ПАФЛАГОНИЯ (др.-греч. Παφλαγονία, лат. Paphlagonia)

На востоке Пафлагония граничит с Вифинией, на юге с Галатией , на востоке с Понтом, на севере омывается Черным морем. Север Пафлагонии представляет собой плодородную равнину, южная часть гориста. Преобладало сельское население сирийского происхождения, жившее в деревнях, объединенных в области. Крупнейшим городом на побережье была Синопа , центральной части – Гангра (позже Германикополис). Крупные города во внутренних областях, Помпейополь и Неоклаудиополис, были основаны ближе к рубежу эр.

На побережье от Гераклеи до Синопы было много греческих колоний, но какого-то заметного влияния греческая культура на пафлагонцев не оказала. Греки считали жителей этой области людьми грубыми и глуповатыми. Пафлагония была покорена Крезом, затем персами, в эпоху эллинизма она по большей части была независима, на краткое время ее захватил Эвмен, на рубеже II-I вв. до н.э. Пафлогонией завладел Митридат, который уступил ее часть Никомеду Вифинскому.

После Митридатовых войн она попала в орбиту влияния Рима. В 3/2 г. до н.э., когда местные жители приняли присягу на верность Августу, они по-прежнему были организованы в сельские епархии. С I в. н.э. внутренние области Пафлагонии вошли в состав провинции Галатия, приморские – Вифинии-Понт. Единая провинция была создана Диоклетианом.

Пафлагония играла важную роль в религиозной истории античности: ее гора Олгассис считалась местонахождением олимпийских богов, Сократ Схоластик отмечает строгую мораль местных язычников, а Лукиан замечает, что простота и доверчивость местных жителей подтолкнули Александра Абонутихийского к тому, чтобы именно здесь организовать храм и оракул Гликона-Нового Асклепия.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев