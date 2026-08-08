ПАДЕРЕВСКИЙ ИГНАЦЫ ЯН

ПАДЕРЕВСКИЙ ИГНАЦЫ ЯН - польский пианист, композитор, государственный и политический деятель.

Учился игре на фортепиано у Р. Стробля, Ю. Яноты и П. Шлёцера в Варшавском музыкальном институте (1872-1878 годы), композиции у Ф. Киля (1881), оркестровке у Г. Урбана (1883) в Берлине , продолжал занятия по фортепиано у Т. Лешетицкого в Вене (1884 и 1886 годы). Некоторое время преподавал в консерватории в Страсбурге, с успехом концертировал в Париже (1888), Вене (1889), Лондоне (1890), Нью-Йорке (1891). В 1899 году поселился в Морже (Швейцария). В 1909 году директор Варшавского музыкального института (среди учеников - С. Шпинальский, Х. Штомпка, С. Навроцкий, З. Стоёвский). Гастролировал в странах Европы, в России (неоднократно), США, Южной Африке, Австралии.

В игре Падеревского, пианиста романтической школы, утончённость, изысканность и изящество деталей сочетались с блестящей виртуозностью. В основе репертуара - сочинения Ф. Шопена (считался непревзойдённым его интерпретатором) и Ф. Листа. В годы 1-й мировой войны член Польского национального комитета в Париже; в январе - декабре 1919 года премьер-министр и министр иностранных дел Польши. Возглавлял польскую делегацию на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В 1921 году отошёл от политической деятельности, интенсивно концертировал. С января 1940 года председатель Национального совета в польской эмиграции в Париже.

Среди сочинений - опера «Манру» (по Ю.И. Крашевскому, 1901, Дрезден, на немецком языке), симфония (h-moll, 1908), концерт (1888) и «Польская фантазия» на оригинальные темы (1893) для фортепиано с оркестром, сонаты (для скрипки с фортепиано, 1885; для фортепиано, 1903), этюды для фортепиано, песни. Проявил себя как мастер фортепиано. миниатюры в циклах «Польские танцы» (op. 5 и 9), «Песни путника» («Chants du voyageur»), «Татрский альбом» («Album tatranskie», в 4 руки); его Менуэт G-dur (из цикла «6 концертных юморесок» ор. 14) включал в свой репертуар С.В. Рахманинов. Под руководством Падеревского в 1935-1940 годах было подготовлено издание ПСС Шопена (выходило в Варшаве в 1949-1958 годах). Автор статей в польской и французской музыкальной прессе, воспоминаний.