ПАГУОШСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПАГУОШСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (Англ. Pugwash Conferences on Science and World Affairs) - международное общественное движение учёных за мир, разоружение, международную безопасность и научное сотрудничество.

Создано по инициативе С. Итона и 11 учёных [в том числе А. Эйнштейна, Ф. Жолио-Кюри (смотри в статье Жолио-Кюри ), Б. Рассела, М. Борна, П.У. Бриджмена, Л. Инфельда, Л. Полинга, Дж. Ротблата], которые 9.7.1955 года в Лондоне подписали манифест Рассела - Эйнштейна, предусматривавший созыв международной конференции для рассмотрения угроз, которые представляет ядерное оружие человечеству. На первой конференции, состоявшейся 7-11.7.1957 года в городе Пагуош (Новая Шотландия, Канада ; отсюда название), приняли участие 22 человека из 10 стран. На ней обсуждались 3 главных вопроса: опасность, вызываемая ядерным оружием в мирное и военное время; контроль над ядерными вооружениями; социальная ответственность учёных. Тогда же сформировались основные принципы конференций Пагуошского движения: персональные приглашения для участников, которые не рассматриваются как представители какой-либо страны или организации, а также проведение дискуссий при закрытых дверях (по завершении встречи делается краткое заявление для прессы).

Руководство Пагуошским движением осуществляет Совет (до 1974 года Постоянный комитет), состоящий из 30 членов, избираемых на 5-летний срок. Он формирует Исполнительный комитет в составе 8 человек во главе с генеральным секретарём и исполнительным директором для текущего руководства. Высшим должностным лицом Пагуошского движения является президент, избираемый Советом Пагуошского движения. Координацию международной деятельности (в том числе связь с Организацией Объединённых Наций и другими международными организациями) и решение административных вопросов осуществляют 4 постоянно действующие штаб-квартиры Пагуошского движения (в Женеве, Вашингтоне, Лондоне, Риме). В декабре 1957 года Постоянный комитет принял решение о проведении ежегодных конференций (с 2007 года конференции проводятся один раз в 18 месяцев).

Учёные, участвовавшие в Пагуошском движении, сыграли важную роль в разработке таких международных соглашений, как Договор о нераспространении ядерного оружия (1968), Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963), Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (открыта для подписания 10.4.1972 года, вступила в силу 26.3.1975 года), Конвенция по запрещению химического оружия (1993) и др. В 1957 году при Президиуме АН СССР была сформирована группа по участию в деятельности Пагуошского движения, преобразованная в 1964 году в Советский (с 1992 года Российский) Пагуошский комитет. В рамках Пагуошского движения в 1964-1972 годах действовала советско-американская Пагуошская группа, обсуждавшая проблемы контроля над вооружениями, подготовку Договора об ограничении стратегических вооружений 1972 (ОСВ-1) и Договора об ограничении систем ПРО 1972, а также пути уничтожения в будущем арсеналов ядерного оружия.

В 1987 году создано студенческое и молодёжное Пагуошские движения. С 1990-х годов Пагуошское движение значительное внимание уделяет проблемам экологии, этического поведения учёных и др. Пагуошское движение выпускает периодические издания [«Proceedings of the Pugwash Conferences on Science and World Affairs» (ежегодно с 1957 года), «Pugwash Newsletter» (ежеквартально с 1963 года), «Pugwash Occasional Papers» (ежеквартально с 2000 года)], специальные монографии и доклады, организует международные семинары и конференции. В 1995 году Пагуошскому движению присуждена Нобелевская премия мира (совместно с Дж. Ротблатом, генеральным секретарём Пагуошского движения в 1957-1973 годах) за многолетние усилия по снижению ядерной угрозы.

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