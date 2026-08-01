ПАДАНСКАЯ РАВНИНА

ПАДАНСКАЯ РАВНИНА - на севере Италии , между Альпами, Апеннинами и Адриатическим морем, преимущественно в бассейне реки По.

Отдельные части Паданской равнины называются Ломбардской низменностью (на северо-западе), Венецианской низменностью (на востоке). Длина около 500 км, ширина до 200 км (на востоке). Образовалась на месте морского залива, расположенного в тектоническом прогибе, в результате заполнения его морскими, аллювиальными и флювиогляциальными отложениями мощностью свыше 8 км. Поверхность преимущественно плоская, постепенно понижается с запада на восток от 300-400 м до уровня моря. В низовьях реки По отдельные участки лежат ниже уровня моря. В центральной части - глинистые низкие равнины с плодородными аллювиальными почвами, по периферии - песчано-галечные высокие равнины.

Дренируется реками По, Адидже, Брента и их притоками, а также другими реками, стекающими со склонов Альп и Апеннин. Половодье весной и осенью. Нередки наводнения, для защиты от которых многие реки обвалованы. Многочисленны оросительные, осушительные и судоходные каналы. Паданская равнина густо населена, преобладают культурные ландшафты. Сохранилась растительность тростниковых болот и торфяников (особенно в дельтовых районах). Паданская равнина - основной сельскохозяйственный район Италии (посевы пшеницы, кукурузы, риса); виноградники, фруктовые сады. Основные города - Милан , Турин, Болонья, Венеция , Падуя .

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