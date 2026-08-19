ПАЦИФИЗМ
ПАЦИФИЗМ - идеология, политика и общественное движение, выступающие против войн и любого рода насилия.
Термины «Пацифизм» и «пацифист» (сторонник Пацифизм) сформулированы в 1901 году группой участников 10-го Всеобщего конгресса мира в Глазго и предложены президентом Лиги мира и свободы Э. Арно (1864-1921 годы) для обозначения движения борцов за мир. Идеология Пацифизма изложена Арно в трактате «Код мира» (1901 год).
Пацифизм основан на убеждении, что убийство человека человеком, как и в целом насилие в отношениях между людьми, есть нарушение мирового порядка, зло, пусть даже и вынужденное. Исторически это убеждение по преимуществу было связано с религиозным сознанием человека. Принцип отказа от причинения вреда всему живому (ахимса) широко представлен в инд. «практической философии», он получил развитие у адживиков, в буддизме, джайнизме и других. В христианском понимании причина насилия в мире заключается в отпадении человека от Бога, нарушении Его воли и тем самым в разрушении изначального порядка отношений Бога, человека и мира. Объективный характер пребывания мира в искажённом состоянии делает невозможным полное избавление от насилия до момента окончательного воссоединения творения с Богом. Вместе с тем на субъектном уровне преодоление насилия полагается возможным и даже обязательным. Эпоха Ветхого Завета была далека от идеала мирного сосуществования как народов, так и отдельных людей, тем не менее, наряду с принципом ограничения мести «око за око, зуб за зуб» (Левит 24:19-20), была дана заповедь «не убий» (Исход 20:13). Ветхозаветное пророчество о временах, «когда не поднимет народ на народ меча» (Исход 2:4), относится к перспективе за пределами исторического времени. Новый Завет исполнен призыва любви к врагам (Матфей 5:43-48, Лука 6:27-28) и Божия благословения миротворцам (Матфей 5:9). Даже в условиях объективно существующего насилия в обществе, по христианскому учению, не следует воздавать «злом за зло», по возможности быть «в мире со всеми людьми» (Римляне 12:17-18). Последовательный и бескомпромиссный Пацифизм характерен для некоторых еретических движений и христианских направлений: катары, адвентисты седьмого дня, швейцарские братья, моравские братья, гуттерское братство, квакеры, меннониты, духоборцы, молокане, пятидесятники, толстовцы и другие.
Философское осмысление Пацифизма имеет свои истоки в учении древне-греческих натурфилософов о космосе как мировом порядке, гармонии и равновесии. Пифагор учил жить в согласии, творить добро врагам, не убивать невинных животных, не наносить вреда растениям. Состояние мира в Римской империи воспевал Вергилий. В стоической традиции идеи Пацифизма развивали Цицерон, Сенека, Марк Аврелий, в поздней античности - Макробий, Боэций. В средние века на пацифистские теории определяющее влияние оказывало христианство. В эпоху Просвещения разрабатывалась идея «вечного мира» (М. де Бетюн Сюлли, Ш. Сен-Пьер, Ж.Ж. Руссо) - соединение всех европейских государств, включая Россию, в единый союз. Среди мыслителей Нового и Новейшего времени, развивавших идеи Пацифизма, - Эразм Роттердамский, Ф. Пасси, Л.Н. Толстой, Б. фон Зутнер, Махатма Ганди, М.Л. Кинг. Особой популярностью идеи Пацифизма пользовались после 1-й мировой войны, 1920-е годы известны как «эра пацифизма» (создание Лиги Наций, Келлога - Бриана пакт 1928 года, движение за всеобщее разоружение и тому подобное). Государственные и политические деятели (А. Бриан, П. Пенлеве во Франции, Р. Сесил, О.Чемберлен в Великобритании, Ф.Келлог, У. Бора в США и другие) активно использовали пацифистскую риторику для оправдания своих действий на международной арене (диктовались прежде всего интересами их собственных государств). В западно- европейских странах 1920-1930-х годов апелляция к пацифистским настроениям населения была важным фактором и при проведении внутренней политики, для успеха на выборах в представительные органы власти.
В России в конце XIX - начала XX веков теоретическую базу Пацифизма разрабатывали юристы и социологи М.А. Энгельгардт («Вечный мир и разоружение», 1899 год), Ф.Ф. Мартенс («Современное международное право цивилизованных народов», тома 1-2, 1882-1883 годы), Л.А. Камаровский («Главные моменты идеи мира в истории», 1895 год), М.А. Таубе («Принципы мира и права в международных столкновениях средних веков», 1899 год), князь В.В. Тенишев («Вечный мир и международный третейский суд», 1909 год) и другие. Российский Пацифизм получил государственную поддержку в форме инициированной Россией Международной конференции по вопросу ограничения вооружений и учреждения международного арбитража (1899 год). В развитие этой инициативы на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 годов были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, ставшие неотъемлемой частью норм международного гуманитарного права. В начале XX века Пацифизм принял в России форму антивоенного движения, он имел общественную поддержку прежде всего в интеллигентских кругах. Созданы Санкт-Петербургское и Московское общества мира, Киевское общество друзей мира (все в 1909 году) и другие. Впервые делегация пацифистов из России приняла официальное участие в 18-м Всеобщем конгрессе мира в Стокгольме (1910 год), глава российской делегации Павел Д. Долгоруков был избран вице-президентом конгресса. В последующий исторический период до 1990-х годов российский Пацифизм как движение не имел достаточных политических условий для независимого развития, уступил место движению сторонников мира, направлявшемуся партийной и госсударственной властью.
В современном мире понятие «Пацифизм» используется для обозначения мировоззренческой и нравственной позиции, идеологии общественного движения. В качестве мировоззренческой позиции Пацифизм может не ограничиваться антивоенной установкой, но представлять различные доктрины ненасилия, пассивного сопротивления, морального совершенствования, нравственной чистоты. В качестве нравственной позиции Пацифизм означает индивидуальный отказ от насилия и соучастия в нём, в частности отказ от службы в армии и от того, чтобы брать в руки оружие. В роли идеологии Пацифизм обосновывает необходимость и возможность установления всеобщего мира, используя взаимосвязанные принципы: абсолютной недопустимости войны, абсолютного запрета насилия или применения силы и абсолютной неприемлемости убийства. Как общественное движение Пацифизм предполагает широкую пропаганду миротворческих идей и ценностей, проведение манифестаций в защиту мира, осуждение гонки вооружений, призыв к снижению военной активности государств, ратование за мирное урегулирование международных и внутригосударственных конфликтов, осуждение терроризма международного. К совркмкнным пацифистским организациям относятся: Международное бюро мира (основано в 1891-1892 годы), Всемирный совет мира (1949-1950 годы), Пагуошское движение, Международная кризисная группа (основана в 1995 году) и другие. Они тесно взаимодействуют с международными и межправительственными организациями [ООН, ЮНЕСКО, ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), Движение неприсоединения и другие].