ПАХОМИЙ
ПАХОМИЙ - архиепископ Астраханский и Терский (с 1641 года).
Архимандрит Варлаамо- Хутынского монастыря близ Новгорода (1638-1641 годы). В 1643 году выполнял обязанности 1-го астраханского воеводы. В 1648-1649 годах составил хронограф, содержащий рассказы по всемирной истории от Сотворения мира до взятия турками Константинополя в 1453 году и по русской истории до середины XVII века (в научной литературе назван именем Пахомий; частично опубл. А.Н. Поповым в 1869 году). В хронографе Пахомий подробно осветил подготовку к русско-польской Смоленской войне 1632-1634 годов, её ход. Считал, что поражению русской армии во главе с боярином М.Б. Шеиным способствовали его «нерадение», а также утрата авторитета среди ратных людей из-за распространившихся в полках слухов о недовольстве им царя Михаила Фёдоровича и патриарха Филарета. Характеризовал патриарха как человека «нравом опальчивого и мнительного», милостивого только к духовенству, которого боялись все бояре и сам царь. Возможно, Пахомий поддерживал самозванца Т.Д. Акундинова, выдававшего себя за сына царя Василия Ивановича Шуйского.
Исторические источники:
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. Т. 3. № 299;
СПб., 1842. Т. 4. № 32.