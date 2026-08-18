Паа́сикиви, Юхо Кусти

Паа́сикиви ( фин. Paasikivi) , Юхо Кусти (27.11.1870, Таммерфорс, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 14.12.1956, Хельсинки) — финский политический деятель, юрист, президент Финляндии (11 марта 1946 — 1 марта 1956). Родился в семье торговца тканями, осиротел в 14 лет. В Хельсинкском университете изучал русский язык и литературу, а затем право (1890–1897). Доктор права (1901). В студенческие годы увлекся финляндской национальной идеей, в конце 1890‑х примкнул к Финской партии. Выступая против политики русификации, внес важный вклад в укрепление основ финляндской автономии, реформирование парламентской системы, в разработку Конституции 1919. В 1903–1913 — директор казначейства, в 1907–1913 — депутат парламента, в 1913–1934 — генеральный директор коммерческого акционерного банка «Kansallis-­Osake-­Pankki», посланник Финляндии в Швеции в 1936–1939. Возглавлял финляндскую делегацию на мирных переговорах с Советской Россией в Тарту в 1920 и на политических переговорах с СССР в 1939. Вразрез с официальной линией считал необходимым достижение компромисса в интересах сохранения мира. Посланник Финляндии в Москве в 1940–1941, участвовал в мирных переговорах в Стокгольме и в Москве в 1944. В ноябре 1944 занял пост премьер-­министра, в марте 1946 по решению парламента сменил Г. Маннергейма на посту президента Финляндской республики. Отдавая приоритет внешней политике, согласился в 1948 на подписание с СССР Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. П. заложил основы внешнеполитического курса, названного впоследствии «линией П. — Кекконена». В 1950 вновь избран президентом страны. В 1954 награжден орденом Ленина за «выдающийся вклад в дело дружественных отношений между Советским Союзом и Финляндией».

Соч. : Моя работа в Москве и Финляндии в 1939 и 1941 гг. М., 2021.

Лит. : 100 замечательных финнов. Калейдоскоп биографий. Хельсинки, 2004. С. 457–468; Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии. 1809–2009 / Пер. с фин. М., 2010. Т. В. Андросова .