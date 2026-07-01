ПАЧУКА

ПАЧУКА - город в центральной части Мексики , административный центр штата Идальго.

Население 267,9 тысяч человек (2012 год); вме­сте с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 0,5 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на Мек­си­кан­ском на­го­рье, на высоте около 2400 м, в 100 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Ме­хи­ко; к се­ве­ру от го­ро­да - хре­бет Сьер­ра-де-Па­чу­кa. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Железно-дорожная стан­ция. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Ин­хень­е­ро-Ху­ан-Гиль­ер­мо-Виль­я­са­на (1975 год).

Ос­но­ван ис­пан­ца­ми в конце 1520-х годов на мес­те древ­не­го по­се­ле­ния ин­дей­цев . В середине XVI века близ Пачука об­на­ру­же­ны и на­ча­ли ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вать­ся ме­сто­ро­ж­де­ния се­реб­ра. В XVII-XVIII веках Пачука (на­ря­ду с со­сед­ним городом Ми­не­раль-дель-Мон­те) - один из ве­ду­щих цен­тров до­бы­чи се­реб­ра на тер­ри­то­рии современной Мек­си­ки. В 1812 году ос­во­бо­ж­дён от испанского гос­под­ства; в 1813 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Во­енные дей­ст­вия и внут­ри­по­ли­тическая не­ста­биль­ность ста­ли при­чи­ной кри­зи­са гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности. 2-я половина XIX - начало XX веков - пе­ри­од эко­но­мического рас­цве­та го­ро­да (на­ча­та так­же до­бы­ча зо­ло­та, руд цин­ка, оло­ва); с 1869 года Пачука - административный центр шта­та Идаль­го. К началу XXI века до­бы­ча руд ме­тал­лов на большей части шахт ос­та­нов­ле­на (ве­дёт­ся не­зна­чительная до­бы­ча зо­ло­та и се­реб­ра).

Од­на из ста­рей­ших по­стро­ек Пачука - со­бор бывшего монастыря Святого Фран­ци­ска в сти­ле ба­рок­ко (1595-1596 годы, архитектор Ф. Фран­си­ско де То­ран­тос); со­хра­ни­лась так­же мо­на­стыр­ская ча­сов­ня Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Лус с ин­терь­е­ром в сти­ле чур­ри­ге­ре­ско (1660-1667 годы). Сре­ди других куль­то­вых со­ору­же­ний: церковь Асун­сь­он (XVIII век), церковь Ди­ви­но-Саль­ва­дор в сти­ле нео­го­ти­ки (1870-1901 годы), ба­зи­ли­ка Ме­нор-де-Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Гва­делупе в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1907-1952 годы). Ис­то­рический центр Пачука во мно­гом со­хра­нил об­лик XVIII-XIX веков, в том числе жи­лую за­строй­ку (Ка­хас-Реа­лес, конца XVII века, и другие). В XIX - начале XX веков строи­лись бо­га­тые особ­ня­ки и об­щественные зда­ния: бывшая боль­ни­ца Сан-Ху­ан-де-Дьос (1-я половина XIX века, ны­не рек­то­рат Ав­то­ном­но­го унивесрситета шта­та Идаль­го), административное зда­ние Ка­хас-де- Сан-Ра­фа­эль ком­па­нии «Real del Monte y Pachuca» (XIX века; ны­не Му­зей ис­то­рии гор­но­го де­ла Пачука), особ­няк Ф. Ру­ле (конец XIX века, ны­не Па­ла­сио-Му­ни­си­паль), железно-дорожная стан­ция (конец XIX века), зда­ние бан­ка «Ban­comer» (1902 год), ча­со­вая баш­ня Ре­лох-Мо­ну­мен­таль (1906-1910 годы, архитектор Т. Кор­де­ро; оба - в фор­мах не­оклас­си­циз­ма). Сре­ди по­стро­ек середина XX века - особ­няк «Ла Па­лан­ка» (1934-1937 годы, архитектор Ф. Спо­та), зда­ние те­ат­ра «Идаль­го Бар­то­ло­ме де Ме­ди­на» в ду­хе не­оклас­си­циз­ма (1957-1963 годы) и другие. С начала XXI века со­ору­жа­ют­ся зда­ния в сти­лях пост­мо­дер­низ­ма и хай - те­ка, в том числе парк куль­ту­ры имени Д.Бен-Гу­рио­на с кон­церт­ным за­лом «Го­та де Пла­та» (2004-2005 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. Ва­рон, Аб­ра­хам Мет­та, Алекс Мет­та, ар­хитекторское бю­ро «Migdal Ar­qui­tectos»), библиотекой имени Р. Га­ри­бая (2007 год), ком­плек­сом «Мун­до фут­боль» (2004-2011 годы, архитектор Р. Каль­де­рон Сор­ри­лья; Зал Сла­вы фут­бо­ла и ин­тер­ак­тив­ный центр), кон­фе­ренц-цен­тром «Ту­со­фо­рум»; в цен­тре пар­ка - мо­за­ич­ная площадь «По­свя­ще­ние жен­щи­нам ми­ра» (2005 год, по про­ек­ту Б.Г. Ави­ле­са). Сре­ди других по­стро­ек Пачука начала XXI века - гос­ти­ни­ца «Ка­ми­но Ре­аль» (2005 год), офис­ный центр «Тор­ре При­сма» (2007 год).

