ПАХОМИЙ

ПАХОМИЙ - ар­хи­епи­скоп Ас­т­ра­хан­ский и Тер­ский (с 1641 года).

Ар­хи­ман­д­рит Вар­лаа­мо- Ху­тын­ско­го монастыря близ Нов­го­ро­да (1638-1641 годы). В 1643 году вы­пол­нял обя­зан­но­сти 1-го астра­хан­ско­го вое­во­ды. В 1648-1649 годах со­ста­вил хро­но­граф, со­дер­жа­щий рас­ска­зы по все­мир­ной ис­то­рии от Со­тво­ре­ния ми­ра до взя­тия тур­ка­ми Кон­стан­ти­но­по­ля в 1453 году и по русской ис­то­рии до середины XVII века (в на­учной литературе на­зван име­нем Пахомий; час­тич­но опубл. А.Н. По­по­вым в 1869 году). В хро­но­гра­фе Пахомий под­роб­но ос­ве­тил под­го­тов­ку к русско-польской Смо­лен­ской вой­не 1632-1634 годов, её ход. Счи­тал, что по­ра­же­нию русской ар­мии во гла­ве с боя­ри­ном М.Б. Шеи­ным спо­соб­ст­во­ва­ли его «не­ра­де­ние», а так­же ут­ра­та ав­то­ри­те­та сре­ди рат­ных лю­дей из-за рас­про­стра­нив­ших­ся в пол­ках слу­хов о не­до­воль­ст­ве им ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча и пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та. Ха­рак­те­ри­зо­вал пат­ри­ар­ха как че­ло­ве­ка «нра­вом опаль­чи­во­го и мни­тель­но­го», ми­ло­сти­во­го толь­ко к ду­хо­вен­ст­ву , ко­то­ро­го боя­лись все боя­ре и сам царь. Воз­мож­но, Пахомий под­дер­жи­вал са­мо­зван­ца Т.Д. Акун­ди­но­ва, вы­да­вав­ше­го се­бя за сы­на ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го.

Исторические ис­точники:

Ак­ты ис­то­ри­че­ские, со­б­ран­ные и из­дан­ные Ар­хео­гра­фи­че­скою ко­мис­си­ею. СПб., 1841. Т. 3. № 299;

СПб., 1842. Т. 4. № 32.

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