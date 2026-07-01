ПАДРИ ВОЙНА

ПАДРИ ВОЙНА - социальное и национально-освободительное движение народа минангкабау в 1803-1837 годах в западных районах острова Суматра.

К началу XIX века власть традиционных (адатных; смотри Адат) вождей на западе Суматры была поколеблена в результате религиозного движения, сторонников которого называли «падри» [от «оранг Падри» - люди из Падри (Пидира); по названию порта, откуда направлялись паломники в Мекку ]. В 1803 году три паломника, вернувшись на Суматру, под влиянием идей ваххабизма призвали к борьбе за «очищение ислама » и утверждение норм шариата во всех сферах общественной жизни. Религиозные лозунги отражали интересы части минангкабауского общества, заинтересованной в сломе традиционной матрилинейной системы в сфере имущественных и семейных отношений, и вскоре получили широкую поддержку. Участники движения сжигали поселения, отказавшиеся присоединиться к ним, казнили или обращали в рабство адатных вождей. Уцелевшие адатные вожди, бежавшие на побережье, 10.2.1821 года отдали себя и свои владения под покровительство Нидерландской Ост-Индской компании (смотри в статье Ост-Индские компании ).

Весной 1823 года голландцы заняли город Пагаруюнг, однако уже в марте 1823 года потерпели поражение от падри и покинули его. В этот период усилилась антиколониальная направленность Падри войны, движение возглавил Туанку Имам Бонджол. В 1825 году падри заняли Пагаруюнг и истребили семью раджи (янг ди пертуана) Минангкабау Алама Мунинг-шаха. Опираясь на адатных вождей, с конца 1829 года голландцы вновь перешли в наступление, захватили ряд внутренних областей Западной Суматры и в 1832 году овладели крепостью Бонджол. Попытки Нидерландской Ост-Индской компании после этого ввести на подконтрольной территории трудовую повинность, осквернение мечетей, грабежи и бесчинства вызвали новый подъём Падри войны, продолжавшейся до сентября 1837 года, когда Туанку Имам Бонджол был взят голландцами в плен. Последние очаги движения падри подавлены к 1845 году.

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