Пачука - ве­ду­щий об­ра­зо­вательный и на­учный центр шта­та. Ав­то­ном­ный университет шта­та Идаль­го (1869 год), По­ли­тех­нический университет Пачука (2003 год), Тех­но­ло­гический институт Пачука (1938 год) и другие ву­зы. Му­зеи: ис­то­рии гор­но­го де­ла Пачука (1987 год), ес­тественно-ис­то­рический «Эль Реи­ле­те» (1997 год, при му­зее дей­ст­ву­ют об­сер­ва­то­рия и пла­не­та­рий), ре­гио­наль­ный ис­то­рический (па­леон­то­ло­гическая экс­по­зи­ция, а так­же пред­ме­ты искусства и куль­ту­ры до­ко­лум­бо­ва вре­ме­ни и ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да), ми­не­ра­ло­гический, фо­то­гра­фии и другие. Те­ат­ры: «Идаль­го Бар­то­ло­ме де Ме­ди­на» (труп­па с 1887 года; дра­ма, ба­лет), «Сан-Фран­си­ско» (1993 год; опе­ра, кон­цер­ты).

Фут­боль­ный клуб «Па­чу­ка» - мно­го­крат­ный чем­пи­он стра­ны, 4-крат­ный (2002, 2007, 2008, 2010 годы) по­бе­ди­тель Ли­ги чем­пио­нов КОНКАКАФ (стран Северной и Центральной Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­ди­оне «Идаль­го» (1993 год; 36 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра услуг (за­ня­то свыше 80% ра­бо­таю­щих, начало 2010-х годов); ве­ду­щие сек­то­ра - оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, бан­ков­ский и стра­хо­вой биз­нес, транс­порт и ло­ги­сти­ка. Пачука - центр ту­риз­ма, главным образом внут­рен­не­го (около 300 тысяч человек в год).

Большая часть промышленных пред­при­ятий мел­кие и сред­ние. Про­изводство про­дук­тов пи­та­ния (ки­сло­мо­лоч­ная про­дук­ция, мо­ро­же­ное и другие), оде­ж­ды и ко­же­вен­но-обув­ных из­де­лий, кос­ме­тических то­ва­ров, обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой промышленности, ав­то­мо­биль­ных де­та­лей и уз­лов, упа­ко­воч­ных и стро­ительных ма­те­риа­лов, ме­бе­ли.

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