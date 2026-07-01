ПАБСТ ПАВЕЛ АВГУСТОВИЧ

ПАБСТ ПАВЕЛ АВГУСТОВИЧ (Кристиан Георг Пауль Пабст, нем. Christian Georg Paul Pabst) - немецкий и российский пианист, композитор и педагог.

Учился игре на фортепиано у отца, Августа Пабста (1811-1885 годы), - капельмейстера, кантора, органиста, композитора, профессора Кёнигсбергского университета, директора Филармонического общества. С 9 лет выступал, в 15 лет совершил турне вместе с У. Буллем. В 1869-1870 годах брал уроки фортепиано у А. Доора в консерватории Обществава друзей музыки в Вене, позднее - у А. Блассмана в Дрездене и Ф. Листа в Веймаре. Концертировал в странах Европы. С 1875 году преподавал игру на фортепиано в Риге (где в 1870 году выступал как органист в Домском соборе), с 1878 году в Московской консерватории (профессор с 1881 года); среди учеников - Е.А. Бекман-Щербина, В.И. Буюкли, В.Р. Вильшау, А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.Э. и Л.Э. Конюс, С.М. Ляпунов, Н.К. Метнер, Г.А. Пахульский, А.А. Ярошевский.

Пабст был наделён безукоризненным чувством формы, его игра отличалась точностью артикуляции, разносторонностью виртуозной техники. В обширном репертуаре сочинения И.С. Баха , Д. Скарлатти, В.А. Моцарта , Л. ван Бетховена , Р. Шумана (игру Пабста высоко ценила К. Шуман), Ф. Шопена , Ф. Листа, А.Г. Рубинштейна , К. Сен-Санса, а также П.И. Чайковского и А.С. Аренского, с которыми Пабст был дружен (Чайковский посвятил Пабсту «Концертный полонез» для фортепиано, доверял ему составление и редактирование сборников своих фортепианных произведений). Был превосходным ансамблистом. Сохранились записи на фонограф игры Пабста (в том числе в фортепианном дуэте с С.И. Танеевым). Автор концерта для фортепиано с оркестром, фортепианное трио (посвящено памяти А.Г. Рубинштейна), ряда фортепианных пьес, стиль которых предвосхищает пианизм К. Дебюсси, А.К. Лядова, А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова. Популярностью пользовались его транскрипции сочинений Чайковского (парафразы на темы из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» и балета «Спящая красавица»; обработки «Колыбельной»).

Его брат Луи Пабст (1846-1921? годы) - пианист, композитор и педагог, в 1899-1906 годы преподавал в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества и в Екатерининском институте в Москве.