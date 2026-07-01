ПАЧУКА
ПАЧУКА - город в центральной части Мексики, административный центр штата Идальго.
Население 267,9 тысяч человек (2012 год); вместе с пригородами образует агломерацию с населением свыше 0,5 миллиона человек. Расположен на Мексиканском нагорье, на высоте около 2400 м, в 100 км к северо-востоку от Мехико; к северу от города - хребет Сьерра-де-Пачукa. Узел автомобильных дорог. Железно-дорожная станция. Региональный аэропорт Инхеньеро-Хуан-Гильермо-Вильясана (1975 год).
Основан испанцами в конце 1520-х годов на месте древнего поселения индейцев. В середине XVI века близ Пачука обнаружены и начали активно разрабатываться месторождения серебра. В XVII-XVIII веках Пачука (наряду с соседним городом Минераль-дель-Монте) - один из ведущих центров добычи серебра на территории современной Мексики. В 1812 году освобождён от испанского господства; в 1813 году получил статус города. Военные действия и внутриполитическая нестабильность стали причиной кризиса горнодобывающей промышленности. 2-я половина XIX - начало XX веков - период экономического расцвета города (начата также добыча золота, руд цинка, олова); с 1869 года Пачука - административный центр штата Идальго. К началу XXI века добыча руд металлов на большей части шахт остановлена (ведётся незначительная добыча золота и серебра).
Одна из старейших построек Пачука - собор бывшего монастыря Святого Франциска в стиле барокко (1595-1596 годы, архитектор Ф. Франсиско де Торантос); сохранилась также монастырская часовня Нуэстра-Сеньора-де-ла-Лус с интерьером в стиле чурригереско (1660-1667 годы). Среди других культовых сооружений: церковь Асунсьон (XVIII век), церковь Дивино-Сальвадор в стиле неоготики (1870-1901 годы), базилика Менор-де-Нуэстра-Сеньора-де-Гваделупе в стиле неоклассицизма (1907-1952 годы). Исторический центр Пачука во многом сохранил облик XVIII-XIX веков, в том числе жилую застройку (Кахас-Реалес, конца XVII века, и другие). В XIX - начале XX веков строились богатые особняки и общественные здания: бывшая больница Сан-Хуан-де-Дьос (1-я половина XIX века, ныне ректорат Автономного унивесрситета штата Идальго), административное здание Кахас-де- Сан-Рафаэль компании «Real del Monte y Pachuca» (XIX века; ныне Музей истории горного дела Пачука), особняк Ф. Руле (конец XIX века, ныне Паласио-Мунисипаль), железно-дорожная станция (конец XIX века), здание банка «Bancomer» (1902 год), часовая башня Релох-Монументаль (1906-1910 годы, архитектор Т. Кордеро; оба - в формах неоклассицизма). Среди построек середина XX века - особняк «Ла Паланка» (1934-1937 годы, архитектор Ф. Спота), здание театра «Идальго Бартоломе де Медина» в духе неоклассицизма (1957-1963 годы) и другие. С начала XXI века сооружаются здания в стилях постмодернизма и хай-тека, в том числе парк культуры имени Д.Бен-Гуриона с концертным залом «Гота де Плата» (2004-2005 годы, архитекторы Х. Варон, Абрахам Метта, Алекс Метта, архитекторское бюро «Migdal Arquitectos»), библиотекой имени Р. Гарибая (2007 год), комплексом «Мундо футболь» (2004-2011 годы, архитектор Р. Кальдерон Соррилья; Зал Славы футбола и интерактивный центр), конференц-центром «Тусофорум»; в центре парка - мозаичная площадь «Посвящение женщинам мира» (2005 год, по проекту Б.Г. Авилеса). Среди других построек Пачука начала XXI века - гостиница «Камино Реаль» (2005 год), офисный центр «Торре Присма» (2007 год).
Пачука - ведущий образовательный и научный центр штата. Автономный университет штата Идальго (1869 год), Политехнический университет Пачука (2003 год), Технологический институт Пачука (1938 год) и другие вузы. Музеи: истории горного дела Пачука (1987 год), естественно-исторический «Эль Реилете» (1997 год, при музее действуют обсерватория и планетарий), региональный исторический (палеонтологическая экспозиция, а также предметы искусства и культуры доколумбова времени и колониального периода), минералогический, фотографии и другие. Театры: «Идальго Бартоломе де Медина» (труппа с 1887 года; драма, балет), «Сан-Франсиско» (1993 год; опера, концерты).
Футбольный клуб «Пачука» - многократный чемпион страны, 4-кратный (2002, 2007, 2008, 2010 годы) победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна); принимает соперников на стадионе «Идальго» (1993 год; 36 тысяч мест).
Основа городской экономики - сфера услуг (занято свыше 80% работающих, начало 2010-х годов); ведущие сектора - оптовая и розничная торговля, банковский и страховой бизнес, транспорт и логистика. Пачука - центр туризма, главным образом внутреннего (около 300 тысяч человек в год).
Большая часть промышленных предприятий мелкие и средние. Производство продуктов питания (кисломолочная продукция, мороженое и другие), одежды и кожевенно-обувных изделий, косметических товаров, оборудования для пищевой промышленности, автомобильных деталей и узлов, упаковочных и строительных материалов, мебели.