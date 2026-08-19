Пахóмий Серб

Пахóмий Серб (Пахомий Логофет, греч. Παχώμιος Λογοθέτης) (не позднее начала 1410‑х — не ранее 1484) — сербский и русский церковный деятель, агиограф, гимнограф, переводчик, составитель и редактор ряда житий, похвальных «Слов», служб и канонов; иеромонах. Яркий представитель стиля «плетения словес», сформировавшегося в южнославянской (прежде всего болгарской) литературной традиции последней четверти XIV в. Оказал значительное влияние на развитие древнерусской литературы XV–XVI вв.

Лит .: Прохоров Г. М. Пахомий Серб // Словарь книжников и книжности древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 167–177. Л. В. Столярова .