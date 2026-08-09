ПАЧАКАМАК

ПАЧАКАМАК - городище на побережье Перу, в 1 км от устья реки Лурин, на её северном берегу, в 40 км от современного города Лима.

Об­щая площадь 572 га, центральной час­ти - около 250 га. Впер­вые опи­са­но испанскими ав­то­ра­ми М. де Эс­те­те в 1534 году, П. Сье­са де Ле­он и П. де ла Гас­ка в 1553 году как центр куль­та (и па­лом­ни­че­ст­ва из других рай­онов по­бе­ре­жья) ме­ст­но­го бо­же­ст­ва Ич­сма (Ич­ма; ин­ки на­зва­ли его Па­ча­ка­мак - «Тво­рец Зем­ли»). Пер­вые ра­бо­ты про­вёл нем. ар­хео­лог М. Уле в 1896 году, соз­дав­ший на ос­но­ве по­лу­чен­ных ма­те­риа­лов пер­вую в анд­ской ар­хео­ло­гии стра­ти­гра­фическую шка­лу. Рас­коп­ки ве­ли пе­ру­анские (Х. Те­льо в 1940 году и 1942 году; А. Хи­ме­нес Бор­ха и А. Буэ­но в 1960-1970-е годы и другие) и американские (У. Стронг и Дж. Кор­бетт в 1941-1942 годы) ар­хео­ло­ги. С 1999 года в Пачакамаке ра­бо­та­ет про­ект «Ич­сма» (Сво­бод­ный университет Брюс­се­ля и Национальный институт куль­ту­ры Пе­ру) под руководством П. Эк­хау­та; с 2003 года - про­ект «Па­ча­ка­мак» под руководством И. Ши­ма­ды (США), Р. Се­гу­ры и М. Ро­с­тво­ров­ски (Пе­ру).

Пер­вое по­се­ле­ние свя­за­но с куль­ту­рой Ли­ма (Пачакамак I, I век до нашей эры - VII век новой эры). Со­ору­же­ния это­го вре­ме­ни («Древ­ний храм», ве­ро­ят­но, храм под Хра­мом Солн­ца, по­строй­ки под Пло­щадью па­лом­ни­ков) вы­пол­не­ны из не­боль­ших сыр­цо­вых кир­пи­чей. По­сле под­чи­не­ния в VII веке им­пе­ри­ей Уа­ри Пачакамак стал цен­тром рас­про­стра­не­ния её влия­ния на по­бе­режье. «Древ­ний храм» был ри­ту­аль­но за­хо­ро­нен. К пе­ри­о­ду Пачакамак II (VII-XI века) от­но­сит­ся на­ча­ло строи­тель­ст­ва «Рас­пис­но­го хра­ма» (там най­ден рез­ной де­ревянный «Идол Па­ча­ка­ма­ка» высотой 2,34 м, с дву­мя ли­ка­ми, смот­ря­щи­ми в раз­ные сто­ро­ны) и «Клад­би­ща Уле». По по­бе­ре­жью от реки Лам­бае­ке на се­ве­ре до реки Ика на юге рас­про­стра­ня­ют­ся крас­но-чёр­но-бе­лые ке­ра­ми­ческ. сосуды сти­ля Уа­ри - Па­ча­ка­мак с 2 гор­лыш­ка­ми и руч­кой-мос­ти­ком ме­ж­ду ни­ми и тка­ни, изо­бра­жаю­щие «гри­фо­на» (кры­ла­тое су­ще­ст­во с те­лом ко­шачь­е­го хищ­ни­ка и птичь­ей го­ло­вой). В XI-XII веках Пачакамак ста­но­вит­ся цен­тром куль­ту­ры Ич­сма (Пачакамак III; XI - 2-я половина XV веков), со­ору­жа­ют­ся «пи­ра­ми­ды с рам­па­ми» (пан­ду­са­ми), ра­нее ин­тер­пре­ти­ро­вав­шие­ся как ри­ту­аль­ные ком­плек­сы, но, по мне­нию П. Эк­хау­та, слу­жив­шие ре­зи­ден­ция­ми ме­ст­ных пра­ви­те­лей, а по­сле их смер­ти ста­но­вив­шие­ся мав­зо­лея­ми. Около 1470 года Пачакамак доб­ро­воль­но при­знал власть инк­ско­го императора. Ту­пак Юпан­ки, по­лу­чив в об­мен ряд при­ви­ле­гий, и пре­вра­тил­ся в од­но из важ­ней­ших об­ще­им­пер­ских свя­ти­лищ. В 1533 году испанский кон­ки­ста­дор Э. Пи­сар­ро (брат Ф. Пи­сар­ро) раз­гра­бил Пачакамак и унич­то­жил де­ревянную ста­тую бо­га Пачакамак.

Пачакамак де­лит­ся на 4 «сек­то­ра», об­ра­зо­ван­ных внеш­ни­ми и внутренними сте­на­ми. Сек­тор I рас­по­ло­жен на об­ры­ви­стом мы­су над до­ли­ной реки Лypин. Его цен­тром был Храм Па­ча­ка­ма­ка, со­ору­жён­ный на мес­те «Древ­не­го хра­ма»: пря­мо­уголь­ное зда­ние на сту­пен­ча­той плат­фор­ме из сыр­ца; сте­ны с фре­ска­ми, изо­бра­жав­ши­ми птиц, рыб, лю­дей, рас­те­ния. К хра­му при­мы­кал двор, ок­ру­жён­ный сте­ной, а так­же инк­ский Храм Солн­ца. Сек­тор II вклю­ча­ет: 14 «пи­ра­мид с рам­па­ми», вы­стро­ен­ных из сыр­цо­вых кир­пи­чей и бло­ков ут­рам­бо­ван­ной зем­ли, - мно­го­уров­не­вых ком­плек­сов плат­форм, дос­туп на ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез ко­рот­кие пан­ду­сы; Пло­щадь па­лом­ни­ков; Ак­ль­яу­а­си, или Дом «не­вест Солн­ца» (на ке­чуа - «ак­ль­я­ко­на», или «ма­ма­ко­на»); Дом ки­пу; Дво­рец Тау­ри-Чум­пи. В сек­то­ре III на­хо­ди­лось мно­го до­мов с де­ревянными кар­ка­са­ми, об­ли­цо­ван­ны­ми гли­ной (так называемая тех­ни­ка кин­ча), и зо­на мо­гиль­ни­ков . Вы­де­ля­ют­ся стоя­щие на мас­сив­ных плат­фор­мах «двор­цы» с баш­ней, к ко­то­рым при­мы­ка­ли строе­ния и дво­ры. Квар­та­лы за­страи­ва­лись вплот­ную, внутренние ком­му­ни­ка­ции осу­ще­ст­в­ля­лись по вер­ху ши­ро­ких стен. В сек­то­ре IV, рас­по­ло­жен­ном за Внеш­ней сте­ной, най­де­ны сле­ды пя­ти пря­мых стен, иду­щих па­рал­лель­но и пер­пен­ди­ку­ляр­но Внеш­ней сте­не, их функ­ции и да­ти­ров­ка не­из­вест­ны. С за­па­да к го­ро­ди­щу при­мы­ка­ет ал­лю­ви­аль­ная рав­ни­на. Ны­не в Пачакамак рас­по­ло­жен Ар­хео­ло­гический му­зей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)