ПААСИКИВИ ЮХО КУСТИ

ПААСИКИВИ ЮХО КУСТИ (фин. Juho Kusti Paasikivi; до 1885 года Юхан Густаф Хелльстен (швед. Johan Gustaf Hellstén)) - государственный деятель Финляндии .

Из семьи торговца. В 14 лет осиротел, взят на воспитание родственниками, придавшими его фамилии и имени фин. огласовку. В 1897 окончил ун-т в Гельсингфорс е (ныне Хельсинки ) по специальности юриспруденция. В 1901 получил учёную степень доктора и должность адъюнкт-проф. того же ун-та . В 1903–1914 гл. директор гос. казначейства Великого княжества Финляндского (ВКФ). В 1903–13, 1917–1918 чл. руководства старофинской партии. В 1907–09, 1910–13 деп. Сейма ВКФ. В 1914–34 генеральный директор банка Kansallis-Osake-Pankki. В период вхождения ВКФ в состав Рос. империи противник политики русификации (придерживался умеренных позиций), сторонник конституц. монархии. После Октябрьской революции 1917 и начала гражд. войны в Финляндии поддерживал Белое движение, выступал за союз Финляндии с Германией для противодействия революц. движению, в мае – нояб. 1918 пред. Сената (премьер-мин.) Финляндского королевства, возглавляемого князем гессенским Фридрихом Карлом. Руководил финл. делегацией на сов.-финл. мирных переговорах, подписавшей Юрьевский договор 1920 между РСФСР и Финляндией. В 1934–36 пред. Нац. коалиц. партии. В 1936–39 посланник в Швеции. В окт. – нояб. 1939 возглавлял финл. делегацию на переговорах с СССР по территориальным и воен. вопросам, проявил готовность учесть гос. интересы СССР, однако не получил поддержки своего правительства. По окончании советско-финляндской войны 1939–40 в качестве члена финл. делегации подписал Московский мирный договор 1940. В апр. 1940 – мае 1941 посланник Финляндии в СССР. В 1941–44 пред. правления частного банка. Примкнул к т. н. мирной оппозиции, требовавшей выхода Финляндии из войны. В февр. – марте 1944 вёл неофиц. переговоры с сов. правительством о заключении мира. После подписания в сент. 1944 сов.-финл. соглашения о перемирии (см. Московские соглашения 1944–45) в нояб. 1944 – апр. 1945, апр. 1945 – марте 1946 возглавлял правительств. кабинеты левоцентристской ориентации. С марта 1946 президент Финл. Республики (переизбран на новый срок в 1950), дал полномочия на заключение Советско-финляндского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 1948, в 1955 при участии П. подписан Протокол о продлении срока действия договора. Считал главным и определяющим ориентиром внешней политики Финляндии проведение в отношении СССР миролюбивого курса, направленного на развитие дружественных отношений. Этот курс получил назв. «линия Паасикиви» («линия Паасикиви – Кекконена»). В 1944–56 поч. пред. об-ва «Финляндия – СССР». С истечением срока полномочий 1.3.1956 оставил должность президента. Награждён орденом Ленина (1954).