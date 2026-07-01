ПАГАНИНИ НИККОЛО

ПАГАНИНИ НИККОЛО - итальянский скрипач и композитор.

Его отец Антонио Паганини (родом из лигурийских крестьян) был портовым грузчиком и музыкантом-любителем. В детстве Паганини учился у отца игре на мандолине и скрипке. В течение полугода занимался у Дж. Косты - капельмейстера собора Сан-Лоренцо в Генуе, во 2-й половине 1790-х годов брал уроки композиции у Ф. Паэра в Парме. Свой первый концерт дал в возрасте 12 лет в Генуе , в 1797-1800 годах концертировал по Северной Италии . В 1801 году с исключительным успехом выступил в Лукке и стал первым скрипачом Национального оркестра. В 1806-1809 годах придворный скрипач в Лукке (до 1808 года второй скрипач камерного оркестра княгини Элизы Бачиокки - сестры Наполеона I Бонапарта , затем вместе с братом Карло играл в квартете при дворе её мужа - принца Феликса). В 1809-1828 годах продолжал гастролировать в Италии, постепенно стал знаменитостью. Выступая в 1828-1834 годах в Австрии , Германии, Чехии, Франции, Бельгии , Великобритании , приобрёл мировую славу непревзойдённого виртуоза; восторженные отклики о его игре дали Ф. Лист , Р. Шуман, Г. Гейне . Паганини производил сильнейшее впечатление на публику не только игрой, но и «демонической» внешностью и эксцентричными манерами. В 1835 году вернулся в Парму, впоследствии иногда выступал в Италии и Франции. С конца 1839 года жил в Ницце. Одну из своих скрипок - инструмент работы Дж. Гварнери - завещал родному городу (скрипка хранится в муниципалитете Генуи).

В зените славы Паганини был удостоен многих официальных почестей, среди которых - почётное звание камер-виртуоза австрийского императора и прусского короля; награждён орденом Золотой шпоры.

Основываясь на тенденциях, заложенных предшественниками-скрипачами (П. Локателли, П. Гавинье, Дж.Б. Виотти и др.), и одновременно учитывая собственные возможности (в том числе очень большую растяжку левой руки), Паганини достиг невероятной лёгкости виртуозного владения инструментом. Разнообразие его исполнительских эффектов превосходило всю прежнюю скрипичную музыку, звукоизвлечение отличалось невиданным богатством. Не утратив искусства скрипичной кантилены, Паганини значительно расширил технические возможности скрипки, в наибольшей степени это касается применения ударных, прыгающих и отскакивающих штрихов, аккордовой техники, а также множества колористических приёмов, таких как флажолеты (в том числе двойные), пиццикато левой рукой, игра смычком на грифе, у подставки и др. В его наследии выделяются 24 каприса (capricci) для скрипки соло (около 1805 года), 1-й и 2-й концерты для скрипки с оркестром (D-dur, 1811; h-moll, 1826, с финальным рондо «Кампанелла»), значительное место занимают разного рода скрипичные пьесы и вариации на оперные, балетные и другие темы, сочинения для скрипки с гитарой, камерные ансамбли, пьесы для гитары. Некоторые скрипичные сочинения Паганини чрезвычайно трудны для исполнения.

Искусство Паганини стало мощным стимулом для дальнейшего развития и распространения скрипичного исполнительства (технические новшества и страстная романтическая манера игры повлияли на искусство крупнейших скрипачей следующих поколений: Ш. Берио, У. Булля, А. Вьётана, Г.В. Эрнста), создания виртуозной скрипичной музыки, совершенствования инструмента. Влияние Паганини сказалось и на творчестве крупнейших представителей романтического пианизма - Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, И. Брамса. Г. Берлиоз написал для Паганини симфонию с солирующим альтом «Гарольд в Италии».

С 1954 года в Генуе ежегодно проводится Международный конкурс скрипачей имени Паганини.