ПАГ (лат. pagus)

В Западной Римской империи сельская территория, принадлежащая общине.

Паги могли или принадлежать какому-нибудь большому городу, общему центру, и представляли собой пригородные поселки или деревни, или представляли самостоятельные единицы. Жители пага составляли общину и назывались паганами (pagani) с коллективной собственностью и общими святынями. Главы пага назывались магистрами, они созывали народные сходы, должны были осуществлять их решения и вообще заботиться о благе общины.

В самом Риме паганы были не жителями деревень, а гражданами, жившими в районах, которые в древности не входили в состав города. В последующие эпохи связь между членами одной общины сохранилась на уровне религии – они совместен отправляли свои старые плебейские культы.

В римской литературе pagani употреблялось как антоним к milites (крестьянский труд был мирным), а в поздней империи pagani стали противопоставляться christiani, так как не желавшие принимать новую религию язычники скрывались в деревнях.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев