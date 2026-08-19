ПАЦИФИЗМ

ПАЦИФИЗМ - идео­ло­гия, по­ли­ти­ка и об­ще­ст­вен­ное дви­же­ние, вы­сту­паю­щие про­тив войн и лю­бо­го ро­да на­си­лия.

Тер­ми­ны «Пацифизм» и «па­ци­фист» (сто­рон­ник Пацифизм) сфор­му­ли­ро­ва­ны в 1901 году груп­пой уча­ст­ни­ков 10-го Все­об­ще­го кон­грес­са ми­ра в Глаз­го и пред­ло­же­ны пре­зи­ден­том Ли­ги ми­ра и сво­бо­ды Э. Ар­но (1864-1921 годы) для обо­зна­че­ния дви­же­ния бор­цов за мир. Идео­ло­гия Пацифизма из­ло­же­на Ар­но в трак­та­те «Код ми­ра» (1901 год).

Пацифизм ос­но­ван на убе­ж­де­нии, что убий­ст­во че­ло­ве­ка че­ло­ве­ком, как и в це­лом на­си­лие в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду людь­ми, есть на­ру­ше­ние ми­ро­во­го по­ряд­ка, зло, пусть да­же и вы­ну­ж­ден­ное. Ис­то­ри­че­ски это убе­ж­де­ние по пре­иму­ще­ст­ву бы­ло свя­за­но с ре­лигиозным соз­на­ни­ем че­ло­ве­ка. Прин­цип от­ка­за от при­чи­не­ния вре­да все­му жи­во­му (ахим­са) ши­ро­ко пред­став­лен в инд. «прак­ти­че­ской фи­ло­со­фии», он по­лу­чил раз­ви­тие у ад­жи­ви­ков, в буд­диз­ме , джай­низ­ме и других. В хри­сти­ан­ском по­ни­ма­нии при­чи­на на­си­лия в ми­ре за­клю­ча­ет­ся в от­па­де­нии че­ло­ве­ка от Бо­га, на­ру­ше­нии Его во­ли и тем са­мым в раз­ру­ше­нии из­на­чаль­но­го по­ряд­ка от­но­ше­ний Бо­га, че­ло­ве­ка и ми­ра. Объ­ек­тив­ный ха­рак­тер пре­бы­ва­ния ми­ра в ис­ка­жён­ном со­стоя­нии де­ла­ет не­воз­мож­ным пол­ное из­бав­ле­ние от на­си­лия до мо­мен­та окон­чательного вос­со­еди­не­ния тво­ре­ния с Бо­гом. Вме­сте с тем на субъ­ект­ном уров­не пре­одо­ле­ние на­си­лия по­ла­га­ет­ся воз­мож­ным и да­же обя­за­тель­ным. Эпо­ха Вет­хо­го За­ве­та бы­ла да­ле­ка от идеа­ла мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния как на­ро­дов, так и отдельных лю­дей, тем не ме­нее, на­ря­ду с прин­ци­пом ог­ра­ни­че­ния мес­ти «око за око, зуб за зуб» (Левит 24:19-20), бы­ла да­на за­по­ведь «не убий» (Исход 20:13). Вет­хо­за­вет­ное про­ро­че­ст­во о вре­ме­нах, «ко­гда не под­ни­мет на­род на на­род ме­ча» (Исход 2:4), от­но­сит­ся к пер­спек­ти­ве за пре­де­ла­ми ис­то­рического вре­ме­ни . Но­вый За­вет ис­пол­нен при­зы­ва люб­ви к вра­гам (Матфей 5:43-48, Лука 6:27-28) и Бо­жия бла­го­сло­ве­ния ми­ро­твор­цам (Матфей 5:9). Да­же в ус­ло­ви­ях объ­ек­тив­но су­ще­ст­вую­ще­го на­си­лия в об­ще­ст­ве, по хри­стиа­нскому учению, не сле­дует воз­да­вать «злом за зло», по воз­мож­но­сти быть «в ми­ре со все­ми людь­ми» (Римляне 12:17-18). По­сле­до­ва­тель­ный и бес­ком­про­мисс­ный Пацифизм ха­рак­те­рен для не­ко­то­рых ере­тических дви­же­ний и хри­сти­ан­ских на­прав­ле­ний: ка­та­ры, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, швей­цар­ские бра­тья, мо­рав­ские бра­тья, гут­тер­ское брат­ст­во, ква­ке­ры, мен­но­ни­ты, ду­хо­бор­цы , мо­ло­ка­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, тол­стов­цы и другие.

Фи­лософское ос­мыс­ле­ние Пацифизма име­ет свои ис­то­ки в уче­нии древне-греческих на­тур­фи­ло­со­фов о кос­мо­се как ми­ро­вом по­ряд­ке, гар­мо­нии и рав­но­ве­сии. Пи­фа­гор учил жить в со­гла­сии, тво­рить доб­ро вра­гам, не уби­вать не­вин­ных жи­вот­ных, не на­но­сить вре­да рас­те­ни­ям. Со­стоя­ние ми­ра в Римской им­пе­рии вос­пе­вал Вер­ги­лий. В сто­ической тра­ди­ции идеи Пацифизма раз­ви­ва­ли Ци­це­рон, Се­не­ка, Марк Ав­ре­лий , в позд­ней ан­тич­но­сти - Мак­ро­бий, Бо­эций. В сред­ние ве­ка на па­ци­фи­ст­ские тео­рии оп­ре­де­ляю­щее влия­ние ока­зы­ва­ло хри­сти­ан­ст­во. В эпо­ху Про­све­ще­ния раз­ра­ба­ты­ва­лась идея «веч­но­го ми­ра» (М. де Бетюн Сюл­ли, Ш. Сен-Пьер, Ж.Ж. Рус­со) - сое­ди­не­ние всех ев­ропейских го­су­дар­ств, вклю­чая Рос­сию, в еди­ный со­юз. Сре­ди мыс­ли­те­лей Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни, раз­ви­вав­ших идеи Пацифизма, - Эразм Рот­тер­дам­ский, Ф. Пас­си, Л.Н. Тол­стой , Б. фон Зут­нер, Ма­хат­ма Ган­ди, М.Л. Кинг. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью идеи Пацифизма поль­зо­ва­лись по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны, 1920-е годы из­вест­ны как «эра па­ци­физ­ма» (соз­да­ние Ли­ги На­ций, Кел­ло­га - Бриа­на пакт 1928 года, дви­же­ние за все­об­щее ра­зо­ру­же­ние и тому подобное). Государственные и по­ли­тические дея­те­ли (А. Бри­ан, П. Пен­ле­ве во Фран­ции, Р. Се­сил, О.Чем­бер­лен в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ф.Кел­лог, У. Бо­ра в США и другие) ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ли па­ци­фи­ст­скую ри­то­ри­ку для оп­рав­да­ния сво­их дей­ст­вий на ме­ж­ду­народной аре­не (дик­то­ва­лись пре­ж­де все­го ин­те­ре­са­ми их собственных го­су­дарств). В западно- ев­ропейских стра­нах 1920-1930-х годов апел­ля­ция к па­ци­фи­ст­ским на­строе­ни­ям на­се­ле­ния бы­ла важ­ным фак­то­ром и при про­ве­де­нии внутренней по­ли­ти­ки, для ус­пе­ха на вы­бо­рах в пред­ста­вительные ор­га­ны вла­сти.

