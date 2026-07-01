ПАЧЕВ БЕКМУРЗА МАШЕВИЧ
ПАЧЕВ БЕКМУРЗА МАШЕВИЧ - кабардинский поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардинской литературы.
Родился в крестьянской семье. Был батраком у местных князей (до 1874 года). В 1880-е годы для записи своих произведений изобрёл алфавит на основе арабской графики. Ранняя поэзия Пачев (поэма «Как Бекмурза собирался жениться», сочинение 1882 года; стихотворения «Плач Сосруко», «Плач Ногая» и другие) тесно связана с фольклорной традицией; многие песни Пачева стали народными: «Плач Карачая», «Песнь об Алихане Каширгове», «Песня Залимгери Керефова», «Песнь Максиды». Заметное место в творчестве Пачева занимают сатирические стихотворения («Хвастун», «Лицемер», «Болтун», «Вор» и другие). Теме извечной кровавой вражды князей и народа посвящена поэма Пачева «Кинжал» (сочинения 1909-1910 годы). В созданной в послереволюционные годы поэме «Катханов Назир» - драма человека, не сумевшего найти своё место в новой действительности. Произведения 2-й половины 1920-х - начала 1930-х годов пронизаны историческим оптимизмом: поэмы «Моё слово о Москве» (1925 год), «Кабарда» (1935 год) и другие. Неопубликованное литературное наследие Пачева, хранившееся в Кабардино-Балкарском НИИ, сгорело в годы Великой Отечественной войны.
Сочинения:
Собрание сочинений. Нальчик, 1963 год (на кабардинском языке);
Стихи. Нальчик, 1967 год;
Сочинения. Нальчик, 1996 год (на кабардинском языке).