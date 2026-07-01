ПАЧЕВ БЕКМУРЗА МАШЕВИЧ

ПАЧЕВ БЕКМУРЗА МАШЕВИЧ - кабардинский поэт, певец-сказитель, один из основоположников кабардинской литературы.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Был бат­ра­ком у ме­ст­ных кня­зей (до 1874 года). В 1880-е годы для за­пи­си сво­их про­из­ве­де­ний изо­брёл ал­фа­вит на ос­но­ве арабской гра­фи­ки. Ран­няя по­эзия Пачев (по­эма «Как Бек­мур­за со­би­рал­ся же­нить­ся», сочинение 1882 года; сти­хо­тво­ре­ния «Плач Со­сру­ко», «Плач Но­гая» и другие) тес­но свя­за­на с фольк­лор­ной тра­ди­ци­ей; многие пес­ни Пачева ста­ли на­род­ны­ми: «Плач Ка­ра­чая», «Песнь об Али­ха­не Ка­шир­го­ве», «Пес­ня За­лим­ге­ри Ке­ре­фо­ва», «Песнь Мак­си­ды». За­мет­ное ме­сто в твор­че­ст­ве Пачева за­ни­ма­ют са­ти­рические сти­хо­тво­ре­ния («Хва­стун», «Ли­це­мер», «Бол­тун», «Вор» и другие). Те­ме из­веч­ной кро­ва­вой вра­ж­ды кня­зей и на­ро­да по­свя­ще­на по­эма Пачева «Кин­жал» (сочинения 1909-1910 годы). В соз­дан­ной в по­сле­ре­во­люционные го­ды по­эме «Кат­ха­нов На­зир» - дра­ма че­ло­ве­ка, не су­мев­ше­го най­ти своё ме­сто в но­вой дей­стви­тель­но­сти. Про­из­ве­де­ния 2-й половины 1920-х - начала 1930-х годов про­ни­за­ны ис­то­рическим оп­ти­мизмом: по­эмы «Моё сло­во о Мо­ск­ве» (1925 год), «Ка­бар­да» (1935 год) и другие. Неопуб­ли­ко­ван­ное литературное на­сле­дие Пачева, хра­нив­шее­ся в Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ском НИИ, сго­ре­ло в го­ды Великой Отечественной вой­ны .

Сочинения:

Собрание сочинений. Наль­чик, 1963 год (на ка­бардинском языке);

Сти­хи. Наль­чик, 1967 год;

Со­чи­не­ния. Наль­чик, 1996 год (на ка­бардинском языке).

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