В Рос­сии в конце XIX - начала XX веков тео­ре­тическую ба­зу Пацифизма раз­ра­ба­ты­ва­ли юри­сты и со­цио­ло­ги М.А. Эн­гель­гардт («Веч­ный мир и ра­зо­ру­же­ние», 1899 год), Ф.Ф. Мар­тенс («Со­вре­мен­ное ме­ж­ду­на­род­ное пра­во ци­ви­ли­зо­ван­ных на­ро­дов», тома 1-2, 1882-1883 годы), Л.А. Ка­ма­ров­ский («Глав­ные мо­мен­ты идеи ми­ра в ис­то­рии», 1895 год), М.А. Тау­бе («Прин­ци­пы ми­ра и пра­ва в ме­ж­ду­на­род­ных столк­но­ве­ни­ях сред­них ве­ков», 1899 год), князь В.В. Те­ни­шев («Веч­ный мир и ме­ж­ду­на­род­ный тре­тей­ский суд», 1909 год) и другие. Российский Пацифизм по­лу­чил государственную под­держ­ку в фор­ме ини­ции­ро­ван­ной Рос­си­ей Ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по во­про­су ог­ра­ни­че­ния воо­ру­же­ний и уч­ре­ж­де­ния ме­ж­ду­народного ар­бит­ра­жа (1899 год) . В раз­ви­тие этой ини­циа­ти­вы на Га­аг­ских кон­фе­рен­ци­ях ми­ра 1899 и 1907 годов бы­ли при­ня­ты ме­ж­ду­народные кон­вен­ции о за­ко­нах и обы­ча­ях вой­ны, став­шие не­отъ­ем­ле­мой ча­стью норм ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва. В начале XX века Пацифизм при­нял в Рос­сии фор­му ан­ти­во­ен­но­го дви­же­ния, он имел об­щественную под­держ­ку пре­ж­де все­го в ин­тел­ли­гент­ских кру­гах. Соз­да­ны Санкт-Пе­тербургское и Московское общества ми­ра, Ки­ев­ское общество дру­зей ми­ра (все в 1909 году) и другие. Впер­вые де­ле­га­ция па­ци­фи­стов из Рос­сии при­ня­ла официальное уча­стие в 18-м Все­об­щем кон­грес­се ми­ра в Сток­голь­ме (1910 год), гла­ва российской де­ле­га­ции Па­вел Д. Дол­го­ру­ков был из­бран ви­це-пре­зи­ден­том кон­грес­са. В по­сле­дую­щий ис­то­рический пе­ри­од до 1990-х годов российский Пацифизм как дви­же­ние не имел дос­та­точ­ных по­ли­тических ус­ло­вий для не­за­ви­си­мо­го раз­ви­тия, ус­ту­пил ме­сто дви­же­нию сто­рон­ни­ков ми­ра, на­прав­ляв­ше­му­ся партийной и госсударственной вла­стью.

В современном ми­ре по­ня­тие «Пацифизм» ис­поль­зу­ет­ся для обо­зна­че­ния ми­ро­воз­зренческой и нрав­ственной по­зи­ции, идео­ло­гии об­щественного дви­же­ния. В ка­че­ст­ве ми­ро­воз­зренческой по­зи­ции Пацифизм мо­жет не ог­ра­ни­чи­вать­ся ан­ти­во­ен­ной ус­та­нов­кой, но пред­став­лять различные док­три­ны не­на­си­лия, пас­сив­но­го со­про­тив­ле­ния, мо­раль­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния, нрав­ст­вен­ной чис­то­ты. В ка­че­ст­ве нравственной по­зи­ции Пацифизм оз­на­ча­ет ин­ди­ви­ду­аль­ный от­каз от на­си­лия и со­уча­стия в нём, в ча­ст­но­сти от­каз от служ­бы в ар­мии и от то­го, что­бы брать в ру­ки ору­жие. В ро­ли идео­ло­гии Пацифизм обос­но­вы­ва­ет не­об­хо­ди­мость и воз­мож­ность ус­та­нов­ле­ния все­об­ще­го ми­ра, ис­поль­зуя взаи­мо­свя­зан­ные прин­ци­пы: аб­со­лют­ной не­до­пус­ти­мо­сти вой­ны, аб­со­лют­но­го за­пре­та на­си­лия или при­ме­не­ния си­лы и аб­со­лют­ной не­при­ем­ле­мо­сти убий­ст­ва. Как об­щественное дви­же­ние Пацифизм пред­по­ла­га­ет ши­ро­кую про­па­ган­ду ми­ро­творческих идей и цен­но­стей, про­ве­де­ние ма­ни­фе­ста­ций в за­щи­ту ми­ра, осу­ж­де­ние гон­ки воо­ру­же­ний, при­зыв к сни­же­нию во­енной ак­тив­но­сти го­су­дарств, ра­то­ва­ние за мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние ме­ж­ду­народных и внут­ри­го­су­дарственных кон­флик­тов, осуж­де­ние тер­ро­риз­ма меж­ду­на­род­но­го. К совркмкнным па­ци­фи­ст­ским ор­га­ни­за­ци­ям от­но­сят­ся: Ме­ж­ду­народное бю­ро ми­ра (ос­но­ва­но в 1891-1892 годы), Все­мир­ный со­вет ми­ра (1949-1950 годы), Па­гу­ош­ское дви­же­ние, Ме­ж­ду­народная кри­зис­ная груп­па (ос­но­ва­на в 1995 году) и другие. Они тес­но взаи­мо­дей­ст­ву­ют с ме­ж­ду­народными и меж­пра­ви­тельственными ор­га­ни­за­ция­ми [ ООН , ЮНЕСКО, ЮНКТАД (Кон­фе­рен­ция ООН по тор­гов­ле и раз­ви­тию), Дви­же­ние не­при­сое­ди­не­ния и другие].

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