ПАЧАКАМАК
ПАЧАКАМАК - городище на побережье Перу, в 1 км от устья реки Лурин, на её северном берегу, в 40 км от современного города Лима.
Общая площадь 572 га, центральной части - около 250 га. Впервые описано испанскими авторами М. де Эстете в 1534 году, П. Сьеса де Леон и П. де ла Гаска в 1553 году как центр культа (и паломничества из других районов побережья) местного божества Ичсма (Ичма; инки назвали его Пачакамак - «Творец Земли»). Первые работы провёл нем. археолог М. Уле в 1896 году, создавший на основе полученных материалов первую в андской археологии стратиграфическую шкалу. Раскопки вели перуанские (Х. Тельо в 1940 году и 1942 году; А. Хименес Борха и А. Буэно в 1960-1970-е годы и другие) и американские (У. Стронг и Дж. Корбетт в 1941-1942 годы) археологи. С 1999 года в Пачакамаке работает проект «Ичсма» (Свободный университет Брюсселя и Национальный институт культуры Перу) под руководством П. Экхаута; с 2003 года - проект «Пачакамак» под руководством И. Шимады (США), Р. Сегуры и М. Ростворовски (Перу).
Первое поселение связано с культурой Лима (Пачакамак I, I век до нашей эры - VII век новой эры). Сооружения этого времени («Древний храм», вероятно, храм под Храмом Солнца, постройки под Площадью паломников) выполнены из небольших сырцовых кирпичей. После подчинения в VII веке империей Уари Пачакамак стал центром распространения её влияния на побережье. «Древний храм» был ритуально захоронен. К периоду Пачакамак II (VII-XI века) относится начало строительства «Расписного храма» (там найден резной деревянный «Идол Пачакамака» высотой 2,34 м, с двумя ликами, смотрящими в разные стороны) и «Кладбища Уле». По побережью от реки Ламбаеке на севере до реки Ика на юге распространяются красно-чёрно-белые керамическ. сосуды стиля Уари - Пачакамак с 2 горлышками и ручкой-мостиком между ними и ткани, изображающие «грифона» (крылатое существо с телом кошачьего хищника и птичьей головой). В XI-XII веках Пачакамак становится центром культуры Ичсма (Пачакамак III; XI - 2-я половина XV веков), сооружаются «пирамиды с рампами» (пандусами), ранее интерпретировавшиеся как ритуальные комплексы, но, по мнению П. Экхаута, служившие резиденциями местных правителей, а после их смерти становившиеся мавзолеями. Около 1470 года Пачакамак добровольно признал власть инкского императора. Тупак Юпанки, получив в обмен ряд привилегий, и превратился в одно из важнейших общеимперских святилищ. В 1533 году испанский конкистадор Э. Писарро (брат Ф. Писарро) разграбил Пачакамак и уничтожил деревянную статую бога Пачакамак.
Пачакамак делится на 4 «сектора», образованных внешними и внутренними стенами. Сектор I расположен на обрывистом мысу над долиной реки Лypин. Его центром был Храм Пачакамака, сооружённый на месте «Древнего храма»: прямоугольное здание на ступенчатой платформе из сырца; стены с фресками, изображавшими птиц, рыб, людей, растения. К храму примыкал двор, окружённый стеной, а также инкский Храм Солнца. Сектор II включает: 14 «пирамид с рампами», выстроенных из сырцовых кирпичей и блоков утрамбованной земли, - многоуровневых комплексов платформ, доступ на которые осуществляется через короткие пандусы; Площадь паломников; Акльяуаси, или Дом «невест Солнца» (на кечуа - «акльякона», или «мамакона»); Дом кипу; Дворец Таури-Чумпи. В секторе III находилось много домов с деревянными каркасами, облицованными глиной (так называемая техника кинча), и зона могильников. Выделяются стоящие на массивных платформах «дворцы» с башней, к которым примыкали строения и дворы. Кварталы застраивались вплотную, внутренние коммуникации осуществлялись по верху широких стен. В секторе IV, расположенном за Внешней стеной, найдены следы пяти прямых стен, идущих параллельно и перпендикулярно Внешней стене, их функции и датировка неизвестны. С запада к городищу примыкает аллювиальная равнина. Ныне в Пачакамак расположен Археологический музей.