ПАБНА

ПАБНА - город на западе Бангладеш , в южной части области Раджшахи, административный центр окраины Пабна.

Население 186,8 тысяч человек (2012). Расположен в Восточной Бенгалии , на левобережной надпойменной террасе реки Ганг, в 6 км к северу от основного русла, в 123 км к северо-западу от столицы страны - города Дакка. Узел региональных автомобильных дорог. Ближайшие железнодрожная станция и региональный аэропорт - в городе Ишварди (в 23-25 км к северо-западу от Пабны).

Дата основания неизвестна. В древности Пабна входила в империи Маурьев и Гуптов. В XIII веке включена в Делийский султанат . В XVI - начале XVIII веков под властью Великих Моголов. С середины XVIII века в составе Британской Индии; с 1832 года центр одноименного округа. Статус города с 1876 года. С августа 1947 года в Восточной провинции Пакистана . В 1948 году в Пабне открыта первая в Восточной Бенгалии фармацевтическая фабрика (действует поныне). С 1971 года в Народной Республике Бангладеш. Традиционной оплот исламистской оргвнизации Джамаат-и ислами и Националистической партии Бангладеш (НПБ).

Основная достопримечательность - индуистский храм Джор-Бангла. Здание окружного суда (1884). Монумент павшим в войне за независимость (1998).

Пабна - региональный центр образования и культуры. Вузы: Университет науки и технологии (2008); Политехнический институт (1962); колледжи: университетский Эдуарда (1898), текстильной технологии, технический, медицинский, юридический и др.

Пабна - один из ведущих в стране центров фармацевтической промышленоости. Здесь расположена большая часть производственных мощностей крупнейшей в стране фармацевтической компании «Square Pharmaceuticals». Предприятия хлопчатобумажной (компания «Helal Textile Mills» - ткани, полотенца, швейные и трикотажные изделия), пищевой («Isamoti Cold Storage» - заморозка и хранение продуктов питания) и цементной («A. R. Cement Mills») пром-сти. В индустриальном парке «Maspo» действуют кирпичный и рисоочистительный заводы.

В 15 км к юго-востоку от Пабны, на берегу реки Ганг, расположена Бхарерская мечеть (около 1762-1763 годов).

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