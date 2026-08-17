Па́влов-­Сильва́нский, Николай Павлович

Па́влов-­Сильва́нский, Николай Павлович (01[13].02.1869, Кронштадт — 17[30].09.1908, Санкт-­Петербург) — русский историк и архивист. Обосновывал наличие в Древней Руси феодального строя, схожего с западноевропейским.

Из дворян. Окончил гимназию при Петербургском историко-­филологическом институте (1888), затем историко-­филологический факультет Санкт-­Петербургского университета (1892). После выпуска был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию, но провалил экзамен. Из-за этого не имел права преподавать в государственных высших учебных заведениях. Читал курсы в Высшей вольной школе П. Ф. Лесгафта и на Высших женских курсах.

Служил в Министерстве иностранных дел (1892–1899), затем в Государственном архиве МИД (1899–1908). Работал в Археографической комиссии (с 1900). Состоял в партии кадетов.

В своих теоретических построениях П.-С. испытывал влияние представителей школы позитивизма (О. Конта , Г. Спенсера). Научные взгляды П.-С. сформировались под влиянием С. М. Соловьева , В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова, а также историка русского права В. И. Сергеевича.

П.-С. стремился доказать наличие на Руси XII–XVI вв. феодального общества, идентичного западноевропейскому, используя для этого метод сравнительно-­исторического анализа. При этом «русский феодализм» сводился им к сумме социальных и политико-­юридических отношений. Концепция П.-С. вызвала ожесточенные дебаты, в которых многие его коллеги (Платонов, Н. И. Кареев , А. Е. Пресняков и др.) поддержали основные его выводы, другие (Ф. И. Леонтович, Сергеевич) с ними категорически не согласились.

П.-С. одним из первых стал изучать крестьянские движения в России и общественную мысль России XVIII–XIX вв. Внес вклад в изу­чение реформ Петра I .

Соч. : Сочинения. 3 т. СПб., 1909–1910.

Лит. : Чирков С. В. Н. П. Павлов-­Сильванский и его книги о феодализме // Павлов-­Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988; Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII–XX вв. СПб., 1996. Н. А. Могилевский.