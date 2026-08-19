ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ

ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ (англ. Public Relations - отношения с общественностью, связи с общественностью; аббревиатура PR - пиар) - организованное управление общественным мнением в пользу заказчика.

В рамках Паблик рилейшенз тщательно подобранная и искусно поданная информация является своего рода товаром или продуктом, который преподносится как средствам массовой информации, так и обществу в целом.

Паблик рилейшенз возник в конце XIX - начале XX веков в США как важная часть маркетинга целенаправленных рекламных кампаний по продвижению товаров, продуктов, услуг с применением специальных технологий по манипулированию общественным сознанием с учётом различных категорий потребителей. Также стали появляться специализирированные пиар-фирмы. Впоследствии технологии коммерческие Паблик рилейшенз стали применяться и в общественно-политической сфере в ходе предвыборных кампаний и для обеспечния социальной поддержки того или иного политического курса. Основателем современных политических Паблик рилейшенз считается американский журналист А. Ли (1877–1934), много лет проработавший на семейство Рокфеллеров. В 1906 году он опубликовал «Декларацию о принципах», в ней призывал пиар-специалистов убедить общество в том, что корпорации искренне стремятся добиться доверия с его стороны.

В начале XXI века в структурах многих органов власти существуют специальные службы по связям с общественностью, которые, как правило, действуют совместно с пресс-службами. Специалисты по связям с общественностью ведут мониторинг общественных настроений, учитывают интересы и особенности различных социальных и профессиональных групп, предоставляют информацию и систематически разъясняют суть и направленность действий органов власти или общественных организаций. В США действует крупнейшее в мире Американское общество по связям с общественностью (основано в 1947 году, более 21 тысяч членов), издаётся ряд специализированных журналов, в том числе «Public Relations Review» (с 1975 года), «Journal of Public Relations Research» (с 1992 года). В РФ в 1991 образована Российская ассоциация по связям с общественностью.

От термина «Паблик рилейшенз», трансформировавшегося в термин « пиар » [подчас имеет негативный оттенок и понимается как стремление получить известность любыми средствами (самопиар)], произошли понятия «пиар-технологии», «пиарщик», «пиарить». Для обозначения различных видов Паблик рилейшенз также используются выражения «чёрный пиар» (противозаконные или сомнительные приёмы в сфере общественно-политической борьбы), «розовый пиар» (искусственное создание иллюзий у потребителей) и т. п.

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