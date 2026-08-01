ПАДМАСАМБХАВА

ПАДМАСАМБХАВА (Санскрит, буквально - саморождённый в лотосе) - индийский буддийский йог, сыгравший решающую роль в распространении буддизма в Тибете.

Хотя сведения о Падмасамбхаве носят легендарный характер, он считается исторической личностью.

Согласно различным версиям жизнеописания Падмасамбхавы, его появление как эманации Амитабхи предсказал перед уходом в паринирвану Будда Шакьямуни . Падмасамбхава происходил из Северной Индии (Оддияна). По своим филос.офским воззрениям был последователем йогачары. Являлся известным учителем тантризма. По совету философа Шантаракшиты тибетский царь Трисонг Децэн (около 755-797 годов) пригласил Падмасамбхаву в Тибет для утверждения буддизма ваджраяны государственной религией. Для достижения этой цели Падмасамбхава включал в практики буддийской тантры ритуальные практики автохтонной тибетской религии бон. Падмасамбхава участвовал в основании в Тибете первого буддийского монастыря Самье (конец VIII века). Падмасамбхаве принадлежит несколько сочинений, вошедших в тибетский буддийский канон (смотри Ганджур и Данджур ).

Падмасамбхава считается родоначальником тибетской буддийской школы ньингма, традиция которой приписывает ему множество текстов в духе дзогчен. Последователи ньингмы называют его Гуру Ринпоче (Драгоценный учитель) и считают вторым Буддой наравне с Буддой Шакьямуни. В ньингме начало истории связывается с рождением Падмасамбхавы, а ранние её события - с жизнью и деятельностью его 25 тибетских учеников. Падмасамбхава передавал в Тибете учения маха-йоги и ати-йоги. Он считается также основателем традиции терма - сокрытия для будущих поколений в пещерах, лесах, озёрах, храмах Тибета и соседних гималайских регионах (Сикким, Бутан, Непал и др.) множества учений-сокровищ. Наряду с царём Трисонг Децэном и Шантаракшитой, Падмасамбхава считается одним из трёх «столпов» тибетского буддизма.