М.В. До­бу­жин­ско­го и А.И. Са­ви­но­ва. Член Объ­е­ди­не­ния но­вых те­че­ний в искусстве (1922-1923 годы), общества «Круг ху­дож­ни­ков» (1926-1931 годы). В ран­нем твор­че­ст­ве на­хо­дил­ся под влия­ни­ем се­зан­низ­ма и ку­биз­ма [кар­ти­ны «Жни­ца» («Жат­ва», 1928 год), «Де­вуш­ка в го­лу­бом» (1929 год), обе - ГРМ]. Как ху­дож­ник-ил­лю­ст­ра­тор со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Но­вый Ро­бин­зон», «Жизнь ис­кус­ст­ва», «Ёж», «Чиж», «Кос­тёр», ле­нингр. из­да­тель­ст­ва­ми. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков советской дет­ской книж­ной ил­лю­ст­ра­ции, офор­мил кни­ги «Мас­тер-ло­ма­стер» С.Я. Мар­ша­ка (1930 год), «Мо­роз, Крас­ный нос» Н.А. Не­кра­со­ва (1938, 1959 годы), «Что та­кое хо­ро­шо и что та­кое пло­хо» В.В. Мая­ков­ско­го (1938 год; пе­ре­из­да­ва­лась), сборник рас­ска­зов «Фи­ли­пок» (1954 год), «Аз­бу­ка» (1972 год) Л.Н. Тол­сто­го и другие. С 1930-х годов изо­бра­зительная ма­не­ра Пахомова ста­но­вит­ся бо­лее реа­ли­стич­ной, его ри­сун­ки, тя­го­тею­щие к стан­ко­виз­му, от­ли­ча­ют­ся боль­шой жиз­нен­ной убе­ди­тель­но­стью. Мас­тер стан­ко­вой ли­то­гра­фии, Пахомов в го­ды Великой Отечественной вой­ны се­рию «Ле­нин­град в дни вой­ны и бло­ка­ды» (1941-1945 годы), за­пе­чат­лев­шую ге­ро­изм и му­же­ст­во жи­те­лей го­ро­да. Вос­ста­нов­ле­нию Ле­нин­гра­да по­сле вой­ны по­свя­ще­на се­рия «В на­шем го­ро­де» (1945-1949 годы). Зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же за пан­но «День Стра­ны Со­ве­тов». Пре­по­да­вал в ИЖСА (1948-1973 годы; профессор с 1949 года). Государственная премия СССР (1946, 1973 годы). Его сын - гра­фик Ан­д­рей Алек­сее­вич Па­хо­мов (родился 1947 года), заслуженный художник РФ (1999 год), действительный член РАХ (2007 год).

Сочинения:

Про свою ра­бо­ту. Л., 1971;

Де­сять кни­жек для де­тей. Л., 1986.

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